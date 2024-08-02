Олимпиада-2024. Дзюдо. Тедди Ринер стал четырехкратным олимпийским чемпионом, победив Ким Мин Чжона в финале в категории свыше 100 кг
Дзюдоист Тедди Ринер выиграл золото Олимпиады-2024 в весовой категории свыше 100 кг.
Он стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.
Ранее Ринер брал золото Лондона-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020 (смешанная команда). Также на его счету бронзовые медали Пекина-2008 и Токио-2020 в личных соревнованиях.
Бронзовые медали в Париже завоевали Темур Рахимов из Таджикистана и представитель Узбекистана Алишер Юсупов.
Дзюдо
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Мужчины
Свыше 100 кг
Финал
Ким Мин Чжон (Южная Корея) – Тедди Ринер (Франция) – 0:10
ПРИМЕЧАНИЕ: Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
p.s. Пошел пообнимался с президентом без всего этого вот раболепия, за это респект обоим.
Но противостояние с Иналом Тасоевым напрашивалось,тем более он ему проиграл на последнем чемпионате мира
Федерация дзюдо признали ошибку
И присвоили Иналу золото мира