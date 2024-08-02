⚡ Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. CAS отклонил апелляцию Канады

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Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командника Олимпиады-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей Игр. 

Сборная России в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграла на Играх в Пекине золото.

После этого стало известно, что в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, обнаружен триметазидин. Фигуристка была дисквалифицирована, ее результаты на Олимпиаде-2022 аннулированы. 

Сборная России переместилась на третье место, золото перешло США, серебро – Японии. 

Сборная Канады, занявшая на турнире четвертое место, подала апелляцию с требованием присудить канадской сборной бронзу Олимпиады. Апелляция была отклонена. 

«Коллегия арбитров CAS пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в олимпийском командном зачете по фигурному катанию были аннулированы правильно, без какой-либо возможности по правилам ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады после ретроактивной дисквалификации Валиевой.

Полное обоснование решения коллегии будет вынесено как можно скорее», – говорится в пресс-релизе CAS. 

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194 комментария
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О-хо-хо. Госпожа Дюамель, ваш выход )
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Справедливое решение. Наши молодцы в трёх видах они набрали баллов достаточных для третьего места. Если бы была замена Валиевой в произвольной могли бы получить серебро и даже поборется за золото. Но наша федерация фигурного катания совершила самоубийство поставив в команду спортсменку с непроверенной допинг пробы и даже не заменив ее на произвольной программе. Вот кому позор так это нашей федерации фигурного катания и кто принимал эти решения
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Есть маленькая справедливость все-таки
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Слава богу, хотя бы бронза наша 🙏🏻
С нетерпением жду твиты Меган Дюамель )
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Надеюсь, что мы когда нибудь узнаем имена, тех , кто поставил Валиеву, с неизвестным результатом проверки пробы на допинг, и тем самым лишившей нашу команду золота ОИ, и никакая бронза не заменит золота.
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Ответ U-hoho
О-хо-хо. Госпожа Дюамель, ваш выход )
Ушла в запой
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Дюамель-то жива там? Ядом не захлебнулась?)
+32
-6
+26
Классический развод, забрать дом, а потом подселить в подсобке, и сразу все довольны.
+37
-12
+25
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
а за что ей золото? за допинг
+27
-7
+20
Хочу видеть лицо Дюамель :))
+23
-4
+19
Ответ U-hoho
О-хо-хо. Госпожа Дюамель, ваш выход )
Как говорится: Меган, ты окей?
Это, конечно про Меган Маркл, но тут тоже подойдёт)))
+18
-2
+16
Ответ Александр Шульгин
Логика железная убрали баллы Валиевой и получилось третье место.
Баллы Валиевой убрали, но не передвинули тех, кто был за ней в КП и ПП, то есть места там начинаются со второго, за что канадцы и зацепились. Ну да ладно, все это уже дела прошлые, хорошо, что оставили так. Собственно, канадцы винить могут только ИСУ, который не потрудился нормально прописать в регламенте командника последствия дисквала спортсмена.
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+15
Горят костры канадских клёнов...
+21
-6
+15
Это очень хороший знак, что по нашей Сборной не прошлись танком, а ISU постарались сделать все, что в их силах для российских спортсменов.
+20
-5
+15
Ответ Сырок с кокосом
Ну что, найдутся в комментариях те, кто опять скажут, что такая медаль не нужна?
Она нужна хотя бы минимум для того, чтобы Дюамель забомбило
+17
-2
+15
"without any possibility in the ISU Rules to re-allocate points" - то есть в правилах пересчёт не предусмотрен, значит, "по логике" он невозможен. Формально это правильное решение.
Да и канадцы выступали ниже своих возможностей, даже при таком серьёзном большинстве медаль не заслужили.
+15
-1
+14
Дюамель может не переживать, что Канаду не пригласят на награждение
+17
-3
+14
Ну, значит спустя 2,5 года после победы выдадут бронзовые медальки. Хоть приличное время побыли Олимпийскими Чемпионами. И то вперёд. Ясное дело, что в одну калитку вынесли всех... Но, с другой стороны, правила есть правила - если допинг тест положительный, наивно рассчитывать, что это никак не скажется - независимо от того, была ли вина, или это просто роковая случайность.

Просто в голове не укладывается, что такая пара, как Мишина-Галлямов всего с одним золотом ЧМ и парой бронзовых медалей ОИ...
+19
-7
+12
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Мы должны радоваться этому?
Конечно должны наши без одного вида набрали баллов на третье место, они большие молодцы
+12
0
+12
Ну и отлично. Логика перераспределения мне, правда, все равно не очень понятна, но Марк, Вика с Никитой и Саша с Настей заслуживают медалей за свои выступления.
+14
-3
+11
Ответ Оригинальный Ник
Я запутался, КАС русофобы или нет?
Американолюбы, этого достаточно…
+14
-3
+11
Да понятно, что главное было золото американцам отдать.
+24
-13
+11
Радует, что у ребят хотя бы олимпийская бронза будет 🙏🏻
+14
-3
+11
Ответ Сладкий пончик
Да понятно, что главное было золото американцам отдать.
Все чёстно, Валиеву дисквалифицировали ее баллы аннулировали все четко и прозрачно
+14
-4
+10
Дюамельшу удар хватит. 🙄
+16
-6
+10
Эх, утешительный приз. Если бы наша команда не превосходила все остальные на три головы, не была настолько круче и лучше всех остальных, возможно бронза бы порадовала.
+16
-7
+9
Ответ EmperorNazer
Баллы Валиевой убрали, но не передвинули тех, кто был за ней в КП и ПП, то есть места там начинаются со второго, за что канадцы и зацепились. Ну да ладно, все это уже дела прошлые, хорошо, что оставили так. Собственно, канадцы винить могут только ИСУ, который не потрудился нормально прописать в регламенте командника последствия дисквала спортсмена.
Канадцы могут винить только самих себя, что не катали лучше.
+9
0
+9
Не будет у Канады церемонии)))
+12
-4
+8
Ну, для Меган есть и хорошие новости. Эрик таки без медали.
+9
-1
+8
Ответ Александр Шульгин
Эта медаль заслужено наша
Я бы так не сказала. Просто в данном, конкретном случае, хорошо, что хоть бронзовую дали.
+10
-2
+8
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