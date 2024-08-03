ЦСКА о недоплате за Эджуке: «Нельзя рассматривать кейс вне контекста Влашича и «Вест Хэма». Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать»

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с разбирательством из-за трансфера Чидеры Эджуке.

Ранее стало известно, что «Херенвен» обратился в CAS из-за того, что армейцы недоплатили 3,1 млн евро.

«ЦСКА неоднократно комментировал эту ситуацию. Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс » с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Влашича и « ».

В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS. Конечно, мы за то, чтобы все платили по своим счетам, но это же двусторонний процесс. Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать, как это всегда и работало. А теперь кому-то можно не платить, а кому-то нельзя.

Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и « » поддерживал наше желание, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу .

Отлично, давайте рассматривать оба дела и будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.