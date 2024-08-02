Глушенков про «уважаемых клоунов»: «Иногда скучно, хочется посмеяться. Это отсылка не к футбольным людям, а к тем, кто в телеграме моей девушки реакции ставили»

Максим Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов».

24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива»

Анна, девушка , опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист. В ролике Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

– В Волгограде во время празднования гола мы видели в вашем исполнении смешную дразнилку. Как началась эта история с клоунами?

– После моего перехода в «Зенит» в телеграм-канале моей девушки некоторые люди стали реакции ставить – ​клоуна, еще что-то. Это к ним отсылка, а не к футбольным людям, как кто-то подумал.

– Обычно спортсмены не реагируют на комментарии в интернете. Почему реагируете вы?

– Просто прикольно. Иногда скучно становится, хочется посмеяться. Я же ничего плохого не говорил, просто шутил, – сказал Максим Глушенков.

🤡 «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам