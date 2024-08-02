Олимпиада-2024, 2 августа, все медали дня: разыграют 25 комплектов наград
2 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 25 комплектов медалей.
Париж, Франция
Стрельба
Женщины, винтовка, 50 м, три положения
10:30
Прыжки в воду
Мужчины, синхронный трамплин 3 м
12.00
Академическая гребля
Мужчины, двойки
11:42
Женщины, двойки
11:54
Мужчины, двойки парные, легкий вес
13:02
Женщины, двойки парные, легкий вес
13:22
Парусный спорт
Женщины, скиф
13:13
Мужчины, скиф
14:13
Женщины, виндсерфинг
15:03
Мужчины, виндсерфинг
15:23
Прыжки на батуте
Женщины
14:50
Мужчины
20:50
Конный спорт
Командный конкур
15:00
Бадминтон
Микст
17:10
Стрельба из лука
Микст, командное первенство
17:43
Дзюдо
Женщины, свыше 78 кг
18:38
Мужчины, свыше 100 кг
19:09
Теннис
Микст
20:00
Фехтование
Мужчины, командная шпага
21:30
Плавание
Мужчины
50 м, вольный стиль
21:30
200 м, комплекс
21:43
Женщины
200 м, спина
21:36
Легкая атлетика
Мужчины, 10000 м
22:20
BMX-мотокросс
Мужчины
22:35
Женщины
22:50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.