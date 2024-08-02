Глушенков про «уважаемых клоунов»: «Иногда скучно, хочется посмеяться. Это отсылка не к футбольным людям, а к тем, кто в телеграме моей девушки реакции ставили»
Максим Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов».
24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива»
Анна, девушка Максима Глушенкова, опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист. В ролике Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».
– В Волгограде во время празднования гола мы видели в вашем исполнении смешную дразнилку. Как началась эта история с клоунами?
– После моего перехода в «Зенит» в телеграм-канале моей девушки некоторые люди стали реакции ставить – клоуна, еще что-то. Это к ним отсылка, а не к футбольным людям, как кто-то подумал.
– Обычно спортсмены не реагируют на комментарии в интернете. Почему реагируете вы?
– Просто прикольно. Иногда скучно становится, хочется посмеяться. Я же ничего плохого не говорил, просто шутил, – сказал Максим Глушенков.
🤡 «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам
Указом Президента в связи с юбилеем творческой деятельности Евгения Петросяна считать его шутки смешными.
Вчера посмотрел Петросяна. Много смеялся. Чувствую себя ничтожеством.
- Что будете заказывать?
- Рюмку водки, ведро кала и дохлую кошку!
- Да вы что?! У нас респектабельное заведение элитного класса. Как вы можете это себе позволить?!
Тогда мужик достаёт из кармана огромный пресс баксов:
- Я оплачу.
- Да, но как вы это себе представляете?!
Мужик открывает дипломат и вываливает на столик целую гору зелёных:
- Я оплачу.
Официант, посоветовавшись с руководством, забирает всё-таки деньги, быстро где-то находит дохлую кошку и ведро дерьма и под крайне удивлённые взгляды окружающих водружает всё это вместе с рюмкой водки на столик перед необычным гостем. Тот выпивает водку, окунает кошку в дерьмо и, размахивая за хвост над головой, кричит:
- Э-эх, скукотища-а-а-а-а!
А один из них сказал, что за эрудицию и схлопотать можно.
Игрок очень средний много ошибается, еле ноги передвигает.Голы прекратятся-будет лавка!