Олимпиада-2024. Баскетбол. Пуэрто-Рико – США, Сербия сыграет с Южным Суданом
Сегодня пройдут два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
В группе C Пуэрто-Рико встретится со звездной командой США, Сербия Йокича сыграет с Южным Суданом.
Париж, Франция
Групповой этап
Группа C
- Дата проведения
- 3 августа, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
- Дата проведения
- 3 августа, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: США – 2-0, Сербия – 1-1, Южный Судан – 1-1, Пуэрто-Рико – 0-2.
Группа А
Положение команд: Канада – 3-0, Австралия – 1-2, Греция – 1-2, Испания – 1-2.
Группа B
Положение команд: Германия – 3-0, Франция – 2-1, Бразилия – 1-2, Япония – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.