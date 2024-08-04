Матч «Реал» – «Барса» в США прерван из-за грозы на 30 минут. Судья увел команды в раздевалки

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) происшествия судьи Класико Метлайф Стэдиум Футбол

Матч «Реал Мадрид» – «Барселона» прерван в США из-за грозы.

Класико проходит на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (0:0, первый тайм).

После 11 минут игры главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за грозы и молний.

Судья действовал в рамках протокола, который был согласован до матча. Из-за штормового предупреждения проведение игры было под угрозой.

Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщил, что если игра будет остановлена окончательно, то в другой день матч «Реала» и «Барселоны» доигран не будет.

Напомним, что матч Евро-2024 Германия – Дания из-за грозы и града был прерван на 25 минут.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

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17 комментариев
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Ответ Гномович!
Уже в товарняках судья защищает второй каталонский от разгрома..
Аж шторм с молниями вызвал на всём побережье, во шаман то какой. Не падал в детстве на твёрдые поверхности головой?
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Матч возобновился.
Кому интересно, вот ссылка на трансляцию:
https://vk.com/video-158217701_456246695
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Ответ ARAMIS777
"У природы нет плохой погоды."(с) Надеюсь, игру возобновят. Пойду посмотрю. :)
Там уже всех зрителей со стадиона вывели, так что вероятность продолжения стремится к нулю.
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Ответ Гномович!
Уже в товарняках судья защищает второй каталонский от разгрома..
Единственный опасный момент в матчеч да и вообще удар в створ совершила Барса, так что это кто кого защищал)
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На всем восточном побережье какая то небывалая гроза. Классный вечер субботы 👍
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Мде, здорово поиграли. Но гроза ожидалась, фиг знает, на что организаторы рассчитывали.
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"У природы нет плохой погоды."(с)
Надеюсь, игру возобновят.
Пойду посмотрю. :)
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Говорят в 3:30 возобновляют.
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В Орландо начало матча Ман Сити - Барса два раза откладывали из-за грозы. Как только фиксировали близкий разряд молнии, то счетчик отсчета времени до начала матча сбрасывался на 40 мин.
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У Барселоны по сути 6 человек из второй команды играют в старте.
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Над всей Испанией безоблачно небо
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А вот и гол прилетел от Пау Виктора!
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Приамой ефир реал мадрид против барселона
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Ответ Мади Шарипов
Единственный опасный момент в матчеч да и вообще удар в створ совершила Барса, так что это кто кого защищал)
марко мартин заслужил красную карточку
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
У Барселоны по сути 6 человек из второй команды играют в старте.
На то он и товарищеский
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