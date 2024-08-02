Трансфер Илича в «Зенит» сорвался. От петербуржцев нет гарантий выплат «Торино», с игроком не договорились о зарплате (TMW)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич Футбол

Сделка по трансферу Ивана Илича в «Зенит» зашла в тупик.

Как утверждает Tuttomercatoweb, петербуржцы не смогли договориться по зарплате полузащитника и агентским выплатам.

Кроме того, сорвались договоренности «Зенита» с «Торино». Начальное соглашение между клубами составляло 25+2,5 млн евро, но в последние дни из «Зенита» не поступило гарантий по оплате трансфера серба.

Трансфер Илича в «Зенит» заблокировали российские власти. Так пишут в Италии

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Иличей как-то в России в последнее время не получается, одного уволят скоро, второй вообще не доехал.
+34
-1
+33
Ничего страшного. Есть ещё Кепчук.
+25
-10
+15
Да и хорошо, если честно. Очень дорогой и непонятный. Всё к лучшему)
+11
-2
+9
Если Вендел и Клаудиньо остаются, то ему просто нет место на поле
+8
0
+8
Так может быть и не было даже попыток трансфера?
+12
-7
+5
Похоже, фантазеры, специализирующиеся на "инсайдах" о Зените, выжали всё из этого лимона. Значит, ждем от них какой-то новый "трансфер". Или же попытаются реанимировать мифический "переход Соболева в Зенит" :))
+11
-6
+5
Ответ FRE3StYLER
Комментарий удален пользователем
Ты Ильича не трогай!)
+8
-3
+5
Ага, "договорились". До этого также "договорились" с Йовичем, который аж на инсту Зенита подписался, а затем спокойно переподписался с Миланом. Ну, про кучу турок переходящих в Зенит каждое окно и так любой знает кто следит за трансферной движухой.
+2
0
+2
А как теперь без него полноценную двусторонку играть? С ним как раз у Зенита получалось две полноценные команды РПП. Но ничего,есть еще надежда на Кетчуп из Бенфики.
+8
-6
+2
ну и замечательно. за такие деньги сейчас он нам точно не нужен.
+7
-5
+2
Ответ Матрос Кот
А как теперь без него полноценную двусторонку играть? С ним как раз у Зенита получалось две полноценные команды РПП. Но ничего,есть еще надежда на Кетчуп из Бенфики.
А что, в лиге есть клубы с заявкой меньше 22 игроков? Или на двусторонку выходят 15 на 15?
+2
-1
+1
Соболев перешел, Илич перешел, бразил из Турции перешел, Вендел с Клаудиньо ушли. Все - инфа сотка, сам свидетелем был, когда бумаги подписывали!
+1
0
+1
Ответ Стас Вор
ограничено ---------------------- органично?
Так точнее...!!!
+1
-1
0
Ответ a2wai
У Иличей как-то в России в последнее время не получается, одного уволят скоро, второй вообще не доехал.
Комментарий удален пользователем
И все дружно забыли про инсайды Карпова с зарплатой в 5 млн., виллой и автомобилем. Такая чушь эта желтуха.
0
0
0
Пропитались бразильским духом.
0
0
0
Изначально выглядел как сомнительный трансфер. Игрок ехать не хотел, только за большие деньги. Пусть играет в Торино
0
0
0
А в это время ЗЕНИТ по тихому игроков по арендам раздает. Но блогеры никак не могут успокоиться.
0
0
0
Всё, что ни делается, всё к лучшему. Ну не судьба ему в Питере играть.
0
0
0
Интересно, сам Илич знал по поводу этого трансфера?
+1
-1
0
Не верил в этот трансфер сразу.
+1
-1
0
хорошая новость
0
0
0
Все проще - Зенит понял, что Илича некуда ставить, так как Глушенков очень ограничено зашел в состав, а Клауд и Вендел остаются. Кого убирать? Вот и не получили ответа про оплату, так как никто и не собирается платить
+2
-2
0
Клаудиньо, Вендел, разбирайте чемоданы. В этот раз снова отмена
0
0
0
Нормальная работа.
0
0
0
Геймера из Барнаула берут
+2
-2
0
Нет гарантий по оплате? Это точно про "Зенит"?
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий