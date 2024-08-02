«Зенит» обсуждает с «Марселем» трансфер лучшего ассистента прошлой ЛЕ Харита («Чемпионат»)
Амин Харит может продолжить карьеру в Мир РПЛ.
«Чемпионат» утверждает, что полузащитник «Марселя» заинтересовал «Зенит». Петербуржцы уже ведут переговоры с «Олимпиком».
Харит выступает за французский клуб с 2021 года. В прошлом сезоне он стал одним из двух лучших ассистентов Лиги Европы, сделав шесть результативных передач.
Подробно со статистикой 27-летнего атакующего полузащитника сборной Марокко, также играющего на флангах, можно ознакомиться здесь.
Похоже, фантазеры, специализирующиеся на "инсайдах" о Зените, выжали всё из этого лимона. Значит, ждем от них какой-то новый "трансфер". Или же попытаются реанимировать мифический "переход Соболева в Зенит" :))
"На сарае ### написано. А в нем дрова!" (русская поговорка)
Пишите исчо
С этим согласен. Вот только... Распасовщики в Зените есть. Глушенков, Вендел и Клауд не дадут соврать. А вот столба, об голову которого можно загонять "свояки", как в бильярде, пока нет ;)