Евгению Чикунову будут объявлять на российских стартах как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024

Теги плавание сборная России жен ВФП Владимир Сальников Олимпиада-2024 Матч ТВ Евгения Чикунова Татьяна Смит (Шонмакер) Кейт Дугласс Водные виды

Евгению Чикунову будут объявлять в России как победительницу чемпионок Олимпиады.

Впервые ее объявили таким образом на Кубке Балтийского моря в Калининграде.

В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Олимпиады-2024 на этих дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дугласс.

«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024, Евгения Рылова – как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников

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208 комментариев
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Маразм крепчал..
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Это уже уровень Северной Кореи
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Зенит в Санкт-Петербурге будут официально объявлять победителем Лиги Чемпионов
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Предлагаю еще решением Басманного суда лишить всех спортсменов из недружественных стран олимпийских медалей
+150
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Клоуны...
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+92
Ответ Vinny_Vega
Зенит в Санкт-Петербурге будут официально объявлять победителем Лиги Чемпионов
А также Кубка Либертадорес, что одновременно делает Зенит, не только лучшим клубом мира, но и впервые становясь победителем самых престижных кубковых турниров обоих континентов))
+78
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+75
Говорите, мок, с ума сошел?
+71
0
+71
Ответ Никита Гунин
Маразм крепчал..
это не маразм, это бесконечно жалко и ничтожно. никакого самоуважения.
+64
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+63
Талант в пробитии дна и кринже🤣🤡
+68
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+62
Господи, ну какие-же они убогие...( Во что превратилась могучая когда-то страна и уважаемые когда-то люди...
+61
-4
+57
Удивительная глупость. Казалось бы что невозможно переплюнуть звание "Олимпийского чемпиона на территории России", но они смогли)
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Новость от ИА "Панорама" же? Да?..
+47
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+46
Ответ Vinny_Vega
Предлагаю еще решением Басманного суда лишить всех спортсменов из недружественных стран олимпийских медалей
и заочно арестовать!
+43
0
+43
Интересно, а ей самой ок? Хотя если она сама отказалась от ОИ непонятно ради чего и из-за чего (как известно, никаких бумажек подписывать не надо было, хотя ватные палочки визжали об этом), видимо там интересная девчонка, с чудинкой)
+46
-4
+42
Чикунову будут объявлять на российских стартах как двукратную дуру. Сама отказалась ехать на олимпиаду.
+42
-5
+37
Может лучше Владычицей Морскою? Так более скрепно и духоподъемно
+39
-5
+34
Какой же это несусветный бред. Когда она успела их победить? Где?
Осталось ещё объявить её олимпийской чемпионкой на территории России.
+31
0
+31
Ответ Fast3R
Ну даже допустим, ок, но там все говорят , что вода медленная, сто пудов плыви она там - результат был бы другой совсем же)
Это в принципе глупо - сопоставлять время спортсменов, которые плыли НЕ В ОДНОМ заплыве, а в разных странах, в разное время, в разной воде, в разных часовых поясах в конце концов. Есть мировой рекорд - ок, справедливо, заслуженно, им и довольствуйтесь.
+28
0
+28
Есть такое выражение как Испанский стыд (Это когда тебе стыдно за действия другого человека), а сейчас возникает какой-то Российский стыд, очень печально.....
+28
-1
+27
Ну так в Северной Корее не церемонились и обьявили,что их команда выиграла чемпионат мира по футболу,победив в финале Бразилию 3-0.чего нам кота за хвост тянуть-возглавляйте сразу медальный зачёт Олимпиады!
+34
-7
+27
Ответ Vinny_Vega
Зенит в Санкт-Петербурге будут официально объявлять победителем Лиги Чемпионов
Не проиграли ни одного матча в прошлом розыгрыше #respect
+26
0
+26
Ответ серый серый волк
и заочно арестовать!
и обменять
+26
0
+26
Ответ HCBV
Клоуны...
Напоминает старый анекдот про дедушку на приеме у сексопатолога☝🏻🤣🤣🤣
+25
0
+25
Какой Олимпиады? Они же сами говорили, что она позорная? Ну что за убогость?
+27
-3
+24
а когда она успела их 2 раза победить?
+21
-2
+19
Да хоть межгалактической чемпионкой всего на свете. Что это меняет?
+21
-2
+19
Ответ bryzgun19
Комментарий удален пользователем
Все там будем лет через 5🤣
+20
-1
+19
Получается, Сомов — победитель победителей Чемпионата России
+18
-1
+17
Интересно ей самой-то это как? Её ж полной дурой выставляют. Это ж позорише лютейшее. Или там мозга нет совсем...
+19
-2
+17
Ответ <Inter>
Это уже уровень Северной Кореи
Севернее кореи (с)
+15
0
+15
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