Тарасова о том, что российских фигуристов не будут награждать в Париже за командник: «Это решали какие‑то придурки, циники, непонятные люди»

Тарасова высказалась о том, что россиянам не будут вручать в Париже бронзовые награды за командник.

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.

Церемония награждения за командный турнир пройдет 7 августа в Париже. Медали вручат только американским и японским фигуристам. В МОК объяснили, что не пригласят россиян «из-за отстранения Олимпийского комитета России и проблем с логистикой».

– А что значит сложная логистика? Ничего себе, умные какие. Они говорят об отстранении ОКР, но почему спортсмены не могут приехать на свое личное награждение?

Абсолютно не понимаю и никогда не пойму. Это очень циничное заявление со стороны МОК. Как можно не приглашать спортсменов? Это решали какие‑то придурки, циники, непонятные люди.

– Хорошо, что нам досталась бронза?

– Хорошо, что хотя бы бронза. Уверена, при другом стечении обстоятельств нам могло бы достаться золото, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?