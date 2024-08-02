«Рома» купила Довбика у «Жироны» за 33-34 млн евро. Украинец взял 11-й номер
Артем Довбик перешел в «Рому» из «Жироны».
Сегодня римский клуб объявил о заключении контракта с 27-летним украинским нападающим.
Ранее сообщалось, что Довбик отказался от 1,5 миллионов евро от клуба Ла Лиги, чтобы ускорить трансфер в «Рому». Утверждалось, что «Жирона» получит 33-34 млн евро, бонусы и 10% при перепродаже игрока.
«Артем будет носить футболку с номером 11 и станет первым украинцем в истории «Ромы».
Инвестиции семьи Фридкин (владельцы «Ромы» – Спортс) привели к появлению одного из ведущих бомбардиров на международной арене, и это будет первый случай, когда клуб приобретает лучшего бомбардира предыдущего сезона одной из европейских лиг.
Такого в клубе еще не случалось, даже при трансферах таких знаменитостей, как Абель Бальбо, Габриэль Батистута, Эдин Джеко, Винченцо Монтелла, Роберто Пруццо, Руди Феллер или Мирко Вучинич. Добро пожаловать в «Рому», Артем!» – говорится в заявлении клуба.
В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги за «Жирону», став лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
Фото: asroma.com
Сомнения, что Довбик заиграет в Серии А.Особенно по такому перфомансу, который он выдал на евро
Forza Roma! 💛❤️
А вот сама Рома зря, имхо, на блестяшки в виде титула лучшего бомбардира повелась. Игрок очень специфический, класса невысокого, вписать его чтобы пользу приносил будет очень сложно.
Ничо личного к Артёму, желаю ему больших успехов в Италии, но для меня он даже менее скиловый чем Дзюба.
Этакий Белотти. Римляне от одного Белотти избавились, что бы взять второго.
В чем смысл?
Да и Довбика я не понимаю.
Прекрасный город, ЛЧ - играй и кайфуй.
Разве что зп большую дали.
Жирона - это тренерская выскочка из провинции Каталонии с мелким стадионом, с мелкой фанбазой, с низким бюджетом. У этой команды разобрали состав, звезд у нее финансов покупать нету. С таким бюджетом из нее уйдет и тренер скоро.
Вам бы научится чуть-чуть анализировать.
Где сейчас Монпелье, где сейчас Ланс?