«Зенит» обсуждает с «Марселем» трансфер лучшего ассистента прошлой ЛЕ Харита («Чемпионат»)

Теги Зенит Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА возможные трансферы Сборная Марокко по футболу Амин Харит Чемпионат.com Футбол

Амин Харит может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

«Чемпионат» утверждает, что полузащитник «Марселя» заинтересовал «Зенит». Петербуржцы уже ведут переговоры с «Олимпиком».

Харит выступает за французский клуб с 2021 года. В прошлом сезоне он стал одним из двух лучших ассистентов Лиги Европы, сделав шесть результативных передач.

Подробно со статистикой 27-летнего атакующего полузащитника сборной Марокко, также играющего на флангах, можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Циник Петербургский
Позволю себе процитировать мой сегодняшний коммент к новости "Трансфер Илича в «Зенит» сорвался. От петербуржцев нет гарантий выплат «Торино», с игроком не договорились о зарплате": Похоже, фантазеры, специализирующиеся на "инсайдах" о Зените, выжали всё из этого лимона. Значит, ждем от них какой-то новый "трансфер". Или же попытаются реанимировать мифический "переход Соболева в Зенит" :))
Ха. Пока открыто ТО, таких новостей ещё будет много, я тебя уверяю. Да пусть будет Амин из Марселя, лишь бы не дельфин из Спартака))
+10
-3
+7
Надо уменьшать окно, в общем. Агенты и так не голодают...
+7
-1
+6
Ответ Юквэл
Откуда у российских клубов аппетит к покупкам. Они знают что со следующего сезона Еврокубки? Или для чего такие деньги выбрасывают то.
Клуб интересуется, кто деньги то выбрасывает? Или уже всех купили, я что-то пропустил?
+8
-2
+6
Ответ a.k.a. DRAGON0928
В команде 6 вингеров, спасибо не надо
А это и не вингер. На позиции Клауда играет.
+7
-1
+6
Позволю себе процитировать мой сегодняшний коммент к новости "Трансфер Илича в «Зенит» сорвался. От петербуржцев нет гарантий выплат «Торино», с игроком не договорились о зарплате":

Похоже, фантазеры, специализирующиеся на "инсайдах" о Зените, выжали всё из этого лимона. Значит, ждем от них какой-то новый "трансфер". Или же попытаются реанимировать мифический "переход Соболева в Зенит" :))
+15
-10
+5
Ответ Юквэл
Откуда у российских клубов аппетит к покупкам. Они знают что со следующего сезона Еврокубки? Или для чего такие деньги выбрасывают то.
Откуда такая доверчивость к "журналистам"? Вы всегда верите тому, что пишут? ;)

"На сарае ### написано. А в нем дрова!" (русская поговорка)
+2
0
+2
Ответ Юквэл
Откуда у российских клубов аппетит к покупкам. Они знают что со следующего сезона Еврокубки? Или для чего такие деньги выбрасывают то.
Выбрасывает деньги Спартак, а Зенит чемпион.
+13
-11
+2
Ответ Verhovn
Ерохин вроде справляется пока) Ну если о столбе прям речь. При желании найти такого можно. Но брать токсичного спартача - ну такое себе. Хорошо, что эта тема сейчас не актуальна. Надеюсь, совсем заглохнет.
Щаз! Заглохнет тема, ага )) Пока трансферное окно отрыто, "журналисты" и "инсайдеры" будут доить эту корову досуха! ;)
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Позволю себе процитировать мой сегодняшний коммент к новости "Трансфер Илича в «Зенит» сорвался. От петербуржцев нет гарантий выплат «Торино», с игроком не договорились о зарплате": Похоже, фантазеры, специализирующиеся на "инсайдах" о Зените, выжали всё из этого лимона. Значит, ждем от них какой-то новый "трансфер". Или же попытаются реанимировать мифический "переход Соболева в Зенит" :))
Мы ещё подобное целый месяц будем читать ежедневно.
+3
-2
+1
Ответ Циник Петербургский
"Да пусть будет Амин из Марселя, лишь бы не дельфин из Спартака))" С этим согласен. Вот только... Распасовщики в Зените есть. Глушенков, Вендел и Клауд не дадут соврать. А вот столба, об голову которого можно загонять "свояки", как в бильярде, пока нет ;)
Ерохин вроде справляется пока) Ну если о столбе прям речь. При желании найти такого можно. Но брать токсичного спартача - ну такое себе. Хорошо, что эта тема сейчас не актуальна. Надеюсь, совсем заглохнет.
+2
-1
+1
Ответ СпорЦмен
Выбрасывает деньги Спартак, а Зенит чемпион.
как бы у них будут примерно равные траты если они и вправду купят этого полузащитника
+1
0
+1
Харит времен Шальке был топ
0
0
0
Ответ tony
А это и не вингер. На позиции Клауда играет.
для позиции Клауда стата у него донная
+1
-1
0
Да, да. Очередной мАсковский инсайд по Зениту🥱
Пишите исчо
0
0
0
Ответ Verhovn
Ха. Пока открыто ТО, таких новостей ещё будет много, я тебя уверяю. Да пусть будет Амин из Марселя, лишь бы не дельфин из Спартака))
"Да пусть будет Амин из Марселя, лишь бы не дельфин из Спартака))"
С этим согласен. Вот только... Распасовщики в Зените есть. Глушенков, Вендел и Клауд не дадут соврать. А вот столба, об голову которого можно загонять "свояки", как в бильярде, пока нет ;)
+2
-2
0
Кстати, помимо южноамериканского рынка наши клубы активно осваивают северную Африку. Зачастили брать тамошних футболистов.
0
0
0
В Зенит придет Амин Харит, а в спартак - Иман Хелиф.
+9
-9
0
он точно атакующий?
+1
-1
0
В команде 6 вингеров, спасибо не надо
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий