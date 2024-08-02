Елена Вайцеховская: «Почему бы федерации плавания не переименовать себя в группу, Жаждущую Олимпийского Признания? Сами сократите до аббревиатуры»
Елена Вайцеховская предложила переименовать Всероссийскую федерацию плавания.
Ранее глава федерации Владимир Сальников заявил, что пловчиху Евгению Чикунову будут объявлять на российских соревнованиях как победительницу чемпионок Олимпиады.
В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Олимпиады-2024 на этих дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дугласс.
«Объявлять Женю Чикунову на соревнованиях, как двукратную победительницу олимпийских чемпионок – это крутое дизайнерское решение федерации плавания, конечно.
Ребята, а чего бы вам себя не переименовать вместо того, чтобы превращать спортсменку в посмешище? Например, в группу, Жаждущую Олимпийского Признания? Ну, сами сократите до аббревиатуры», – написала журналистка в телеграм-канале.
🤦♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!
Но тут аплодирую.
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