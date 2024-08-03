Томас Бах об Олимпиаде: «Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным»

Томас Бах назвал «Сена-сационными» олимпийские соревнования по триатлону.

31 июля в Париже разыграли индивидуальные комплекты медалей среди мужчин и женщин. На первом этапе триатлона спортсмены плыли в реке Сене, купание в которой было запрещено до начала Игр из-за высокой концентрации бактерий.

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным» – не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», – сказал в ходе брифинга глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, чьи слова цитирует «Р-Спорт».

Ранее тренировочные заплывы и соревнования в Сене несколько раз переносились из-за низкого качества воды.

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