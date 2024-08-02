Тарасова о том, что российских фигуристов не будут награждать в Париже за командник: «Это решали какие‑то придурки, циники, непонятные люди»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования брань Фигурное катание

Тарасова высказалась о том, что россиянам не будут вручать в Париже бронзовые награды за командник.

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.

Церемония награждения за командный турнир пройдет 7 августа в Париже. Медали вручат только американским и японским фигуристам. В МОК объяснили, что не пригласят россиян «из-за отстранения Олимпийского комитета России и проблем с логистикой».

– А что значит сложная логистика? Ничего себе, умные какие. Они говорят об отстранении ОКР, но почему спортсмены не могут приехать на свое личное награждение?

Абсолютно не понимаю и никогда не пойму. Это очень циничное заявление со стороны МОК. Как можно не приглашать спортсменов? Это решали какие‑то придурки, циники, непонятные люди.

– Хорошо, что нам досталась бронза?

– Хорошо, что хотя бы бронза. Уверена, при другом стечении обстоятельств нам могло бы достаться золото, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

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10 комментариев
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А Чайковская говорит, что и не собирались ехать за бронзой.
Куда не посмотри, везде за фигуристов решили.
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Допинг- это стечение обстоятельств? Ладненько..
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Ответ Ебздрогыч
То есть у спортсменки из сборной нашли допинг, это все признали, ее результаты аннулировали - и после этого звать сборную, уличенную в допинге, на награждение? Не находите это немного странным? Хорошо, хоть бронзу оставили
А ещё допинг нашли "циники, придурки и непонятные люди".Были бы порядочными- сделали бы вид, что ничего не произошло.
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А кто девочку несовершеннолетнюю кормил барбитурой, он кто?
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То есть у спортсменки из сборной нашли допинг, это все признали, ее результаты аннулировали - и после этого звать сборную, уличенную в допинге, на награждение? Не находите это немного странным? Хорошо, хоть бронзу оставили
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Друзья твои прекрасные решали.
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Это решали какие‑то придурки, циники, непонятные люди. Это всё о нем, всё правильно, он и есть такой.
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Так МОК почитал комментарии российских чиновников и спортивных функционеров о том, что им загнивающий Запад не нужен, Олимпиада не нужна, всё потеряло смысл и т.д. и т.п. И решили не издеваться над российской сборной, поэтому не пригласили фигуристов в обитель зла. А то всё равно бы сборная отказалась ехать на загнивающий Запад с его либеральными ценностями. Можно сказать, что они по просьбе российской стороны такое решение приняли.
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Чем старее и патриотичнее у нас ветеран, тем он сильнее оскорбляет заграницу.
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Спортс, у вас уже реклама бука поверх новости стоит
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