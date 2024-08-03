Олимпиада-2024. Баскетбол. Пуэрто-Рико – США, Сербия сыграет с Южным Суданом

Сегодня пройдут два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В группе C Пуэрто-Рико встретится со звездной командой США, Сербия Йокича сыграет с Южным Суданом.

, Франция

Групповой этап

Группа C

Положение команд: США – 2-0, Сербия – 1-1, Южный Судан – 1-1, Пуэрто-Рико – 0-2.

Группа А

Положение команд: Канада – 3-0, Австралия – 1-2, Греция – 1-2, Испания – 1-2.

Группа B

Положение команд: Германия – 3-0, Франция – 2-1, Бразилия – 1-2, Япония – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.