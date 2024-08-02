Трансфер Илича в «Зенит» сорвался. От петербуржцев нет гарантий выплат «Торино», с игроком не договорились о зарплате (TMW)

Сделка по трансферу Ивана Илича в «Зенит» зашла в тупик.

Как утверждает Tuttomercatoweb, петербуржцы не смогли договориться по зарплате полузащитника и агентским выплатам.

Кроме того, сорвались договоренности «Зенита» с « ». Начальное соглашение между клубами составляло 25+2,5 млн евро, но в последние дни из « » не поступило гарантий по оплате трансфера серба.

Трансфер Илича в «Зенит» заблокировали российские власти. Так пишут в Италии