Алексей Шевченко: «У СКА было 39 игроков на тренировке. Хоккеисты переживают, но Ротенберг не признает проблему и рассказывает, что могут быть травмы»

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко рассказал о настроении в тренировочном лагере СКА.

Вчера журналист посетил тренировку клуба из Санкт-Петербурга.

«Многие переживают об игровом времени, которое будет у них в сезоне, все осознают проблему с перекомплектованием в СКА. Роман Ротенберг отказывается ее признавать, рассказывая, что могут быть травмы или дисквалификации.

Вчера на тренировке было 39 хоккеистов, но если вынести за скобки Кузнецова, нет ни одного хоккеиста, потеря которого сказалась бы на составе. Это беда, потому что всем нужно будет делить игровое время.

Такого нет ни в одной команде, уникальная ситуация», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

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27 комментариев
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а хоккеисты, когда подписывают контракт, не понимают какая ситуация с составом в команде?
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Ответ Radik_2.0
а хоккеисты, когда подписывают контракт, не понимают какая ситуация с составом в команде?
Понимают, но контракт хороший, нельзя отказаться.
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Рома не понимает как правильно нужно комплектовать команду. Он подписывает игроков не спрашивая себя и штаб нужны ли они вообще. В результате в команде полно лишних игроков которые ждут возможности сыграть. Хотя за то время что он изображает из себя гения менеджмента, должен был понять что это ни к чему хорошему не приведет. Можно с уверенностью сказать что при нем СКА не выиграет кубок Гагарина.
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Грицук говорит что у него с бонусами выйдет даже больше его прошлой зарплаты. Но как он будет их зарабатывать если он не будет играть! 10-15 очков в этом году или даже меньше и опять в авангард через годик. Гениальный тренер ромка
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Так многие хоккеисты перед подписанием контракта уже были в курсе ситуации. Смысл сейчас переживать, если многие сами отказались от более выгодных и комфортных условий ради игры в СКА.
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Ответ Radik_2.0
а хоккеисты, когда подписывают контракт, не понимают какая ситуация с составом в команде?
Бабло то не пахнет
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Ответ Strannix
Там скорее всего огромный бонус за победу в кубке.
Там просто один большой конверт, без всяких бонусов.
+6
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Ответ gukmamop
Будут две команды, одна для домашних игр, вторая для выездов. Все по системе.
В идеале в каждом городе КХЛ разместить по целому составу и ездить никому не придётся
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Не, ну сами подписываются, а потом переживают. Ну на крайняк в Сочи пойдут поиграть, нашли проблему
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Это ещё что, вот у Зенита будет 40.5. Кто на поле, кто на лавке, кто под лавкой. Кто не уместился, тому в Зенит-2.
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Креакл ромульен заготовку команды ещё не сделал, но уже чёто там шлифует в своей пустой головке.
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Будут две команды, одна для домашних игр, вторая для выездов. Все по системе.
+4
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Ответ Олег Урюпин
Это ещё что, вот у Зенита будет 40.5. Кто на поле, кто на лавке, кто под лавкой. Кто не уместился, тому в Зенит-2.
и все из бразилии !!!!!!!!!!!!
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С чего такой вывод, что потеря Кузнецова вдруг скажется на составе? Человек ни одной игры не провел, никто даже не догадывается, какая у него форма.
А Роман опять перепутал. Сначала себя с тренером, теперь реальный чемпионат по хоккею с игрой на PS
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Гения обсуждать не надо. За него всё говорят его дела и их результаты! В прошедшем сезоне мы всё это увидели сполна.
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Век живи, век учись
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потомучто должно быть 59 !!!!!!!!!!!!!!!
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Когда нибудь игроки одумаются , надеюсь
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Ерунда. Из нападающих есть явные кандидаты в резерв, остальные уместятся ровно в четыре тройки. По защитникам в этом сезоне даже видимого перебора нет
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Чем больше у Газпрома убытки..тем длиннее С...ка..
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Ответ Alobama74
Грицук говорит что у него с бонусами выйдет даже больше его прошлой зарплаты. Но как он будет их зарабатывать если он не будет играть! 10-15 очков в этом году или даже меньше и опять в авангард через годик. Гениальный тренер ромка
Там скорее всего огромный бонус за победу в кубке.
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СКА конечно нужно более щедро делится игроками со своими фармами, точнее со всей остальной Кахаэль, чтобы вернутся сильнее. Ведь сильный внутренний чемпионат - сильная СКА и сборная
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Ответ Strannix
Там скорее всего огромный бонус за победу в кубке.
бонус за количество матчей/ за очки в регулярке / за плов / за кубок гагарина и тд и тп
питер на одном месте вертел все эти правила, заплатят игроку не основной зэпкой, так легкими бонусами накидают сверху
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Ромка бедолага со своим видением комплектования команды за кубком собрался, но к успеху он не придёт-отлетит как обычно в последние годы.
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Ответ Radik_2.0
а хоккеисты, когда подписывают контракт, не понимают какая ситуация с составом в команде?
Когда видишь столько нолей, мозг отключается.
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Ответ Radik_2.0
а хоккеисты, когда подписывают контракт, не понимают какая ситуация с составом в команде?
Понимают. Но деньги важнее
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Ответ Radik_2.0
а хоккеисты, когда подписывают контракт, не понимают какая ситуация с составом в команде?
Жалко талантливую молодёжь, которую Ромка повыдергивал из родных клубов и теперь маринует и не даёт шанса, а вот взрослых балбесов которые идут в ска за баблом вообще не жалко, пусть лавку полируют.
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