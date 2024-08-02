«Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу?» Рублев написал о гендерном скандале на ОИ, но позже удалил пост

Теги ATP Олимпиада-2024 Андрей Рублев соцсети Теннис

Андрей Рублев прокомментировал скандал на соревнованиях по боксу на Олимпиаде.

Напомним, Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. После первого раунда Карини отказалась продолжать бой с соперницей с повышенным тестостероном.

Хелиф участвовала в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA. Тогда ее тест на тестостерон посчитали завышенным и дисквалифицировали с турнира.

«Люди борются против любого насилия: против домашнего насилия, против насилия по отношению к женщине, к детям. Меня с детства учили защищать женщин. Неважно, в какой ситуации находится женщина, для мужчины нет ничего хуже, чем причинить ей физическую боль.

И вот теперь на самом большом и важном спортивном событии, «Олимпийских играх», мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьет женщину (говоря о том, что это равный бой), и никто это не останавливает.

Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу? Этого я никогда не пойму. Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долго готовилась к этим соревнованиям», – написал Рублев в соцсетях.

Однако позже он удалил эту запись.

102 комментария
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С одной стороны высказывать своё мнение и позицию публичному человеку - это всегда в плюс, а с другой стороны - вляпаешься в очередной скандал и потом перед всеми оскорбленными извиняешься:) то ли дело мы - простые смертные на спортсру - пишем свое мнение и ничего нам за это не бывает:)))
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Ему видимо пояснили, что тот боксёр считается женщиной по существующим тестам и дело не в идентификации.
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Видимо понял как стать первой ракеткой. В женском теннисе.
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Ответ cosset
С одной стороны высказывать своё мнение и позицию публичному человеку - это всегда в плюс, а с другой стороны - вляпаешься в очередной скандал и потом перед всеми оскорбленными извиняешься:) то ли дело мы - простые смертные на спортсру - пишем свое мнение и ничего нам за это не бывает:)))
Надо говорить. Один выскажется,второй,третья,четвертая,да,не сразу,но противников в итоге будет достаточно. Посмотрим как следующая соперница этого боксера будет действовать.
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Ответ Мария Тихонова
От Алжира было бы странно ожидать, что они отправят себя представлять трансгендера
Лол, бача бази это шутка для тебя?)
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Ответ Hardy
Это было не просто смело...)
но и глупо, алжирка то вроде реально баба, но с рождения с какими то проблемами
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У Андрюхи прорвался голос разума. Но тут же сработал инстинкт самосохранения.
+33
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+24
Это было не просто смело...)
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+19
В этом случае дело, похоже, не в идентификации.
Просто из-за "врачебной тайны" вообще непонятен источник проблем. То, что тестостерон повышен (на сколько???) - понятно, всё остальное - темный лес.
Но дело явно нечисто.
+21
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+19
Ответ cosset
С одной стороны высказывать своё мнение и позицию публичному человеку - это всегда в плюс, а с другой стороны - вляпаешься в очередной скандал и потом перед всеми оскорбленными извиняешься:) то ли дело мы - простые смертные на спортсру - пишем свое мнение и ничего нам за это не бывает:)))
Почему ничего? Меня иногда банят за патриотические посты
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Что ж ты, фраер, сдал назад?
+14
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+13
Франция такая свободная, что приходится бегом удалять посты, чтоб чего не вышло.
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+11
Андрейка заглянул в твиттер Джоан Роулинг и решил, что ему этого не надо.
+11
0
+11
Ответ Alex1104
В этом случае дело, похоже, не в идентификации. Просто из-за "врачебной тайны" вообще непонятен источник проблем. То, что тестостерон повышен (на сколько???) - понятно, всё остальное - темный лес. Но дело явно нечисто.
Видимо, история как с Кастер Семеней, которая по первичным половым признакам женщина, но по всем остальным показателям мужик без женских органов и мужскими гормонами
+12
-1
+11
Ответ Guillermo
Ему видимо пояснили, что тот боксёр считается женщиной по существующим тестам и дело не в идентификации.
От Алжира было бы странно ожидать, что они отправят себя представлять трансгендера
+23
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+10
Ответ marcusdi
но и глупо, алжирка то вроде реально баба, но с рождения с какими то проблемами
Кто знает кто она с рождения?)
+12
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+6
Написал, вспомнил что здравый смысл запрещен, удалил...
+6
0
+6
Даже тут у Рубля не хватило "мужского достоинства". Зачем тогда писал ?
+8
-3
+5
Ну и чего удалил. По мне, очень чётко и доходчиво пояснил за эту отвратную ситуацию. Пусть эти полупокеры сношаются на своих соревнованиях.
+9
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+5
Ответ Всеволод Бобров
Лол, бача бази это шутка для тебя?)
Лол, ты карту мира видел хоть раз? Лол, Северную Африку от Средней Азии отличить сможешь?
+5
0
+5
кто-то попросил наверное. ATP/спонсоры/агент. остается дождаться поста с извинениями. типа, не надо менять кэнселить, я не так понял))
+5
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Ответ Мария Тихонова
От Алжира было бы странно ожидать, что они отправят себя представлять трансгендера
Чего ради золотой медали не сделаешь)
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база от Андрея
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Ишь чо думал! Широта мнений - это для кого надо широта мнений.
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Ответ Всеволод Бобров
А при чем здесь расположение? Здесь был намёк на религию алжирцев, а не их расположение, лол. А все мы знаем кого любят мусульмане))) Бача бази, ослики и двоюродные сестры и братья))
Ты написал какой-то исламофобский бред. Много случаев Бача бази ты знаешь в Татарстане или Башкортостане? В Малайзии, Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии? В Казахстане или Узбекистане или Кыргызстане? Бача бази это локальная мерзость пуштунских народов, таджиков и афганцев. И кстати после прихода к власти в Афганистане Талибана* (террористическая организация на территории РФ) Бача бази попали под запрет. А Талибан мусульмане. Но при американском демократическом правлении почему-то Бача бази были дозволены. Так дело в исламе? Неуч
+5
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Ответ Мадина Уйгурова
98% русских если не больше это манкурты, потому что отказались от язычества и славянской идентичности, выбрав себе кто атеизм, кто христианство, кто европейскую модель поведения в виде одежды, музыки, причёсок, отсутствия бород и т.д. Так что неудачное слово ты выбрал для его описания. А на вопрос ты так и не ответил, потому что объективно нельзя посчитать, сколько конкретно людей какой нации и веры делают определенный интернет запрос.
Ну если в регионе 98% одной нации, то да хммм действительно сложно определить)) Так русские и есть европейцы, поэтому и выбрали все европейское, тут нет отказа никакого, все были язычниками изначально.
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Ответ Bakhytzhan Babashev
Ну и чего удалил. По мне, очень чётко и доходчиво пояснил за эту отвратную ситуацию. Пусть эти полупокеры сношаются на своих соревнованиях.
Наверное пиарщики или ATP сказали удалить. Андрюху быстро отменят за такие высказывания с таким паспортом)
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Ответ RoyalSpirit:
То есть ты утверждаешь, что врачам просто привиделись яички между ног новорожденной? :)
У нее с рождения нет члена между ног. Представь себе.
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Ответ jwbmwbqvih
Надо говорить. Один выскажется,второй,третья,четвертая,да,не сразу,но противников в итоге будет достаточно. Посмотрим как следующая соперница этого боксера будет действовать.
Поэтому мы здесь не молчим!
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Ответ marcusdi
но и глупо, алжирка то вроде реально баба, но с рождения с какими то проблемами
Вроде..
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