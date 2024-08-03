Товарищеские матчи. «Реал» против «Барселоны», «МЮ» встретится с «Ливерпулем», «Ман Сити» – «Челси», «Бавария» и «Тоттенхэм» играют в Сеуле

Европейские клубы играют товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

« » и « » проводят матч в Сеуле, « » и « » встретятся в Коламбусе, « » против «Реала» в Нью-Джерси, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в Каролине.

Товарищеские матчи

Иокогама, Япония

Йокогама Ф. Маринос Япония – Ньюкасл Англия – 2:0 (1:0)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.