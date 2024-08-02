Олимпиада-2024. Андреева и Шнайдер, Эррани и Паолини вышли в финал

Теги результаты WTA Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в паре.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

1/2 финала

Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия) Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания)
6:1|6:2
Дата проведения
2 августа, 17.11
Онлайн матча

 

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия)
6:3|6:2
Дата проведения
2 августа, 13.09
Онлайн матча
208 комментариев
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Ну что за красотки! Как же символично, что эту единственную российскую медаль принесут нам такие молодые девчонки, как надежду на прекрасную Россию будущего)
+58
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+54
Уфф.... Выдохнуть можно наконец.) Просто молодцы. Тут не только победа. Тут медаль.)
Медведев дочке будет говорить: Это Мирра. Я там с ней тоже пару играл.)
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у нас МЕДАЛЬ!!! Мирра показала на редкость зрелую, хладнокровную Игру! Девчата - МОЛОТКИ!!!
+31
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Теннис по традиции принес нам медаль, но кто бы мог подумать, что именно в этом составе, а не Медведев))
Из 15 двое самых юных человечков. Умницы)
Прикол, что Мирра все-таки встретится с Паолини на этих Ои😅
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Как бы финал не сложился, но Мирре и Диане стоит подумать над дальнейшим сотрудничеством в будущем, как раз в Штатах такое можно проделать
+23
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О, так это та самая испанка (Тормо), которая на РГ 2023 выпрашивала дисквалификацию для японки из-за случайного попадания мяча в болгёрл.

Не поклонник Андреевой, но желаю ей и Диане победы. Такие гнилые персонажи как Тормо не должны проходить в финал Олимпиады.
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Удачи девушкам! По силам выйти в финал 💪
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Мисс Ди вообще ничего не боится <3
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Ну что?
15 человек, и две из них точно медаль получат, назло скептикам нейтралов, как говорится, хотя и так понятно что это наши нейтралы
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Даааааа какие классные девчонки! Финал Олимпиады в 17 и 20 лет, не верится даже
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Сыграли девчонки, как спели. На одном дыхании, с уверенностью в себе и на полной свободе.
Спасибо Диане и Мирре за наше удовольствие это увидеть. Счастья им в карьере и в жизни!
+17
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Этот гейм длиннее матча по ощущению
+17
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Сегодня наши девчонки фаворитки, причем довольно-таки явные (1.57/2.30). Надеюсь, это ничуть не помешает им взять медали. Будем их мысленно поддерживать
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Мурашки) какие же офигенные девочки)))
+16
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Ору с хайлайта, где показали только розыгрыши за испанками🤣🤡
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Кто мог подумать еще хотя бы неделю назад, что единственными оставшимися (с медалью!!) будут наши малявки?😭❤️
Просто танковый локомотив, а не пара! Остался последний шаг <3
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Пока круть просто, Диана вообще в огне
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Диана - МОЗГ! Человек с невероятным чувством ритма
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С большим запасом играют девчонки. Просто умницы. Но иногда желание перехлестывает. Надо в следующем гейме уверенно заканчивать этот матч и готовиться к финалу
+14
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Браво, девчата! Надеемся, что они останутся голодными до побед минимум на одну, самую тяжелую игру в их пока еще недолгой спортивной жизни
+13
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Ну вообще, вот это так неожиданно, да еще так легко получилось как-то))).С чешками вчера сложнее было.
Молодцы! Девачки, надо и на турнирах пробовать пару играть) Так они подошли друг другу, обе заводные, настроенные! Рада, что будут с медалью
+12
0
+12
Ну вот, а тут некоторые жаловались, зачем приехали. В финале с Эррани и маленьким демоном будет непросто, но верим.
+12
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+12
На такой свободе в полуфинале олимпиады можно играть, наверное, только до 20 лет))
+10
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+10
Подзатянули, девчонки, конечно, в последнем гейме, но ничего)
Шикарный матч, зрелая игра и Мирры и Дианы, очень неожиданные и смелые удары были.
Умы!
+10
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+10
Почему они такие улыбчивые и позитивные? Россия ведь для грустных и агрессивных :)
+10
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Кто подскажет, если девчонки выйдут в финал, им по силам победить итальянок?
Но сначала надо в этот финал выйти
+10
0
+10
Ответ Hardy
Ну что за красотки! Как же символично, что эту единственную российскую медаль принесут нам такие молодые девчонки, как надежду на прекрасную Россию будущего)
А президента будут звать Илья)
+10
-1
+9
Молодцы, подтвердили брейк.
+9
0
+9
ДААААА РОССИЯ НЕ УЙДЕТ БЕЗ МЕДАЛИ В ТЕННИСЕ!!!
+9
0
+9
Поздравляю Мирру и Диану с выходом в финал!
+9
0
+9
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