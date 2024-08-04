Матч «Реал» – «Барса» в США прерван из-за грозы на 30 минут. Судья увел команды в раздевалки

Матч «Реал Мадрид» – «Барселона» прерван в США из-за грозы.

проходит на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (0:0, первый тайм).

После 11 минут игры главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за грозы и молний.

Судья действовал в рамках протокола, который был согласован до матча. Из-за штормового предупреждения проведение игры было под угрозой.

Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщил, что если игра будет остановлена окончательно, то в другой день матч « » и «Барселоны» доигран не будет.

Напомним, что матч Евро-2024 Германия – Дания из-за грозы и града был прерван на 25 минут.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport