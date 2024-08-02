Олимпиада-2024. Баскетбол. Австралия – Греция, Канада – Испания, Франция сыграет с Германией и другие матчи
Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
В группе А Австралия сыграет с Грецией Адетокумбо, которой для выхода в плей-офф нужна только победа. Канада Гилджес-Александера встретится с Испанией.
В группе B Франция Вембаньямы сойдется с Германией Шредера, Япония – с Бразилией.
Париж, Франция
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 2 августа, 14.30, «Stade Pierre-Mauroy»
- Австралия
- Лэндейл (14 + 7 подборов), Дэниэлс (11), Миллс (11), Гидди (9 + 8 подборов), Кэй (6) – старт; Экзам (5), Маквай (3), Деллаведова (3), Магнэй (3), Грин (0), Рит (0).
- Греция
- Я. Адетокумбо (20), Уолкап (15), Митоглу (13), Калатес (7 + 7 передач), Папаниколау (1) – старт; Толиопулос (10), Харалабопулос (3), Папаяннис (2 + 7 подборов), Ларендзакис (0), П. Калаицакис (0).
- Дата проведения
- 2 августа, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Канада – 2-0, Австралия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 0-2.
Группа B
- Дата проведения
- 2 августа, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
- Япония
- Хоукинсон (26 + 10 подборов), Кавамура (21 + 10 передач), Ватанабе (14 + 9 подборов), Йосии (5), Хиедзима (0) – старт; Баба (11), Тогаси (3), Томинага (2), Джейкобс (2), Тэйвз (0), Ватанабе (0).
- Дата проведения
- 2 августа, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Германия – 2-0, Франция – 2-0, Бразилия – 1-2, Япония – 0-3.
Группа C
Положение команд: США – 2-0, Сербия – 1-1, Южный Судан – 1-1, Пуэрто-Рико – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тянут атаку, думают что осталось играть 3 минута, а не 10+
Неужели кто-то из ключевых игроков у них не выйдет? Кто-нибудь в курсе?