Товарищеские матчи. «Реал» против «Барселоны», «МЮ» встретится с «Ливерпулем», «Ман Сити» – «Челси», «Бавария» и «Тоттенхэм» играют в Сеуле
Европейские клубы играют товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
«Бавария» и «Тоттенхэм» проводят матч в Сеуле, «Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в Коламбусе, «Барселона» против «Реала» в Нью-Джерси, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в Каролине.
Товарищеские матчи
Иокогама, Япония
Йокогама Ф. Маринос Япония – Ньюкасл Англия – 2:0 (1:0)
- Дата проведения
- 3 августа, 14:00, «Сеул Стэдиум»
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Бавария –
Нойер (Ульрайх, 46), Геррейру (Азну, 55), Станишич (Азеко Нкили, 81), Ким Мин Чжэ (Дайер, 55), Боэ (Мазрауи, 68), Павлович (Пальинья, 46), Киммих (Горетцка, 46), Тель (Иранкунда, 68), Мюллер (Лаймер, 46), Гнабри (Ličina, 46), Видович (Сарагоса, 46).
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Тоттенхэм –
Викарио (Остин, 74), Спенс (Донли, 64), Дэвис (Скипп, 64), Дрэгушин (Биссума, 46), Порро (Эбботт, 79), Грэй (Эмерсон, 46), Сарр (Дивайн, 64), Мэддисон (Бергвалль, 46), Сон Хын Мин (Вернер, 75), Джонсон (Мур, 75), Кулусевски (Lankshear, 75).
- Дата проведения
- 3 августа, 17:00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 3 августа, 18:00, «Манлио Скопиньо»
- Дата проведения
- 3 августа, 19:30
- Дата проведения
- 3 августа, 20:00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 3 августа, 22:00, «Адриатико»
- Дата проведения
- 3 августа, 22:00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 4 августа, 00:30
- Дата проведения
- 4 августа, 00:30, «Солдир Филд»
- Дата проведения
- 4 августа, 02:00, «Метлайф Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 августа, 02:30
- Дата проведения
- 4 августа, 02:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.