Маршан стал четырехкратным олимпийским чемпионом в плавании. Леон – первый представитель Франции, взявший 4 золота за одни Игры

Теги плавание Жан-Клод Килли рекорды сборная Франции Мартен Фуркад Олимпиада-2024 Леон Маршан Водные виды

Француз Леон Маршан стал четырехкратным олимпийским чемпионом в плавании.

На Олимпийских играх в Париже Маршан выиграл золото на дистанциях 400 м комплексом, 200 м баттерфляем, 200 м брассом и 200 м комплексом. 

Он стал первым в истории французским спортсменом, взявшим четыре золота за одну Олимпиаду

По три золотых награды было у велогонщика Поля Массона (Афины-1896), горнолыжника Жан-Клода Килли (Гренобль-1968) и биатлониста Мартена Фуркада (Пхенчхан-2018). 

💪 На моих глазах Маршан устроил революцию в плавании. Он – главная суперзвезда Олимпиады

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13 комментариев
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Приятно было видеть, как Фелпс болеет за него
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В свои годы уже легенда, а сколько ещё всего впереди🤔.
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молодец!
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Действительно великий чемпион. На домашней Олимпиаде и такой феноменальный результат. Просто герой.
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Ответ Alex 1982-2000.
В свои годы уже легенда, а сколько ещё всего впереди🤔.
Сколько... У фелпса в его возрасте было уже 14 золотых. и 16 всего. Вот и считайте.
Посмотрим, как он пройдет следующий олимпийский цикл
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Будь у него под рукой Райан Лохте, ну или хотя бы приблизительно эстафетная команда, собрал бы урожай на уровне Фелпса.
Правда и до Фелпса ему далеко. Тот доминировал 3.5 Олимпиады.
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Французский Фелпс
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Phenomenal
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И все это на круассанах!
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Масонж прикольный был чемпион, как щас помню на зелёном велике гонял)
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Какой молодец, браво!
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