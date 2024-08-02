⚡ Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. CAS отклонил апелляцию Канады

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командника Олимпиады-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей Игр.

Сборная России в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграла на Играх в Пекине золото.

После этого стало известно, что в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, обнаружен триметазидин. Фигуристка была дисквалифицирована, ее результаты на Олимпиаде-2022 аннулированы.

Сборная России переместилась на третье место, золото перешло США, серебро – Японии.

Сборная Канады, занявшая на турнире четвертое место, подала апелляцию с требованием присудить канадской сборной бронзу Олимпиады. Апелляция была отклонена.

«Коллегия арбитров CAS пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в олимпийском командном зачете по фигурному катанию были аннулированы правильно, без какой-либо возможности по правилам ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады после ретроактивной дисквалификации Валиевой.

Полное обоснование решения коллегии будет вынесено как можно скорее», – говорится в пресс-релизе CAS.