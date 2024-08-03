ЦСКА о недоплате за Эджуке: «Нельзя рассматривать кейс вне контекста Влашича и «Вест Хэма». Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать»
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с разбирательством из-за трансфера Чидеры Эджуке.
Ранее стало известно, что «Херенвен» обратился в CAS из-за того, что армейцы недоплатили 3,1 млн евро.
«ЦСКА неоднократно комментировал эту ситуацию. Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс Эджуке» с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Влашича и «Вест Хэма».
В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS. Конечно, мы за то, чтобы все платили по своим счетам, но это же двусторонний процесс. Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать, как это всегда и работало. А теперь кому-то можно не платить, а кому-то нельзя.
Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и «Херенвен» поддерживал наше желание, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу Влашича.
Отлично, давайте рассматривать оба дела и будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Тебе Авито говорит, что имел право, что все ок
И ты как покупатель теперь купил, получил товар и также говоришь, что вот по рассрочке не буду платить. Покупатель также открывает спор, и тебе говорят оплачивайте. Как итог - разный подход к покупателям/продавцам.
Поэтому ты идешь и начинаешь спорить с самой площадкой, почему к одним такой подход, а к другим другой. Что и происходит сейчас
И ЦСКА все правильно делает тут
Логика
Ты уходя домой, купил помидоров на 300 рублей, а отдал продавцу 100 рублей, потому что у тебя больше не было (300 тебе же должен друг директора рынка).
Дальше вы втроем идете к директору рынка, он всех вас троих знает, и тот, кто покупал арбузы, да говорит, я покупал у тебя их, и деньги у меня есть, но отдавать именно тебе я не хочу, ты мне не приятен.
Вы с директором рынка говорите, хорошо, мне не хочешь и не надо, но 200 рублей отдай за меня продавцу помидоров, я ему должен, и к нему у тебя нет не приязни.
И покупатель арбузов тут говорит, хм, тоже не хочу. А почему не хочу, объяснять не буду. Просто не хочу.
Вот увидишь, прецедентов полно, но бан дадут нашему клубу.
И да, платить потом всё равно придётся.