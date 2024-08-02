«Я бы его обыграл. С Россией результаты были бы совсем другие». Дзюдоист Тасоев смотрел на победу Ринера в Париже-2024 с трибун
Российский дзюдоист Инал Тасоев с трибун смотрел на победу Ринера на ОИ-2024.
Сегодня француз Тедди Ринер стал победителем Олимпийских игр в категории свыше 100 кг. Ринер – первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо.
Тасоева, который является чемпионом мира-2023, МОК не включил в списки допущенных к Олимпиаде россиян с нейтральным статусом.
«Один из тех, кто был на трибунах – чемпион мира 2023 года Инал Тасоев, я смотрел с ним. Сам купил билеты на самолет, жилье. И смотрел на турнир, который мог выиграть.
После сказал: «Я бы его обыграл. Это не потому что я не участвую и мне легко говорить. Я был уверен в своих силах. С Россией результаты в дзюдо были бы совсем другие», – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов.
Звание "заочный олимпийский чемпион"...
Инал выиграл Теди Ринера в финале ЧМ 2023
Тренер инструктирует борца перед схваткой:
-Ты, Вася, главное смотри чтоб он тебя в свой фирменный захват не поймал. Поймает - все, заломает на фиг , не выкрутишься
Начинается схватка, противник берет Васю в фирменный захват.. Тренер с досады убегает в раздевалку. Вдруг слышит - рев трибун, овации. Выбегает, а там Васю как победителя приветствуют. Тренер к нему:
-Как же так, он же тебя в захват? Сам видел!
-Да, в захват, начинает он меня ломать, даже в глазах потемнело. Вдруг смотрю у меня перед носом яйца. Ну я и укусил... Вы не представляете себе,тренер, на что способен человек, укусивший СЕБЯ за яйца!
Победитель олимпийского чемпиона на территории России по версии Басманного суда
Но не обыграл.
Учитывая хохму с Чикуновой и Рыловым - не удивлюсь, если так и сделают.)
Но, Тедди Ринер - это легенда легенд современного дзюдо.
"МОК допустил только четверых российских дзюдоистов к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Всего у России было 12 квот для участия в Играх – 7 мужских и 5 женских.
После этого российские дзюдоисты отказались от выступления на Играх-2024 в полном составе".
–Напьешься, будешь.
(к/ф "Бриллиантовая рука")
Вы подождите, сейчас пройдут басманные суды и появяться такие.