«Я бы его обыграл. С Россией результаты были бы совсем другие». Дзюдоист Тасоев смотрел на победу Ринера в Париже-2024 с трибун

Теги сборная России дзюдо Тедди Ринер Олимпиада-2024 сборная Франции Инал Тасоев Единоборства

Российский дзюдоист Инал Тасоев с трибун смотрел на победу Ринера на ОИ-2024.

Сегодня француз Тедди Ринер стал победителем Олимпийских игр в категории свыше 100 кг. Ринер – первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо.

Тасоева, который является чемпионом мира-2023, МОК не включил в списки допущенных к Олимпиаде россиян с нейтральным статусом. 

«Один из тех, кто был на трибунах – чемпион мира 2023 года Инал Тасоев, я смотрел с ним. Сам купил билеты на самолет, жилье. И смотрел на турнир, который мог выиграть.

После сказал: «Я бы его обыграл. Это не потому что я не участвую и мне легко говорить. Я был уверен в своих силах. С Россией результаты в дзюдо были бы совсем другие», – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов. 

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93 комментария
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После такого заявления его тоже можно объявлять, как олимпийского чемпиона☝🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Ну раз пошла такая пьянка, там у нас появилась двухкратная чемпионка по плаванию, тут еще один олимпийский чемпион по дзюдо объявился, я тогда тоже себя объявляю олимпийским чемпионом, правда пока не придумал по какому виду спорту)))
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Я бы убежал от Болта на 100 метров, привез бы корпус Фелпсу, уехал бы от Армстронга на первой же горе, в одиночку обыграл бы мадридский Реал ну и избил бы ту бабу-мужика на олимпийском турнире по боксу
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Ответ Геннадий Тимченко
После такого заявления его тоже можно объявлять, как олимпийского чемпиона☝🏻👏🏻👏🏻👏🏻
и перед соревнованиями объявлять " он бы его обыграл "
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Надо ввести понятие " параллельный выигрыш "
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Тема "позорного" открытия олимпиады прошла, теперь две недели - "мы бы взяли это золото"...
Звание "заочный олимпийский чемпион"...
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Ответ Don kebab chimai
Комментарий скрыт
Ты думаешь меня это остановит?
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+16
А вообще с такими темпами по чемпионам, вполне можем замахнуться на общекомандную победу)))
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+13
Да лажно, а что так низко.. Я вообще на диване 100 метровку вольным выиграл бы в воде, потом Ринера прошёл бы в дзюдо, алькараса в теннисе, ну и на десерт схавал бы сборную сша по баскетболу💪😎
+20
-8
+12
надо его удаленно забороть!
+9
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Ответ Марат Демуров
К сведению тех, кто сейчас испражняется в остроумии Инал выиграл Теди Ринера в финале ЧМ 2023
Тоже не понимаю шуток про Зенит или "если б да кабы" - этот дядя так-то чемпион мира, за свои слова отвечает
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К сведению тех, кто сейчас испражняется в остроумии
Инал выиграл Теди Ринера в финале ЧМ 2023
+22
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+6
Че то вспомнилось ..
Тренер инструктирует борца перед схваткой:
-Ты, Вася, главное смотри чтоб он тебя в свой фирменный захват не поймал. Поймает - все, заломает на фиг , не выкрутишься
Начинается схватка, противник берет Васю в фирменный захват.. Тренер с досады убегает в раздевалку. Вдруг слышит - рев трибун, овации. Выбегает, а там Васю как победителя приветствуют. Тренер к нему:
-Как же так, он же тебя в захват? Сам видел!
-Да, в захват, начинает он меня ломать, даже в глазах потемнело. Вдруг смотрю у меня перед носом яйца. Ну я и укусил... Вы не представляете себе,тренер, на что способен человек, укусивший СЕБЯ за яйца!
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Это троллинг удивляет со стороны юзеров , по отношению к спортсменам которые вне олимпиады показывали результаты
Вот именно, вне олимпиады и невесть в каком году, я вообще не знаю кто этот Инал
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Так ваш любимый лидер давно сказала- Если бы у бабушки был....
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Пора открывать альтернативный медальный зачёт, с обсуждениями у салавьева и скабелкиной
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Очередной "олимпийский чемпион на территории России".
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не получится его обыграть, потом что один стратег уже всех обыграл....
+4
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Ответ Геннадий Тимченко
После такого заявления его тоже можно объявлять, как олимпийского чемпиона☝🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Но-но-но
Победитель олимпийского чемпиона на территории России по версии Басманного суда
+4
-1
+3
«Я бы его обыграл."
Но не обыграл.
+3
0
+3
Ответ Юрий Плотников
Пора открывать альтернативный медальный зачёт, с обсуждениями у салавьева и скабелкиной
Первое место в зачёте обеспечено.
Учитывая хохму с Чикуновой и Рыловым - не удивлюсь, если так и сделают.)
+4
-1
+3
Ответ snekker
Я бы убежал от Болта на 100 метров, привез бы корпус Фелпсу, уехал бы от Армстронга на первой же горе, в одиночку обыграл бы мадридский Реал ну и избил бы ту бабу-мужика на олимпийском турнире по боксу
Еще бы с закрытыми глазами турка перестрелял)
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Я бы мог с блеском жить на свою зарплату, если бы в августе было бы дней 5-6, а не 31...
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Для тех, кто не следит за дзюдо этой весовой категории, то Инал Тасоев номер 1 последних двух лет. Так что он вполне может такое говорить, опираясь за результаты последних топовых турниров. Причем последнюю их схватку Инал фактически выиграл у Тедди.

Но, Тедди Ринер - это легенда легенд современного дзюдо.
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Так всего-то надо пойти поговорить с одним дзюдоистом...
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Еще один победитель по переписке.
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Ответ Марат Демуров
К сведению тех, кто сейчас испражняется в остроумии Инал выиграл Теди Ринера в финале ЧМ 2023
И это не гарантирует, что он победил бы его сейчас. К сожалению, мы об этом просто не узнаем. Жалко, очень. Но его на соревнованиях нет.
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Вот что на спортсе было ранее:
"МОК допустил только четверых российских дзюдоистов к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Всего у России было 12 квот для участия в Играх – 7 мужских и 5 женских.

После этого российские дзюдоисты отказались от выступления на Играх-2024 в полном составе".
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–Ребята, на его месте должен быть я!
–Напьешься, будешь.
(к/ф "Бриллиантовая рука")
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Ответ Lospinmaps
Надо ввести понятие " параллельный выигрыш "
Параллельный олимпийский чемпион на территории России.

Вы подождите, сейчас пройдут басманные суды и появяться такие.
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