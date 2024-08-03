ЦСКА о недоплате за Эджуке: «Нельзя рассматривать кейс вне контекста Влашича и «Вест Хэма». Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать»

Теги ЦСКА высшая лига Нидерланды Херенвен Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия Никола Влашич Чидера Эджуке Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с разбирательством из-за трансфера Чидеры Эджуке.

Ранее стало известно, что «Херенвен» обратился в CAS из-за того, что армейцы недоплатили 3,1 млн евро

«ЦСКА неоднократно комментировал эту ситуацию. Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс Эджуке» с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Влашича и «Вест Хэма».

В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS. Конечно, мы за то, чтобы все платили по своим счетам, но это же двусторонний процесс. Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать, как это всегда и работало. А теперь кому-то можно не платить, а кому-то нельзя.

Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и «Херенвен» поддерживал наше желание, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу Влашича.

Отлично, давайте рассматривать оба дела и будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

47 комментариев
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ЦСКА поступает абсолютно верно. Система- не работает. Если она не может обеспечить платеж нашим клубам, почему наши должны выплачивать иностранным. А то хорошо устроились. Наши должны покрывать всё и везде. А к россиянам можно относиться наплевательски и кидать. Ну и получили ответку.
+79
-11
+68
Ответ Pelerin
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал... Логика
Это скорее ты продал на Авито продавцу в рассрочку. Продавец получил товар, и деньги потом отказывается платить

Тебе Авито говорит, что имел право, что все ок

И ты как покупатель теперь купил, получил товар и также говоришь, что вот по рассрочке не буду платить. Покупатель также открывает спор, и тебе говорят оплачивайте. Как итог - разный подход к покупателям/продавцам.

Поэтому ты идешь и начинаешь спорить с самой площадкой, почему к одним такой подход, а к другим другой. Что и происходит сейчас

И ЦСКА все правильно делает тут
+27
-3
+24
Ну а наказать хотят только ЦСКА . Вот в чем разница. Почему у Вест хема не требуют выплату??? Хотя они тоже должны
+30
-7
+23
Это полная ответственность органов УЕФА , если они не могут повлиять на английский клуб то почему ЦСКА должен их соблюдать ? У нас же единые правила для всех ? Так ведь ?
+24
-2
+22
Ответ katalonec.uz
100% правы. Молодцы👏🏻👏🏻👏🏻 а то эти европейцы привыкли к двойным стандартам
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал...

Логика
+51
-33
+18
Ответ Евгений Смирнов
Комментарий скрыт
Если бы все выполняли свои обязательства то этого бардака не было. Если фифа сделает бан вест хему, так они сразу заплатят . Но здесь ЦСКА по этому молчат. Двойные стандарты
+15
-3
+12
100% правы. Молодцы👏🏻👏🏻👏🏻 а то эти европейцы привыкли к двойным стандартам
+31
-22
+9
Ответ Pelerin
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал... Логика
Очень интересно читать, когда работу крупных и сложных систем пытаются свести к бытовым примерам, аля рынок или бабушки на скамейке. Или там войну примерами жизни двух соседей в многоквартирном доме. И подобное упрощение называют логикой и умудряются из этого ещё делать "выводы" 😂
+9
-2
+7
Ответ Pelerin
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал... Логика
А где в твоем примере регулятор этого рынка, под эгидой которого работают все продавцы, и который должен обеспечивать чтобы они тебя не обсчитывали? В футболе он есть, и это привносит кое-какую логику в поведение ЦСКА, если ты не заметил.
+8
-1
+7
Ответ katalonec.uz
Ну а наказать хотят только ЦСКА . Вот в чем разница. Почему у Вест хема не требуют выплату??? Хотя они тоже должны
Так у Вест Хэма тоже требует. Он же сказал, что дело находится на рассмотрении в CAS
+6
0
+6
Ответ katalonec.uz
Если бы все выполняли свои обязательства то этого бардака не было. Если фифа сделает бан вест хему, так они сразу заплатят . Но здесь ЦСКА по этому молчат. Двойные стандарты
Удивительно что такие, буквально, очевидные вещи нужно разжевывать для некоторых индивидуумов
+6
0
+6
Ответ ГШ68
Комментарий скрыт
Нужно бороться и доказывать в различных инстанциях. Всё равно эта ситуация даёт множество юридических нестыковок. И на той стороне тоже не совсем идиоты создавать преценденты, которые потом им же выйдут боком. Терпильство - это не выход. Да, сейчас трудно, придётся работать, судиться и так далее. Но время сделает своё дело. Вода камень точит.
+6
-1
+5
Ответ Андрей Собченко
В чем правы? В том, что ты кому-то что-то продал и тебя кинули, не значит, что теперь ты можешь кинуть кого-то другого, у которого купил
Кинуть? Они же русским языком объяснили, пусть вест Хэм, который не выплачивает деньги ЦСКА, переводит деньги в Нидерланды за Эджуке, ведь суд уже встал на сторону армейского клуба, они не отказываются за него платить, деньги заморозили, вот разморозят, пускай с них и забирают, УЕФА ведь разрешил разрывать контракты игрокам, без возмещения ущерба клубу, это по вашему не Кинуть ? Клин клином выбивают
+8
-4
+4
Ответ Андрей Собченко
В чем правы? В том, что ты кому-то что-то продал и тебя кинули, не значит, что теперь ты можешь кинуть кого-то другого, у которого купил
Если ты дурачок оставайся им
+15
-11
+4
Ответ <Inter>
Так у Вест Хэма тоже требует. Он же сказал, что дело находится на рассмотрении в CAS
Но вест хем оформляет пачками игроков. Обычно ставят бан и пока не заплатят не разрешают покупок . Уверен если вест хем должен был бы не ЦСКА а другому европейскому клубу то давно уже забанили бы вест хем
+5
-2
+3
Ответ Pelerin
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал... Логика
Не много не так: ты на ранке продавал арбузы, пришел знакомый директора рынка и купил у тебя арбузы на 500 рублей, а отдал 200, а 300 сказал, что потом занесу.
Ты уходя домой, купил помидоров на 300 рублей, а отдал продавцу 100 рублей, потому что у тебя больше не было (300 тебе же должен друг директора рынка).
Дальше вы втроем идете к директору рынка, он всех вас троих знает, и тот, кто покупал арбузы, да говорит, я покупал у тебя их, и деньги у меня есть, но отдавать именно тебе я не хочу, ты мне не приятен.
Вы с директором рынка говорите, хорошо, мне не хочешь и не надо, но 200 рублей отдай за меня продавцу помидоров, я ему должен, и к нему у тебя нет не приязни.
И покупатель арбузов тут говорит, хм, тоже не хочу. А почему не хочу, объяснять не буду. Просто не хочу.
+4
-1
+3
Абсолютно правы !
+13
-11
+2
Ответ Pelerin
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал... Логика
Это у Вас пример отсутствия присутствия . Пример крайне неудачный и напрочь оторванный от реальности .
+2
0
+2
Ответ Pelerin
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал... Логика
Дело в том что продавец арбузов и помидор это один и тот же человек в данном случае. Вот в чем логика.
+2
0
+2
ФИФА уже делал бан ВестХему по жалобе Спартака на трансфер Крала
+2
0
+2
Ответ Pelerin
Пришëл ты на рынок и требуешь себе помидоры бесплатно продать, т.к. в прошлый раз продавец арбузов тебя обсчитал... Логика
Логика в данном случае бессильна)
+8
-7
+1
Мне тут знакомый один должен и не отдаёт, а я другому чуваку должен, думаю не буду ему отдавать, пока тот со мной не расчитается, ну а че, мне не отдают, почему я должен отдавать...... Вот такая логика у коней)
+2
-1
+1
Ответ analogia
Кинуть? Они же русским языком объяснили, пусть вест Хэм, который не выплачивает деньги ЦСКА, переводит деньги в Нидерланды за Эджуке, ведь суд уже встал на сторону армейского клуба, они не отказываются за него платить, деньги заморозили, вот разморозят, пускай с них и забирают, УЕФА ведь разрешил разрывать контракты игрокам, без возмещения ущерба клубу, это по вашему не Кинуть ? Клин клином выбивают
Херенвен как раз кинули. Им вообще пофиг откуда ЦСКА деньги достанет. Это проблемы ЦСКА, а не Херенвена. Почему голландцев должны интересовать проблемы ЦСКА и Вест Хэма
+4
-3
+1
Ответ Давид Agabekyan
Херенвен как раз кинули. Им вообще пофиг откуда ЦСКА деньги достанет. Это проблемы ЦСКА, а не Херенвена. Почему голландцев должны интересовать проблемы ЦСКА и Вест Хэма
Благо Вы это понимаете, видимо большинство людей нет.
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
ЦСКА поступает абсолютно верно. Система- не работает. Если она не может обеспечить платеж нашим клубам, почему наши должны выплачивать иностранным. А то хорошо устроились. Наши должны покрывать всё и везде. А к россиянам можно относиться наплевательски и кидать. Ну и получили ответку.
Это все классно с одним но: причем здесь Херенвен, и почему эта команда должна отгребать за разборки, в которых она никаким боком?
+1
0
+1
Ответ analogia
Что значит, не смогли разобраться. Суд встал на сторону армейцев, то есть, они разобрались. Теперь пускай вест хэм исполняет свои обязательства перед ЦСКА, те в свою очередь исполнят обязательство Херенвену, или одним можно, другим нельзя ? У них это называется демократией ?
Так а Херенвен тут причем? Почему третья сторона должна страдать?
0
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0
Ответ tankist232
Мне тут знакомый один должен и не отдаёт, а я другому чуваку должен, думаю не буду ему отдавать, пока тот со мной не расчитается, ну а че, мне не отдают, почему я должен отдавать...... Вот такая логика у коней)
Нет, ты сидишь в клетке и не можешь выйти из нее, достать чувака должника из клетки ты не можешь, а теперь к тебе приходит кредитор - вот такая логика. А тебе включить мозг надо, попробуй хотя бы иногда им думать, это полезно
0
0
0
Ответ Красная стрела
Дело в том, что это не обычная жизнь. Там юристы с миллиоными зарплатами. Если пошли на такой шаг, значит есть юридические какие-то основания, преценденты. По той же, причине, думаю, нам и не дадут бан. Потому что тогда его придётся давать всем нарушителям.а там их столько у Уефа... Думаю, у этой конторы достаточно проблем и косяков. Не всё так просто 🤷🏿‍♂️
Я даже завидую твоему оптимизму.
Вот увидишь, прецедентов полно, но бан дадут нашему клубу.
И да, платить потом всё равно придётся.
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Ответ ГШ68
Бороться, конечно, нужно. Но тут ведь как? Как и в обычной жизни. Заплати свои долги, а с теми, кто должен тебе - судись.
Дело в том, что это не обычная жизнь. Там юристы с миллиоными зарплатами. Если пошли на такой шаг, значит есть юридические какие-то основания, преценденты. По той же, причине, думаю, нам и не дадут бан. Потому что тогда его придётся давать всем нарушителям.а там их столько у Уефа... Думаю, у этой конторы достаточно проблем и косяков. Не всё так просто 🤷🏿‍♂️
0
0
0
Ответ <Inter>
Так у Вест Хэма тоже требует. Он же сказал, что дело находится на рассмотрении в CAS
Но вест хем оформляет пачками игроков. Обычно ставят бан и пока не заплатят не разрешают покупок . Уверен если вест хем должен был бы не ЦСКА а другому европейскому клубу то давно уже забанили бы вест хем
0
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