Томас Бах об Олимпиаде: «Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным»

Теги МОК Томас Бах река Сена Триатлон

Томас Бах назвал «Сена-сационными» олимпийские соревнования по триатлону.

31 июля в Париже разыграли индивидуальные комплекты медалей среди мужчин и женщин. На первом этапе триатлона спортсмены плыли в реке Сене, купание в которой было запрещено до начала Игр из-за высокой концентрации бактерий.

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным» – не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», – сказал в ходе брифинга глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, чьи слова цитирует «Р-Спорт».

Ранее тренировочные заплывы и соревнования в Сене несколько раз переносились из-за низкого качества воды.

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54 комментария
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я Томас Бах, а вернее Томас При-ба-Бах если вы поняли о чем я
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Ну просто ржака-обассака!
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Из Сены впервые за многие годы выудили нормального окуня с нормальным количество глаз и с нормальным числом плавников. Он вырывался и кричал, что не местный.
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А лучше сказать триатлон был блева-сационным.
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Фееричный дурачок.
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Ответ Владддд
Комментарий скрыт
Ага, некоторые спортсмены-участники, видимо тоже насмотрелись РФ пропаганды, раз высказались неодобрительно о заплыве в Сене👍🏻
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Желаю Баху хлебнуть водички из Сены и побыстрее присоединиться к блюющим.
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Да мы все видели как плавцы блевали на берегу, как только вылезли из Сены! Я реально таких потоков рвотной массы, которые вырывались из людей никогда не видел!
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ПрибаБахнутый руководитель МОК...
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А про оперу Рыгалету он не упомянул
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О боже, какая шутка! (с)
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Ссанционным
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Ржомба
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Бах немецкий, а стыд - испанский
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Я думаю Томас должен каждый день по три раза пить сенную воду
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Спортсмены блевали дальше чем видели, вот уж сенсация
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Отличный бы кстати сюжет для картины получился бы: "Обретение внутренней свободы". Где триатлонисты, после финиша, рыгают на берегу, освобождая свой организм от французского гостеприимства.
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Сена-санационным.
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позорище
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Ответ Sedoy4uhonec
Сена-санационным
В этом варианте был бы хоть какой-то смысл.
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Ba-dum-tsss
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Бах - "я буду флипать" (с).
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Инфекционным
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Не участие России в ОИ было сенсационным, а вернее санкцио-сеонным, добавил Томас Бах (Бах на армянский переводится как Петросян, примечание для sports).
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а как про трансов в боксе пошутит?
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Ба-бах просто какой то.
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Сена-ссанционным
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АХАХАХ он ржет в голосину, над придурками которые напились водичкой из канализации.
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- Проснитесь, товарищ, вы обосрались!
- а я и не спал
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Фулл хохотач
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