«Химки» арендовали Бакаева у «Зенита» до конца сезона. Это вторая аренда подряд для экс-вингера «Спартака»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия трансферы Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита».

Подмосковный клуб арендовал 28-летнего полузащитника у петербуржцев.

Договор аренды футболиста рассчитан до конца сезона.

Прошлый сезон Зелимхан Бакаев провел в «Аль-Вахде» из ОАЭ на правах аренды. На его счету 19 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи.

За «Зенит» хавбек выступал с 2022 года. Он забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи в 34 играх за сине-бело-голубых.

85 комментариев
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Воссоединился с Резиуанчиком. Два вингера - всадника апокалипсиса
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Ну вот, нашел клуб по уровню себе. Все логично.
P.S. Промес - не потолок (с).
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Ответ Нервно курящий
Да уж Зеля, мечты то в Газпроме не сбываются получается?!?
Почему? Трофеи все выиграл , бабки получил , заграницей поиграл . А в Спартаке просто бы смотрел как меняются тренера
+70
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+53
Ответ Bartez1986
Воссоединился с Резиуанчиком. Два вингера - всадника апокалипсиса
В Туле очень бодро играли.Это факт.
+51
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+47
Ответ Ildar Izmailov
В Туле очень бодро играли.Это факт.
Резиуан в матче со Спартаком так финтанул, что весь стадион потёк. Легенда.
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Бакаев с Мирзовым будут разрывать ФНЛ в следующем году💥
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"Это решение мы принимали вместе с семьёй и моим агентом. Мы посоветовались и решили, что здесь нам будет лучше всего. Конкуренция — это хорошо, для меня уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать всё, чтобы быть игроком стартового состав" (с) Зелимхан Бакаев летом 2022 после перехода в "Зенит"

Ну что Зеля, как дела? Уже стал основным игроком основы?
+29
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+26
Нужен ещё Гулиев, и все красно-белые абу-бандиты будут в сборе в Химках!

там, глядишь, и Джикия с Тигиевым подтянутся
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Ответ Bartez1986
Воссоединился с Резиуанчиком. Два вингера - всадника апокалипсиса
Не могу определить какая связка вингеров лучшая в мире - Резуан и Бакаев или Рибери и Робен
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Ответ Нервно курящий
Да уж Зеля, мечты то в Газпроме не сбываются получается?!?
зарплату-то Зенит по-прежнему платит. Продать не могут потому что столько ему даже арабы не заплатят. Часть зарплаты отбивают арендой, а у Бакаева мечты сбываются и деньги капают
+18
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+15
Черкизон возвращается на историческую родину. ЗЫ. Класснейший итог карьеры. Для полного счастья не хватает махачкалинского Динамо. Но ещё не вечер)) Федуна можно за многое не любить. Но то, что он избавился от этого гения идёт ему в карму.
+15
-2
+13
Да уж Зеля, мечты то в Газпроме не сбываются получается?!?
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+10
Как раз его уровень.
+10
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Химки - Акрон - дерби Бакаевых
+7
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Ответ Иван Рыбаков
Ему 28 лет.
Сарказм же. =)
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+5
Ответ Святой Патрик
Хм. Вы же обычно за то, чтобы попробовать себя в клубе более высокого уровня. Даже в условную Европу мечтаете всех подряд отправить. А в данном случае ёрничаете.
Да-да, в клубе сильнее, только он уходил уже не из основы Спартака, а со скамейки. Свое место в составе он проиграл весной 2022 года.
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+5
обиженный в усмерть Спартаком...ни черта не показал в командной игре - индивидуалист до мозга кости...
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Сейчас наберется практики и зафеерит. Игрок-то перспективный
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Ожидаемо.
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Ответ Bartez1986
Воссоединился с Резиуанчиком. Два вингера - всадника апокалипсиса
Роббен и Рибери химкинского розлива)
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Зато чемпион России😂😂😂
Дело-то не в Спартаке оказалось, да, Зелимхан?) Эмираты и те не вывез)
Это на заметку тому, кто из Спартака намылился.
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+3
осталось джикию и соболева подписать и химки вероятно смогут остаться в рпл
+4
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+3
Ответ Caniball
Ну вот, нашел клуб по уровню себе. Все логично. P.S. Промес - не потолок (с).
Мозес не игрок того уровня, чтобы делать ему замечания.
+4
-1
+3
Сразу две хорошей новости в одной. И Бакаева скинули и Соболева не подписали.
+5
-2
+3
Для Химок очень хорошее усиление.Странно что команды повыше уровнем вроде Ахмата не заинтересовались.
+5
-3
+2
Как раз его уровень.
+4
-2
+2
Пошёл по рукам...
+4
-2
+2
Ответ Aviator92
Сейчас наберется практики и зафеерит. Игрок-то перспективный
Ему 28 лет.
+4
-2
+2
Ответ Кирилл Демченко
Почему? Трофеи все выиграл , бабки получил , заграницей поиграл . А в Спартаке просто бы смотрел как меняются тренера
А в Зените он смотрит на одного тренера. Из-за границы.
А в Спартаке хоть играл иногда..
+2
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Промес не потолок.....
+2
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