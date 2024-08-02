Трансфер Илича в «Зенит» сорвался. От петербуржцев нет гарантий выплат «Торино», с игроком не договорились о зарплате (TMW)
Сделка по трансферу Ивана Илича в «Зенит» зашла в тупик.
Как утверждает Tuttomercatoweb, петербуржцы не смогли договориться по зарплате полузащитника и агентским выплатам.
Кроме того, сорвались договоренности «Зенита» с «Торино». Начальное соглашение между клубами составляло 25+2,5 млн евро, но в последние дни из «Зенита» не поступило гарантий по оплате трансфера серба.
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