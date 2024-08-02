Олимпиада-2024. Дзюдо. Тедди Ринер стал четырехкратным олимпийским чемпионом, победив Ким Мин Чжона в финале в категории свыше 100 кг

Теги результаты дзюдо Тедди Ринер сборная Южной Кореи Олимпиада-2024 сборная Узбекистана сборная Франции Ким Мин Чжон сборная Таджикистана Темур Рахимов Алишер Юсупов Единоборства

Дзюдоист Тедди Ринер выиграл золото Олимпиады-2024 в весовой категории свыше 100 кг.

Он стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.

Ранее Ринер брал золото Лондона-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020 (смешанная команда). Также на его счету бронзовые медали Пекина-2008 и Токио-2020 в личных соревнованиях. 

Бронзовые медали в Париже завоевали Темур Рахимов из Таджикистана и представитель Узбекистана Алишер Юсупов. 

Дзюдо 

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Свыше 100 кг

Финал 

Ким Мин Чжон (Южная Корея) – Тедди Ринер (Франция) – 0:10

ПРИМЕЧАНИЕ: Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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16 комментариев
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Красиво сделал Тедди!Четырёхкратный!
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Шикарно, так выступить на домашней олимпиаде наверное мечтает каждый спортсмен!!!
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ВЕЛИЧАЙШИЙ
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Зверь, ничего не скажешь
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Красивая победа. Легендарный мужик.
p.s. Пошел пообнимался с президентом без всего этого вот раболепия, за это респект обоим.
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Великий. Не зря доверили зажигать огонь.
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Осталось только увидеть 5 золото Лопеса в борьбе. Его достижение будет вообще на уровне не знаю чего.
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👍💪👏
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Всем его врагам ЗАТКНУТЬСЯ!!! Тедди Величайший ! ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТА и эта победа единственная у всей сборной Франции.
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Там должен быть Тасоев
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Вопросов нет -великий дзюдоист и спортсмен
Но противостояние с Иналом Тасоевым напрашивалось,тем более он ему проиграл на последнем чемпионате мира
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Ответ Hello Berlin
Зверь, ничего не скажешь
Которого Инал опрокинул. И здесь также бы вынес его.
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Великий, величайший Тедди. Уложил красиво, изящно. Так уйти на домашней олимпиаде мечтает каждый.
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Ответ KirGre
Он его не опрокинул , там не было оценки
Была оценка
Федерация дзюдо признали ошибку
И присвоили Иналу золото мира
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Ответ Игорь Новиков
Великий. Не зря доверили зажигать огонь.
Как насчёт борьбы с Тасоевым
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