«Рома» купила Довбика у «Жироны» за 33-34 млн евро. Украинец взял 11-й номер

Артем Довбик перешел в «Рому» из «Жироны».

Сегодня римский клуб объявил о заключении контракта с 27-летним украинским нападающим.

Ранее сообщалось, что отказался от 1,5 миллионов евро от клуба Ла Лиги, чтобы ускорить трансфер в «Рому». Утверждалось, что « » получит 33-34 млн евро, бонусы и 10% при перепродаже игрока.

«Артем будет носить футболку с номером 11 и станет первым украинцем в истории «Ромы».

Инвестиции семьи (владельцы «Ромы» – Спортс) привели к появлению одного из ведущих бомбардиров на международной арене, и это будет первый случай, когда клуб приобретает лучшего бомбардира предыдущего сезона одной из европейских лиг.

Такого в клубе еще не случалось, даже при трансферах таких знаменитостей, как , , , , Роберто Пруццо, или . Добро пожаловать в «Рому», Артем!» – говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за «Жирону», став лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Фото: asroma.com