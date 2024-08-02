Евгению Чикунову будут объявлять на российских стартах как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024
Евгению Чикунову будут объявлять в России как победительницу чемпионок Олимпиады.
Впервые ее объявили таким образом на Кубке Балтийского моря в Калининграде.
В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Олимпиады-2024 на этих дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дугласс.
«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024, Евгения Рылова – как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
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Осталось ещё объявить её олимпийской чемпионкой на территории России.