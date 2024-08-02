Олимпиада-2024. Джокович поборется с Музетти, Алькарас вышел в финал
Новак Джокович сыграет с Лоренцо Музетти в полуфинале Олимпиады.
Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/2 финала
- Дата проведения
- 2 августа, 14.41
- Дата проведения
- 2 августа, 20.00
Сил, удачи, победы!
Трудно будет Императору.
Оже возможно сет зацепит.
На Радио-Ваня на в курсе, что Карасику 21 годик.
Просто напоминаю.
такто))))
На Радио-Ваня даже ретранслятор перегорел от напряжения, сплошные помехи в прямом эфире.
пхх))))
Ахаха
А Карасёв прям совсем не оставляет шансов Феликсу