Олимпиада-2024. Андреева и Шнайдер, Эррани и Паолини вышли в финал
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в паре.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Парный разряд
1/2 финала
Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия) – Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания)
6:1|6:2
6:1|6:2
- Дата проведения
- 2 августа, 17.11
Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия)
6:3|6:2
6:3|6:2
- Дата проведения
- 2 августа, 13.09
Медведев дочке будет говорить: Это Мирра. Я там с ней тоже пару играл.)
Из 15 двое самых юных человечков. Умницы)
Прикол, что Мирра все-таки встретится с Паолини на этих Ои😅
Не поклонник Андреевой, но желаю ей и Диане победы. Такие гнилые персонажи как Тормо не должны проходить в финал Олимпиады.
15 человек, и две из них точно медаль получат, назло скептикам нейтралов, как говорится, хотя и так понятно что это наши нейтралы
Спасибо Диане и Мирре за наше удовольствие это увидеть. Счастья им в карьере и в жизни!
Просто танковый локомотив, а не пара! Остался последний шаг <3
Молодцы! Девачки, надо и на турнирах пробовать пару играть) Так они подошли друг другу, обе заводные, настроенные! Рада, что будут с медалью
Шикарный матч, зрелая игра и Мирры и Дианы, очень неожиданные и смелые удары были.
Умы!