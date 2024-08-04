Матч «Реал» – «Барса» в США прерван из-за грозы на 30 минут. Судья увел команды в раздевалки
Матч «Реал Мадрид» – «Барселона» прерван в США из-за грозы.
Класико проходит на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (0:0, первый тайм).
После 11 минут игры главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за грозы и молний.
Судья действовал в рамках протокола, который был согласован до матча. Из-за штормового предупреждения проведение игры было под угрозой.
Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщил, что если игра будет остановлена окончательно, то в другой день матч «Реала» и «Барселоны» доигран не будет.
Напомним, что матч Евро-2024 Германия – Дания из-за грозы и града был прерван на 25 минут.
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport
Кому интересно, вот ссылка на трансляцию:
https://vk.com/video-158217701_456246695
Надеюсь, игру возобновят.
Пойду посмотрю. :)