Глушенков про «уважаемых клоунов»: «Иногда скучно, хочется посмеяться. Это отсылка не к футбольным людям, а к тем, кто в телеграме моей девушки реакции ставили»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики интернет соцсети девушки и спорт Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов».

24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива»

Анна, девушка Максима Глушенкова, опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист. В ролике Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

– В Волгограде во время празднования гола мы видели в вашем исполнении смешную дразнилку. Как началась эта история с клоунами?

– После моего перехода в «Зенит» в телеграм-канале моей девушки некоторые люди стали реакции ставить – ​клоуна, еще что-то. Это к ним отсылка, а не к футбольным людям, как кто-то подумал.

– Обычно спортсмены не реагируют на комментарии в интернете. Почему реагируете вы?

– Просто прикольно. Иногда скучно становится, хочется посмеяться. Я же ничего плохого не говорил, просто шутил, – сказал Максим Глушенков.

🤡 «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам

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50 комментариев
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Пользуясь случаем, традиционно передаю привет уважаемым клоунам 😎
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Ответ Amroyan
Глушенков и его девушка - неуважаемые 🤡🤡
Поставь реакцию в телеграме.
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Глушенков и его девушка - неуважаемые 🤡🤡
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В телеграме девушки ставили реакции🤦‍♂️
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Вот когда футболисты поймут: чтобы язвить и подкалывать, нужны мозги и эрудиция? Без этого получается ущербно, как у Глушенкова.
+33
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+11
Лезть с гадостями в телеграм девушки футболиста, каким бы он ни был - это вправду дебилом надо быть
+24
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+7
Ответ Petter Hegre
Ему в самом деле 24 года? Чёт я сомневаюсь. Ведёт себя как типичный тинейджер 15-ти летний.
Взрослые состоявшиеся мудчины только на спортсе комментарии пишут ) )
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Жёстко он отомстил за свою подругу! Настоящий мужчина, побольше бы таких и ох бы как Россиюшка окрепла!
Тебя его месть поразила в самое уязвимое место)
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Че то вспомнилось ..
Указом Президента в связи с юбилеем творческой деятельности Евгения Петросяна считать его шутки смешными.
Вчера посмотрел Петросяна. Много смеялся. Чувствую себя ничтожеством.
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+4
Ему в самом деле 24 года? Чёт я сомневаюсь. Ведёт себя как типичный тинейджер 15-ти летний.
+6
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Ну всё. Парень явно на всё это повелся. Пока для него дразнилки -это весело. Но вот начнутся проблемы, неудачные результаты- это будет возрастать и давить.
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Ответ kalc1976@list.ru
Не думаю, мне кажется он пофигист по жизни.
Пофигист? Рассуждающий о смайликах? 😁
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Ответ Красная стрела
Ну всё. Парень явно на всё это повелся. Пока для него дразнилки -это весело. Но вот начнутся проблемы, неудачные результаты- это будет возрастать и давить.
Не думаю, мне кажется он пофигист по жизни.
+8
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Ответ Красная стрела
Я не люблю Зенит и не желаю ему побед на внутренней арене. Чем больше проблем у них, тем лучше. К токсичному Глушенкову необходим для комплекта Соболев.
Чем сильнее фаны Спартака не любят Зенит, тем чаще он выигрывает. Продолжайте)
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Ответ Onion
Лезть с гадостями в телеграм девушки футболиста, каким бы он ни был - это вправду дебилом надо быть
В телеграм можно ограничить набор реакций и клоунов бы не появилось. Видимо, не так уж это им и важно. Зачем ты тут драматизируешь так?
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Ответ Liver0910
В телеграме девушки ставили реакции🤦‍♂️
Опечатка. Эрекции
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Ответ CoMoBo3
Пользуясь случаем, традиционно передаю привет уважаемым клоунам 😎
Иногда скучно становится, хочется посмеяться. Я же ничего плохого не говорил.)))
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Ответ Молодой Френки
Это ты скоро поедешь вместе со своим клубом в Пердив.
Веришь? ))))
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Чел с пластиковым лицом совсем поехал...
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Неприятный тип
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Новый русский в Париже заходит как-то вечером в шикарный ресторан. Садится за столик. Подходит к нему официант:
- Что будете заказывать?
- Рюмку водки, ведро кала и дохлую кошку!
- Да вы что?! У нас респектабельное заведение элитного класса. Как вы можете это себе позволить?!
Тогда мужик достаёт из кармана огромный пресс баксов:
- Я оплачу.
- Да, но как вы это себе представляете?!
Мужик открывает дипломат и вываливает на столик целую гору зелёных:
- Я оплачу.
Официант, посоветовавшись с руководством, забирает всё-таки деньги, быстро где-то находит дохлую кошку и ведро дерьма и под крайне удивлённые взгляды окружающих водружает всё это вместе с рюмкой водки на столик перед необычным гостем. Тот выпивает водку, окунает кошку в дерьмо и, размахивая за хвост над головой, кричит:

- Э-эх, скукотища-а-а-а-а!
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Да всё отлично у этой пары. Всё отлично у Макса. Я радуюсь за Глушенкова, что принял нелëгкое, но правильное решение. Но, надо доказывать, что ты топ. Ролики - дело хорошее, но и о деле не забывать. Надеюсь, так и будет)
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Глушенков один в один напоминает Кокорина. Талантливый футболист и тупой человек. Скоро исполнит номер. Подождем.
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Ответ Джиза
Вот когда футболисты поймут: чтобы язвить и подкалывать, нужны мозги и эрудиция? Без этого получается ущербно, как у Глушенкова.
Большинство футболистов не поняли вопроса.

А один из них сказал, что за эрудицию и схлопотать можно.
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Ответ StayImLost
с такой игрой он и в испании не сел бы, вероятно. чел реально жарит
Да он тебя троллит и надсмехается!
Игрок очень средний много ошибается, еле ноги передвигает.Голы прекратятся-будет лавка!
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Ответ sr-pigrs
Посмотрим на этого клоуна когда на банку сядет. Вот умора будет
Банка не бутылка!
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не ищите глубины там где ее в принципе нет🤷
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Ответ Красная стрела
Пофигист? Рассуждающий о смайликах? 😁
Так там девушка его подтянула, я так думаю.
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Ответ Красная стрела
Я не люблю Зенит и не желаю ему побед на внутренней арене. Чем больше проблем у них, тем лучше. К токсичному Глушенкову необходим для комплекта Соболев.
И что, от твоей нелюбви Зенит будет играть хуже? Мелочно и глупо.
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