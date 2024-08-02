Маршан стал четырехкратным олимпийским чемпионом в плавании. Леон – первый представитель Франции, взявший 4 золота за одни Игры

Француз Леон Маршан стал четырехкратным олимпийским чемпионом в плавании.

На Олимпийских играх в Париже Маршан выиграл золото на дистанциях 400 м комплексом, 200 м баттерфляем, 200 м брассом и 200 м комплексом.

Он стал первым в истории французским спортсменом, взявшим четыре золота за одну .

По три золотых награды было у велогонщика Поля Массона (Афины-1896), горнолыжника (Гренобль-1968) и биатлониста Мартена Фуркада (Пхенчхан-2018).

💪 На моих глазах Маршан устроил революцию в плавании. Он – главная суперзвезда Олимпиады