«Рома» купила Довбика у «Жироны» за 33-34 млн евро. Украинец взял 11-й номер

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Артем Довбик перешел в «Рому» из «Жироны».

Сегодня римский клуб объявил о заключении контракта с 27-летним украинским нападающим.

Ранее сообщалось, что Довбик отказался от 1,5 миллионов евро от клуба Ла Лиги, чтобы ускорить трансфер в «Рому». Утверждалось, что «Жирона» получит 33-34 млн евро, бонусы и 10% при перепродаже игрока.

«Артем будет носить футболку с номером 11 и станет первым украинцем в истории «Ромы».

Инвестиции семьи Фридкин (владельцы «Ромы» – Спортс) привели к появлению одного из ведущих бомбардиров на международной арене, и это будет первый случай, когда клуб приобретает лучшего бомбардира предыдущего сезона одной из европейских лиг.

Такого в клубе еще не случалось, даже при трансферах таких знаменитостей, как Абель Бальбо, Габриэль Батистута, Эдин Джеко, Винченцо Монтелла, Роберто Пруццо, Руди Феллер или Мирко Вучинич. Добро пожаловать в «Рому», Артем!» – говорится в заявлении клуба. 

В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги за «Жирону», став лучшим бомбардиром чемпионата Испании. 

Фото: asroma.com

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84 комментария
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Успехов
+121
-25
+96
вот и остались от Жироны рожки да ножки.
Сомнения, что Довбик заиграет в Серии А.Особенно по такому перфомансу, который он выдал на евро
+81
-9
+72
Ответ Pigmalion
Ну Жирона молодцы - норм развели римлян. Атлетико умнее оказалось.
А сколько должен стоить лучший бомбардир Ла Лиги? 10 евро?
+62
-11
+51
Ответ Abdul Aziz
Жирона хоть что-то заработала, а вот какая выхода для Довбика в этом? Жизнь в (рядом с) прекрасном городе, игра в ЛЧ, а он переходит в среднюю команду. Фиг знает. Может большую зарплату предложили
Рома с таким бюджетом может стабильно участвовать в ЛЧ. Для Жироны это чудо и уже ближайший сезон легко может закончить в середине. Довбик сейчас получил отличный контракт в большом по амбициям клубе. Разница громадная
+51
-3
+48
Ответ Трент Резнор
Интересно как проявит себя в Италии. На бумаге крутой трансфер для Рима.
27 лет, один хороший сезон в карьере, 34 млн - очень крутой трансфер, да.
+45
-15
+30
Надеюсь и в Италии будет забивать много голов
+34
-8
+26
Ответ Игорь Новиков
Атлетико типа к успеху идет последние годы?
Ты реально сейчас сравниваешь Атлетико и Рому и между ними у тебя знак равно?)))
+24
-3
+21
Ответ Pigmalion
27 лет, один хороший сезон в карьере, 34 млн - очень крутой трансфер, да.
правильнее сказать не один крутой сезон, а один из одного в Ла Лиге, а крутые в УПЛ у него были.
+13
0
+13
Ну Жирона молодцы - норм развели римлян. Атлетико умнее оказалось.
+44
-34
+10
Интересно как проявит себя в Италии. На бумаге крутой трансфер для Рима.
+14
-8
+6
Артему успехов и много голов в футболке «Ромы»! И пусть все местные скептики переобуются. Они в этом деле мастера похлеще многих.

Forza Roma! 💛❤️
+13
-7
+6
Ответ Жирный Лукаку
Рома с таким бюджетом может стабильно участвовать в ЛЧ. Для Жироны это чудо и уже ближайший сезон легко может закончить в середине. Довбик сейчас получил отличный контракт в большом по амбициям клубе. Разница громадная
И как? Стабильно участвует? Или только в Лиге конф и ЛЕ?
+8
-2
+6
Слава тебе Господи, отвёл от Атлетико.
+13
-8
+5
Ответ Roy Keane
вот и остались от Жироны рожки да ножки. Сомнения, что Довбик заиграет в Серии А.Особенно по такому перфомансу, который он выдал на евро
Жирона хоть что-то заработала, а вот какая выхода для Довбика в этом? Жизнь в (рядом с) прекрасном городе, игра в ЛЧ, а он переходит в среднюю команду. Фиг знает. Может большую зарплату предложили
+15
-10
+5
Успехов ему!
+8
-3
+5
Интересно есть более тупой способ угробить себе карьеру. Стать лучшим форвардом Ла Лиги, и перейти в середняка серии А, с гатузоподобным физруком и с убогими полянами 17 века. Шамуродов номер 2, только у Шамуродова не было никаких достижений перед переходом, ему терять было нечего.
+10
-7
+3
Что-то я все пропустил. Был уверен, что он уже в атлетико перешел
+3
0
+3
Ответ Жирный Лукаку
Рома с таким бюджетом может стабильно участвовать в ЛЧ. Для Жироны это чудо и уже ближайший сезон легко может закончить в середине. Довбик сейчас получил отличный контракт в большом по амбициям клубе. Разница громадная
Да и Жирона баблишка подняла, не факт что был бы шанс ещё так удачно продать
+3
0
+3
Ответ Водяра
В 3 раза дешевле чем Михайло. 🤔
ну, по правде говоря в 2. Все таки Михайло за 2 года так и не сумел активировать бонусные 30 для Шахтера.
+2
0
+2
Ответ Ola BP
Когда Бензема мазал всё что можно в Реале, он всё равно был топовым игроком по скиллам. Ничо личного к Артёму, желаю ему больших успехов в Италии, но для меня он даже менее скиловый чем Дзюба. Этакий Белотти. Римляне от одного Белотти избавились, что бы взять второго. В чем смысл? Да и Довбика я не понимаю. Прекрасный город, ЛЧ - играй и кайфуй. Разве что зп большую дали.
Сколько матчей Жироны смотрели, чтоб такое писать?!? Я половину точно отсмотрел в лалиге. Артем топ игрок и очень много полезной работы на поле выполняет. Хорош и в подыгрыше и открывается
+5
-3
+2
Ответ Бегемотик
И как? Стабильно участвует? Или только в Лиге конф и ЛЕ?
Так по твоему Жирона каждый год в еврокубках будет?) Жирона – придаток Сити Групп, у них другие цели. Рома – команда с большими амбициями. Всегда, а не в отдельно взятый сезон
+2
0
+2
кот в мешке, тем более у Ромы откровенно спад будет в этом сезоне с Де Росси во главе, так что дай Бог хотя бы 7-8 мячей за сезон забьет - считай будет успехом
+6
-4
+2
Ответ Бегемотик
Я про Рому спрашиваю. Где эти амбиции? Единственный раз из недавнего был полуфинал ЛЧ и все, чото больше эти амбиции не показывались.
Ты понимаешь, значение слова амбиции? У Ромы 5-6 состав в Лиге, они априори каждый год бьются за еврокубки. Ты хочешь сказать, что Жирона клуб с большими амбициями?)
+2
0
+2
Ответ Abdul Aziz
Жирона хоть что-то заработала, а вот какая выхода для Довбика в этом? Жизнь в (рядом с) прекрасном городе, игра в ЛЧ, а он переходит в среднюю команду. Фиг знает. Может большую зарплату предложили
Довбик уже не юниор, но это его первый шанс заработать денег. Он матрасам отказал по причине того, что Рома давала больше. Трудно его осуждать, да и клуб вполне приличный.
А вот сама Рома зря, имхо, на блестяшки в виде титула лучшего бомбардира повелась. Игрок очень специфический, класса невысокого, вписать его чтобы пользу приносил будет очень сложно.
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
И как? Стабильно участвует? Или только в Лиге конф и ЛЕ?
Ну, Рома участвует точно стабильнее Жироны.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
А сколько должен стоить лучший бомбардир Ла Лиги? 10 евро?
Когда Бензема мазал всё что можно в Реале, он всё равно был топовым игроком по скиллам.
Ничо личного к Артёму, желаю ему больших успехов в Италии, но для меня он даже менее скиловый чем Дзюба.
Этакий Белотти. Римляне от одного Белотти избавились, что бы взять второго.
В чем смысл?
Да и Довбика я не понимаю.
Прекрасный город, ЛЧ - играй и кайфуй.
Разве что зп большую дали.
+6
-5
+1
Ответ Abdul Aziz
Жирона хоть что-то заработала, а вот какая выхода для Довбика в этом? Жизнь в (рядом с) прекрасном городе, игра в ЛЧ, а он переходит в среднюю команду. Фиг знает. Может большую зарплату предложили
Рома - это околотоп итальянского футбола, претендующий место в топ-4 , готовый потратить на игрока 35+5 мультов.
Жирона - это тренерская выскочка из провинции Каталонии с мелким стадионом, с мелкой фанбазой, с низким бюджетом. У этой команды разобрали состав, звезд у нее финансов покупать нету. С таким бюджетом из нее уйдет и тренер скоро.

Вам бы научится чуть-чуть анализировать.
Где сейчас Монпелье, где сейчас Ланс?
+1
0
+1
Ответ Иван Лапин
А при Жозе таких денег не могли что ли потратить? одних СА подписывали...
Нового спортдира назначили
+2
-1
+1
Ответ Иван Лапин
А при Жозе таких денег не могли что ли потратить? одних СА подписывали...
Абрахама за сколько подписали?
+1
0
+1
Странный конечно выбор, но удачи и успехов в новом этапе карьеры!
+7
-6
+1
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