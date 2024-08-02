«Я бы его обыграл. С Россией результаты были бы совсем другие». Дзюдоист Тасоев смотрел на победу Ринера в Париже-2024 с трибун

Российский дзюдоист Инал Тасоев с трибун смотрел на победу Ринера на ОИ-2024.

Сегодня француз Тедди Ринер стал победителем Олимпийских игр в категории свыше 100 кг. Ринер – первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо.

Тасоева, который является чемпионом мира-2023, МОК не включил в списки допущенных к Олимпиаде россиян с нейтральным статусом.

«Один из тех, кто был на трибунах – чемпион мира 2023 года Инал Тасоев, я смотрел с ним. Сам купил билеты на самолет, жилье. И смотрел на турнир, который мог выиграть.

После сказал: «Я бы его обыграл. Это не потому что я не участвую и мне легко говорить. Я был уверен в своих силах. С Россией результаты в дзюдо были бы совсем другие», – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов.