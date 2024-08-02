Олимпиада-2024. Баскетбол. Австралия – Греция, Канада – Испания, Франция сыграет с Германией и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В группе А Австралия сыграет с Грецией Адетокумбо, которой для выхода в плей-офф нужна только победа. Канада Гилджес-Александера встретится с Испанией.

В группе B Франция Вембаньямы сойдется с Германией Шредера, Япония – с Бразилией.

, Франция

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Канада – 2-0, Австралия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 0-2.

Группа B

Положение команд: Германия – 2-0, Франция – 2-0, Бразилия – 1-2, Япония – 0-3.

Группа C

Положение команд: США – 2-0, Сербия – 1-1, Южный Судан – 1-1, Пуэрто-Рико – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.