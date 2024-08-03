Олимпиада-2024. Баскетбол. Пуэрто-Рико – США, Сербия сыграет с Южным Суданом

Теги результаты сборная США сборная Пуэрто-Рико сборная Сербии Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир сборная Южного Судана Баскетбол

Сегодня пройдут два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В группе C Пуэрто-Рико встретится со звездной командой США, Сербия Йокича сыграет с Южным Суданом.

Париж, Франция

Групповой этап

Группа C

Пуэрто-Рико – США
Дата проведения
3 августа, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Сербия – Южный Судан
Дата проведения
3 августа, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: США – 2-0, Сербия – 1-1, Южный Судан – 1-1, Пуэрто-Рико – 0-2. 

Группа А

Положение команд: Канада – 3-0, Австралия – 1-2, Греция – 1-2, Испания – 1-2. 

Группа B

Положение команд: Германия – 3-0, Франция – 2-1, Бразилия – 1-2, Япония – 0-3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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Интересно расписание составлено. У сербов с суданцами перед матчем будут известны все расклады, что позволяет сыграть на результат, устраивающий обе команды
+3
-1
+2
За Сербию 🙏🙏🙏
+3
-2
+1
за сербов конечно ))))за 1 и и дальше матч по сетке с Австралией
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США и Пуэрто-Рико матч звезд устроят ? Никому ниче не надо , проходной двор
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Интересно расписание составлено. У сербов с суданцами перед матчем будут известны все расклады, что позволяет сыграть на результат, устраивающий обе команды
Скорее так и будет, Сербы могут до финала избежать США. Если так сделают, то 100% по ситуации сыграют;)
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