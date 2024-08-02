Олимпиада-2024. Дзюдо. Тедди Ринер стал четырехкратным олимпийским чемпионом, победив Ким Мин Чжона в финале в категории свыше 100 кг

Дзюдоист Тедди Ринер выиграл золото Олимпиады-2024 в весовой категории свыше 100 кг.

Он стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.

Ранее Ринер брал золото Лондона-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020 (смешанная команда). Также на его счету бронзовые медали Пекина-2008 и Токио-2020 в личных соревнованиях.

Бронзовые медали в Париже завоевали Темур Рахимов из Таджикистана и представитель Узбекистана Алишер Юсупов.

Дзюдо

Олимпийские игры-2024

, Франция

Мужчины

Свыше 100 кг

Финал

Ким Мин Чжон (Южная Корея) – (Франция) – 0:10

ПРИМЕЧАНИЕ: Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.