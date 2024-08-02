Олимпиада-2024. Джокович поборется с Музетти, Алькарас вышел в финал

Теги Новак Джокович ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Феликс Оже-Альяссим Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович сыграет с Лоренцо Музетти в полуфинале Олимпиады.

Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
6:1|6:1
Дата проведения
2 августа, 14.41
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
2 августа, 20.00
Онлайн матча
118 комментариев
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Новаку здоровья и ещё раз здоровья.
Сил, удачи, победы!
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Музетти пикует, а у Новака колено скрипит.
Трудно будет Императору.
Оже возможно сет зацепит.
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Ответ Максим Пестов
Желаю Новаку провести матч без травм, ну и победы сегодня. Этот турнир квинтэссенция его сверхуспешной карьеры. Последний поход за недостающим кубком. И в финале будет ждать самый сложный босс (Алькарас). Поэтому Музетти надо побеждать, а в финале уже увидим, сможет ли Новак забрать золото у более молодого соперника или не сдюжит
Ждем самого сложного босса ФОА, ну а вдруг? Никто же не ждал поражения Кепки от китаянки, однако же это случилось.
+13
-3
+10
Желаю Новаку провести матч без травм, ну и победы сегодня. Этот турнир квинтэссенция его сверхуспешной карьеры. Последний поход за недостающим кубком. И в финале будет ждать самый сложный босс (Алькарас). Поэтому Музетти надо побеждать, а в финале уже увидим, сможет ли Новак забрать золото у более молодого соперника или не сдюжит
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Удача Новаку точно не помешает.
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что бы уровнять шансы с испанским допингистом, Феликсу надо позавтракать кеналогом
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Почти полуфиналы как на Уиме. Новак вчера крутил велосипед после игры, надеемся, что с коленом норм будет. Удачи!
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Ответ Eugenie Nation
За честный и чистый теннис! За Музетти
Рафы уже нет на турнире, можешь расслабится
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Ответ Acrobatovich
Как же фанатки Жока боятся карася) Ахаха
акробатович, а ты представь, если бы на ОИ 2008 Надаль играл бы с Агасси, разница между которыми 16 лет, и хотели бы тогда фаны американца встречи с испанцем?)
+10
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За Феликса!
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Ответ Jefri AG
Комментарий удален модератором
Новак далёк от оптимала. Муз Кису разобрал.
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Ответ Anton Trofimov
Не совсем понимаю как можно Оже Альяссима ставить так рано учитывая что он вчера сыграл два матча
Алькарас вчера и позавчера был точно в такой же ситуации.
+7
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+6
Ответ Иван Дичковский
Карлос признался что устал после всех матчей и нагрузки которую получил, но нужно собраться. На этих же кортах в этлм году Карлос победил Феликса очень легко. Серб же наоборот на этих кортах провёл осень тяжёлый матч из 5 сетов. У Карлоса в любом случае уже великолепный сезон, 2 шлема за год в его возрасте - это очень крутое достижение которым можно гордиться.
Бро, ну раз у Карлоса уже и так великолепный сезон, то можно спокойно слиться Оже, и готовиться к Юсо?)
+7
-2
+5
На Олимпиаде все может быть, помните как Джеймс Блэйк обыграл пикового Федерера на Олимпиаде в Пекине, до этого он ему проиграл все восемь встреч, после того матча не выигрывал больше, так что всякое может случиться
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Надеюсь, что Новак хотя бы на характере пройдет Музона, все же он не Надаль, Маррей, ХМДП и даже не Зверев. Хотелось бы верить в сенсацию с победой Оже, но это было бы, наверное, слишком хорошо.
+9
-5
+4
Не совсем понимаю как можно Оже Альяссима ставить так рано учитывая что он вчера сыграл два матча
+4
0
+4
Ответ Иван Дичковский
Карлос признался что устал после всех матчей и нагрузки которую получил, но нужно собраться. На этих же кортах в этлм году Карлос победил Феликса очень легко. Серб же наоборот на этих кортах провёл осень тяжёлый матч из 5 сетов. У Карлоса в любом случае уже великолепный сезон, 2 шлема за год в его возрасте - это очень крутое достижение которым можно гордиться.
Устал)))) За пол-сезона, ага.
На Радио-Ваня на в курсе, что Карасику 21 годик.
Просто напоминаю.
такто))))
+4
0
+4
Ответ Eugenie Nation
За честный и чистый теннис! За Музетти
Даже не думай, Мюзетти уже сушит штаны)
+5
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+4
Ответ Верховенский1990
Бро, ну раз у Карлоса уже и так великолепный сезон, то можно спокойно слиться Оже, и готовиться к Юсо?)
Не в бровь, а в глаз (с))))
На Радио-Ваня даже ретранслятор перегорел от напряжения, сплошные помехи в прямом эфире.
пхх))))
+5
-1
+4
Походу реально Пол навязывает самую большую борьбу Алькарасу из всех, кроме Синнера разве что
+5
-1
+4
Феликс, как хочешь, но бери бронзу, раз так далеко зашел
+5
-1
+4
Что вытворяет Карлос, просто фейерверк тенниса!
+4
-1
+3
Ответ Jefri AG
Комментарий удален модератором
Это у старины никаких шансов не было, а пиковый Музон сет вполне может зацепить, показывающий в этом году свой лучший теннис.
+5
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+3
Судья на вышке похож на бездомного 😀
+3
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До игры: кудах кудах кудах, Оже подарил всего один брейк против своих именитых соперников, за прошедшие N игр, он серьезное испытание для карася... После игры: Сеньор, ваш сендвич с разамзанной нутеллой готов!)))
+4
-1
+3
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
По тематике похоже на матчи Маррей - Джокович на АО. 2 человека, которые делают похожие вещи, но один делает гораздо лучше/точнее/быстрее другого
Там такого отрыва не было
+4
-1
+3
Весь турнир держал подачу почти в ноль, сегодня только брейки считать
+4
-1
+3
У Оже, конечно, лютая нагрузка на этой неделе. Чисто по-человечески хочется, чтобы он не с пустыми руками уехал отсюда
+3
0
+3
Как же фанатки Жока боятся карася)
Ахаха
+11
-8
+3
Как же потрясно на нашей теннисной веточке <3 Посмотришь первый раз в жизни батут — отъедешь в дурку за 10 минут
А Карасёв прям совсем не оставляет шансов Феликсу
+2
0
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