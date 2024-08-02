Олимпиада-2024. Баскетбол. Австралия – Греция, Канада – Испания, Франция сыграет с Германией и другие матчи

Теги результаты сборная Испании сборная Греции сборная Франции сборная Германии сборная Бразилии сборная Австралии сборная Канады сборная Японии Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В группе А Австралия сыграет с Грецией Адетокумбо, которой для выхода в плей-офф нужна только победа. Канада Гилджес-Александера встретится с Испанией.

В группе B Франция Вембаньямы сойдется с Германией Шредера, Япония – с Бразилией.

Париж, Франция

Групповой этап

Группа А

Австралия – Греция 69:71 (4 четверть)
Дата проведения
2 августа, 14.30, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча
Австралия
Лэндейл (14 + 7 подборов), Дэниэлс (11), Миллс (11), Гидди (9 + 8 подборов), Кэй (6) – старт; Экзам (5), Маквай (3), Деллаведова (3), Магнэй (3), Грин (0), Рит (0).
Греция
Я. Адетокумбо (20), Уолкап (15), Митоглу (13), Калатес (7 + 7 передач), Папаниколау (1) – старт; Толиопулос (10), Харалабопулос (3), Папаяннис (2 + 7 подборов), Ларендзакис (0), П. Калаицакис (0).

Канада – Испания
Дата проведения
2 августа, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: Канада – 2-0, Австралия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 0-2. 

Группа B

Япония – Бразилия 84:102 (20:31, 24:24, 29:22, 11:25)
Дата проведения
2 августа, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча
Япония
Хоукинсон (26 + 10 подборов), Кавамура (21 + 10 передач), Ватанабе (14 + 9 подборов), Йосии (5), Хиедзима (0) – старт; Баба (11), Тогаси (3), Томинага (2), Джейкобс (2), Тэйвз (0), Ватанабе (0).
Бразилия
Кабокло (33 + 17 подборов), Уэртас (13 + 8 передач), Мейндл (9 + 8 подборов), Сантос (5), де Паула (3) – старт; Бените (19), Нето (8), дос Сантос (7), Диас (3), Лозада (2), Перейра (0), Фелисио (0).

Франция – Германия
Дата проведения
2 августа, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: Германия – 2-0, Франция – 2-0, Бразилия – 1-2, Япония – 0-3. 

Группа C

Положение команд: США – 2-0, Сербия – 1-1, Южный Судан – 1-1, Пуэрто-Рико – 0-2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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36 комментариев
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Ответ SuperDima
Не,это тихий ужас ,а не матч,японцы желают атаки на 9-10 секундах почти каждую атаку. Такие команды не должны выходить дальше,их вообще тут в принципе не должно быть по хорошему
Вы, видимо, не совсем понимаете, как это работает. Они вынуждены форсировать темп из-за очевидного недостатка в атлетизме.
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33 трехочковых!🤦😀🤪
+4
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+4
В первой половине матча у бразильцев просто шикарный попадос трюх, 11 из 13.
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Греки пока матч жизни проводят.
+2
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яннис с волкапом очень хороши
+2
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В первой половине матча греки создали комфортное преимущество и пока доминируют в игре.
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Ответ SuperDima
Не,это тихий ужас ,а не матч,японцы желают атаки на 9-10 секундах почти каждую атаку. Такие команды не должны выходить дальше,их вообще тут в принципе не должно быть по хорошему
Погуглите пожалуйста Seven second or less. Ютюб тормозит конечно, но ознакомиться всё-таки можно.
+1
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Интересная игра и трюхи летят у обеих команд.
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Ответ Док Аксель
17 очков к большому перерыву это комфортное преимущество, которое греки , безусловно, будут стараться наращивать во второй половине мата.
А австралийцы не будут пытаться его сократить?
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Калатес и Уолкап мало того, что темп опустили до пенсионерского, так ещё мажут абсолютно все броски.
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Греки фигню стали в атаке делать
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Ответ fridzon
Понятно, что мотивированы обе команды. Известно, что нужно грекам? Не просто победа, а разница какая-то?
Похоже, если выиграют в 8 очков или больше, гарантированно выходят из группы.
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День авиации у греков в моменте был, но не забили австралийцы.
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Ответ exshepardjack
яннис с волкапом очень хороши
А кто-то возмущался, зачем грекам Уолкап :)
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Ответ Starkom
А кто-то возмущался, зачем грекам Уолкап :)
Ну предыдущие 2 матча он откровенно провалил
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Ответ Док Аксель
В первой половине матча греки создали комфортное преимущество и пока доминируют в игре.
Про комфортное преимущество рано говорить, для выхода им важна будет разница забитых и пропущенных.
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Ответ rembrandao
Про комфортное преимущество рано говорить, для выхода им важна будет разница забитых и пропущенных.
17 очков к большому перерыву это комфортное преимущество, которое греки , безусловно, будут стараться наращивать во второй половине мата.
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Ответ rembrandao
А австралийцы не будут пытаться его сократить?
Пока у них это получается во второй половине матча.
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Ответ Денис Кёнигсберг
Люди, как там Гидди? Играет как франчайз?
на франчайза Чикаго - играет.
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Ответ Mr.Todd
Греки фигню стали в атаке делать
Ага
Тянут атаку, думают что осталось играть 3 минута, а не 10+
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Ответ Z@TBop
Калатес и Уолкап мало того, что темп опустили до пенсионерского, так ещё мажут абсолютно все броски.
Команда играет по меркам Евролиги, но не понимает что против них играет НБА или Австралия где быстрый темп
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Ответ Виктор Емельянов
33 трехочковых!🤦😀🤪
Когда бросают под 70 трёх уже не удивительно.
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Ответ Виктор Емельянов
33 трехочковых!🤦😀🤪
Рай для Мазуллы
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Ответ Вовик Кузя
Где можно посмотреть?
В вк видео у пиратов XXI🏴‍☠️ века
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Где можно посмотреть?
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Люди, как там Гидди? Играет как франчайз?
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Неужели греки наконец проснулись? А Австралия так может и мимо плей-офф пролететь.
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Яннис лучший игрок мира!
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Понятно, что мотивированы обе команды. Известно, что нужно грекам? Не просто победа, а разница какая-то?
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Странно, что за сегодня сильно увеличился коэффициент на Греков в БК...
Неужели кто-то из ключевых игроков у них не выйдет? Кто-нибудь в курсе?
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