Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады, российские фигуристы сохранили бронзу командника ОИ-2022, «звание» Чикуновой и другие новости

1. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024 в паре, победив испанский дуэт Кристина Букша – Сара Соррибес-Тормо. Россиянки в воскресенье сыграют за золото с итальянками Жасмин Паолини и Саррой Эррани.

У мужчин Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в матче за звание олимпийского чемпиона. 21-летний испанец – самый молодой финалист Олимпиады с 1904 года.

2. В 1/4 финала футбольного турнира на Играх-2024 Франция выбила Аргентину (1:0) – после матча игроки устроили стычку, Испания разгромила Японию (3:0), США крупно уступили Марокко (0:4). Определились полуфинальные пары.

3. Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Евгению Чикунову будут объявлять на российских стартах как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024. 19-летняя спортсменка в финале Кубка России в Казани проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр на этих дистанциях. Реакция Елены Вайцеховской: «Почему бы федерации плавания не переименовать себя в группу, Жаждущую Олимпийского Признания? Сами сократите до аббревиатуры».

4. Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева стала пятой (засудили?) в финале на Олимпийских играх. Белорус Иван Литвинович взял золото.

5. Французский дзюдоист Тедди Ринер выиграл золото в весовой категории свыше 100 кг и стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо. А Леон Маршан стал четырехкратным олимпийским чемпионом в плавании, победив на дистанции 200 м комплексом – он первый представитель Франции, взявший 4 золота за одни Игры.

Все награды дня – здесь. Китай по-прежнему лидирует в медальном зачете, Франция вышла на 2-е место, США опустились на 4-е.

6. Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады. Но российских фигуристов не будут награждать за командник ОИ-2022 в Париже из-за отстранения ОКР и проблем с логистикой.

7. Трансферы. «Химки» арендовали Бакаева у «Зенита» до конца сезона. «Рома» купила лучшего бомбардира Ла Лиги украинского форварда Довбика у «Жироны» за 33-34 млн евро. Смит-Роу перешел в «Фулхэм» из «Арсенала» за рекордные 34 млн фунтов с учетом бонусов.

Переход серба Илича в «Зенит» сорвался, теперь петербуржцам интересен марокканец Харит из «Марселя». Станкович просит «Спартак» купить защитника Абену из «Ференцвароша», клуб хочет расстаться с хавбеком Мартинсом. «Челси» отстранил Галлахера после отказа продлить контракт. «Барса» готова подписать Уильямса следующим летом, а пока сине-гранатовые отдадут Ромеу «Жироне» в аренду.

8. В олимпийском баскетбольном турнире у мужчин Австралия уступила Греции, Канада выбила Испанию и другие результаты.

9. Российские легкоатлеты получат 1 млн рублей за выполнение олимпийского норматива.

10. РФС проверит действия игроков «Коломны» в матче Фонбет Кубка России с «Амкалом» после победы медиафутбольного клуба со счетом 8:1. Выяснилось, что защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев, который привез гол и был заменен на 19-й минуте, подписан во «ВКонтакте» на паблики о договорных матчах. Команда LEON Второй лиги Б расторгла контракт с игроком.

11. Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную. За это проголосовали 52% клубов.

12. «Милан» первым из топ-клубов Европы ввел политику поддержки материнства для футболисток и персонала – продление контракта в случае беременности в последнем сезоне, помощь с уходом за детьми.

13. «Ауди» может предложить место в «Формуле-1» резервному гонщику «Феррари» Роберту Шварцману или юниору «Макларена» Габриэлю Бортолето.

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