Олимпиада-2024, 2 августа, все медали дня: разыграют 25 комплектов наград

2 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 25 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Стрельба

Женщины, винтовка, 50 м, три положения

10:30

Прыжки в воду

Мужчины, синхронный трамплин 3 м

12.00

Академическая гребля

Мужчины, двойки

11:42

Женщины, двойки

11:54

Мужчины, двойки парные, легкий вес

13:02

Женщины, двойки парные, легкий вес

13:22

Парусный спорт

Женщины, скиф

13:13

Мужчины, скиф

14:13

Женщины, виндсерфинг

15:03

Мужчины, виндсерфинг

15:23

Прыжки на батуте

Женщины

14:50

Мужчины

20:50

Конный спорт

Командный конкур

15:00

Бадминтон

Микст

17:10

Стрельба из лука

Микст, командное первенство

17:43

Дзюдо

Женщины, свыше 78 кг

18:38

Мужчины, свыше 100 кг

19:09

Теннис

Микст

20:00

Фехтование

Мужчины, командная шпага

21:30

Плавание

Мужчины

50 м, вольный стиль

21:30

200 м, комплекс

21:43

Женщины

200 м, спина

21:36

Легкая атлетика

Мужчины, 10000 м

22:20

BMX-мотокросс

Мужчины

22:35

Женщины

22:50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.