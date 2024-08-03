Алексей Шевченко: «У СКА было 39 игроков на тренировке. Хоккеисты переживают, но Ротенберг не признает проблему и рассказывает, что могут быть травмы»

Алексей Шевченко рассказал о настроении в тренировочном лагере СКА.

Вчера журналист посетил тренировку клуба из Санкт-Петербурга.

«Многие переживают об игровом времени, которое будет у них в сезоне, все осознают проблему с перекомплектованием в СКА. Роман Ротенберг отказывается ее признавать, рассказывая, что могут быть травмы или дисквалификации.

Вчера на тренировке было 39 хоккеистов, но если вынести за скобки Кузнецова, нет ни одного хоккеиста, потеря которого сказалась бы на составе. Это беда, потому что всем нужно будет делить игровое время.

Такого нет ни в одной команде, уникальная ситуация», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.