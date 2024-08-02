«Зенит» обсуждает с «Марселем» трансфер лучшего ассистента прошлой ЛЕ Харита («Чемпионат»)

Амин Харит может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

«Чемпионат» утверждает, что полузащитник « » заинтересовал « ». Петербуржцы уже ведут переговоры с «Олимпиком».

выступает за французский клуб с 2021 года. В прошлом сезоне он стал одним из двух лучших ассистентов , сделав шесть результативных передач.

Подробно со статистикой 27-летнего атакующего полузащитника сборной Марокко, также играющего на флангах, можно ознакомиться здесь.