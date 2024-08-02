Елена Вайцеховская: «Почему бы федерации плавания не переименовать себя в группу, Жаждущую Олимпийского Признания? Сами сократите до аббревиатуры»

Теги плавание сборная России жен ВФП Владимир Сальников Кубок России Елена Вайцеховская Олимпиада-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Елена Вайцеховская предложила переименовать Всероссийскую федерацию плавания.

Ранее глава федерации Владимир Сальников заявил, что пловчиху Евгению Чикунову будут объявлять на российских соревнованиях как победительницу чемпионок Олимпиады.

В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Олимпиады-2024 на этих дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дугласс.

«Объявлять Женю Чикунову на соревнованиях, как двукратную победительницу олимпийских чемпионок – это крутое дизайнерское решение федерации плавания, конечно.

Ребята, а чего бы вам себя не переименовать вместо того, чтобы превращать спортсменку в посмешище? Например, в группу, Жаждущую Олимпийского Признания? Ну, сами сократите до аббревиатуры», – написала журналистка в телеграм-канале.

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!

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20 комментариев
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Вайцеховская бы не затерялась здесь по троллингу.
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Жаждущие. Олимпийского. Признания. Атлеты
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Зачем так грубо, можно просто: Олимпийские Чемпионы Когда Отсутствовали.
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Жаждущие Олимпийского Признания Атлеты подойдет?
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Ответ Stop-D
Вайцеховская бы не затерялась здесь по троллингу.
Так она блестящий журналист, ничего удивительного.
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Ответ Dezmo
Комментарий скрыт
Федерация - то? Не поспоришь
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Ответ Stop-D
Жаждущие. Олимпийского. Признания. Атлеты
жму руку)
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Жаждущие. Олимпийского. Признания. Атлеты. Васильича
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Я обычно морщусь от неуместности подобного юмора.
Но тут аплодирую.
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И эмблему соответствующую!
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Группа жаждущих олимпийского признания атлетов
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Ответ leon01
Сальников был отличным спортсменом , к пенсии ближе стал гавноедом
Таких приспособленцев как Сальников-тьма: Третьяк, Журова, Фетисов, Шипулин, Валуев и прочая орда.
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Ответ Stop-D
Вайцеховская бы не затерялась здесь по троллингу.
Это точно) А может она тут есть.. Из-за ника же не видать))
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Не группу, а ассоциацию.
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Кого мы только не победили, до такого даже в СССР не додумались в 84 году. Надо еще признать победителем, кто мог бы обогнать по мнению Сальникова.
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Сальников был отличным спортсменом , к пенсии ближе стал гавноедом
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любая цитата Ройзмана
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Победитель пары Вайцеховская - Сальников выходит на победителя пары Шнякин -Долецкая.
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