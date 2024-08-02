Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную. За это проголосовали 52% клубов

Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную.

Словацкие клубы приняли участие в опросе по поводу вызова в сборную Словакии игроков с действующим контрактом .

52% проголосовавших выступили за участие игроков КХЛ в сборной, 38% клубов были против, 10% клубов воздержались.

«Хоккейное сообщество в ходе опроса склоняется к варианту, что национальная сборная должна выступать на турнирах в максимально сильном составе, независимо от клубной принадлежности игроков.

Таким образом, тренеры национальной сборной будут иметь полную свободу действий при выдвижении кандидатур на международные турниры», – сообщается на сайте Федерации хоккея Словакии.