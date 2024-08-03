Товарищеские матчи. «Реал» против «Барселоны», «МЮ» встретится с «Ливерпулем», «Ман Сити» – «Челси», «Бавария» и «Тоттенхэм» играют в Сеуле

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Европейские клубы играют товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

«Бавария» и «Тоттенхэм» проводят матч в Сеуле, «Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в Коламбусе, «Барселона» против «Реала» в Нью-Джерси, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в Каролине.

Товарищеские матчи

Иокогама, Япония

Йокогама Ф. Маринос Япония – Ньюкасл Англия – 2:0 (1:0)

 

Бавария Германия – Тоттенхэм Англия 2:1 (первый тайм)
Дата проведения
3 августа, 14:00, «Сеул Стэдиум»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Видович, 2:0 – 56 Горетцка, 2:1 – 66 Порро.
БаварияНойер (Ульрайх, 46), Геррейру (Азну, 55), Станишич (Азеко Нкили, 81), Ким Мин Чжэ (Дайер, 55), Боэ (Мазрауи, 68), Павлович (Пальинья, 46), Киммих (Горетцка, 46), Тель (Иранкунда, 68), Мюллер (Лаймер, 46), Гнабри (Ličina, 46), Видович (Сарагоса, 46).
ТоттенхэмВикарио (Остин, 74), Спенс (Донли, 64), Дэвис (Скипп, 64), Дрэгушин (Биссума, 46), Порро (Эбботт, 79), Грэй (Эмерсон, 46), Сарр (Дивайн, 64), Мэддисон (Бергвалль, 46), Сон Хын Мин (Вернер, 75), Джонсон (Мур, 75), Кулусевски (Lankshear, 75).
Предупреждения:
Спенс (42), Горетцка (50).

 

Ланс Франция – Байер Германия
Дата проведения
3 августа, 17:00, «Болларт-Делелис»
Онлайн матча

 

Рома Италия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
3 августа, 18:00, «Манлио Скопиньо»
Онлайн матча

 

Наполи Италия – Жирона Испания
Дата проведения
3 августа, 19:30
Онлайн матча

 

Ренн Франция – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
3 августа, 20:00, «Роазон Парк»
Онлайн матча

 

Ювентус Италия – Брест Франция
Дата проведения
3 августа, 22:00, «Адриатико»
Онлайн матча

 

Хетафе Испания – Атлетико Испания
Дата проведения
3 августа, 22:00, «Колисеум Альфонсо Перес»
Онлайн матча

 

Манчестер Сити Англия – Челси Англия
Дата проведения
4 августа, 00:30
Онлайн матча

 

Америка Мексика – Астон Вилла Англия
Дата проведения
4 августа, 00:30, «Солдир Филд»
Онлайн матча

 

Реал Мадрид Испания – Барселона Испания
Дата проведения
4 августа, 02:00, «Метлайф Стэдиум»
Онлайн матча

 

Манчестер Юнайтед Англия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
4 августа, 02:30
Онлайн матча

 

Вулверхэмптон Англия – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
4 августа, 02:30
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

51 комментарий
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Все что угодно, лишь бы без травм
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+16
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Пусть так и будет. Барса возьмёт свой любимый трофей (победа над Мадридом в летнем товарняке), а Реал выиграет все официальные класико и несколько трофеев, как было в прошлом сезоне.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Барса и на классе ? У этих слов нет ничего общего 😄
+14
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+9
Крутые матчи сегодня
+11
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+4
Ответ Космач
Ребят,а Барсу знает кто где можно будет глянуть?
Витал спорт в ВК
+3
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+3
Главное что бы без травм!
+3
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Ответ Космач
Ребят,а Барсу знает кто где можно будет глянуть?
Да наверняка в ВК будут трансляции
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Ответ alirealya
Главное с травмами! И побольше!
🤣🤣🤣 Тоже запарил каждый второй коммент
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Ответ Dexter Morgan
Естественно. А когда начнётся сезон, то разрывать их будут.
Так и будет) главное без травм, на остальное все равно.
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Хоть и товарка но Бавария даже без половины состава разбирает Тоттенхем на запчасти
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Главное с травмами! И побольше!
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На хорошей серии идёт ман сити, так держать ))
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Ух, даже не смотря на то, что все игры товарняки - супер ) Боже, храни ВК ))
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Ответ Кросс Тони Кросса
Я не стесняюсь того, что живу с мамой.
Ты не понял юмора)
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Ответ Roma Khamraliev
🤣🤣🤣 Тоже запарил каждый второй коммент
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Фанаты Барселоны усиленно будут надеяться, что в товарняке им улыбнётся удача.
Я думаю они выиграют сегодня и будут петь тут о своей супер силе ))
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Ответ А.В.Бубнов
Молодёжка МЮ обыденно, на тотальном классе против основы коррупционного зеротитульного зла
Главное основе больше не влетать злу 7-0, лысый
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Ответ Den-is
Не плачь. Покури кальян, посмотри комедию для взрослых дядь Евротур, послушай Иванушек и не будет так грустно) Вырастишь еще и мамка начнет разрешать тебе сидеть допоздна
Я не стесняюсь того, что живу с мамой.
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Ответ Роналдо зе ориджинал
Как всегда бчк выиграет товарищеский матч и глорьё будут петь дифирамбы Лапорте и Флику, весь сезон будут писать. про чемпионство и победу над Сити в финале лч, в итоге их ждёт кубок памперса, несколько голов от Мбаппе и нытьё про судей
Ноешь тут только как мы видим ты, а уровень твоего мбаппе мы посмотрим, судя по че середняк какой-то
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0
Ответ Трент Резнор
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Ответ Твой друг из прошлого
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Ответ Трент Резнор
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Ответ Твой друг из прошлого
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Комментарий удален модератором
Ответ Homelander_666
Пусть так и будет. Барса возьмёт свой любимый трофей (победа над Мадридом в летнем товарняке), а Реал выиграет все официальные класико и несколько трофеев, как было в прошлом сезоне.
Комментарий удален модератором
Ну и центр Павел Александрович и Киммих мощно сыграли, во втором тайме игра как-то посыпалась без них.
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Сарагоса не тянет уровень, хуже молодняка. Тель должен быть в основе, Вида тоже должен играть. Палинья не добежал в пропущенном. Викарио какой-то монстр.
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Почему в такое неудобное время? Я бы по смотрел классико, но мама так поздно не разрешает сидеть
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За Реал и Баварию 🙏🙏🙏
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Ребят,а Барсу знает кто где можно будет глянуть?
+1
-1
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Как всегда бчк выиграет товарищеский матч и глорьё будут петь дифирамбы Лапорте и Флику, весь сезон будут писать. про чемпионство и победу над Сити в финале лч, в итоге их ждёт кубок памперса, несколько голов от Мбаппе и нытьё про судей
+8
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