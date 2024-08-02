Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную. За это проголосовали 52% клубов

Теги Сборная Словакии по хоккею чемпионат Словакии КХЛ Федерация хоккея Словакии Хоккей

Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную.

Словацкие клубы приняли участие в опросе по поводу вызова в сборную Словакии игроков с действующим контрактом КХЛ.

52% проголосовавших выступили за участие игроков КХЛ в сборной, 38% клубов были против, 10% клубов воздержались.

«Хоккейное сообщество в ходе опроса склоняется к варианту, что национальная сборная должна выступать на турнирах в максимально сильном составе, независимо от клубной принадлежности игроков.

Таким образом, тренеры национальной сборной будут иметь полную свободу действий при выдвижении кандидатур на международные турниры», – сообщается на сайте Федерации хоккея Словакии.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и молодцы! Отличное решение.
+29
-1
+28
Победа здравого смысла с небольшим перевесом. Лёд тронулся...
+14
-2
+12
Гашек с ума сойдёт)
+13
-1
+12
Ответ Юрий Костыгин
А хоть из чего спор? Сколько словаков играет в КХЛ? 3-4-5?
на сезон 24-25 заявлено 9 человек
+11
0
+11
Здравый смысл постепенно начинает преобладать. О свободном рынке они конечно же слышали. Люди зарабатывают там, где могут и насколько позволяет их квалификация. Двойные стандарты должны исчезнуть.
+12
-2
+10
Ответ Эд..19
Решение, конечно, хорошее и в чём-то радостное (Словакия последовательно выступает за добрососедские отношения с Россией), но, на мой взгляд, запоздалое и ни на что не влияющее. Ибо ИИХФ всё равно забанит всех игроков КХЛ, поскольку лига отныне не находятся под юрисдикцией ИИХФ.
А НХЛ находится под юрисдикцией ИИХФ?
+8
-2
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну и молодцы! Отличное решение.
Возвращается адекватность.
+7
-1
+6
гашек видимо сошел с ума от этого
+5
-1
+4
Ответ Эд..19
Решение, конечно, хорошее и в чём-то радостное (Словакия последовательно выступает за добрососедские отношения с Россией), но, на мой взгляд, запоздалое и ни на что не влияющее. Ибо ИИХФ всё равно забанит всех игроков КХЛ, поскольку лига отныне не находятся под юрисдикцией ИИХФ.
а почему Федерация хоккея Словакии не может вызвать в свою сборную любого человека с словацким паспортом? Какая разница где человек работает в другое время. Ты бред не пиши пожалуйста
+4
-1
+3
Понемногу начинает возвращаться адекватность.
+2
0
+2
с учётом того, что сезон продлили, все это не имеет большого значения.
единственное, что приятно - словаки думают своей головой👌🏽
+3
-1
+2
Ух что будет с Гашеком 🤔🤔🤔
+2
-1
+1
Ответ цэсемьэр
с учётом того, что сезон продлили, все это не имеет большого значения. единственное, что приятно - словаки думают своей головой👌🏽
Вы думаете, что все Словаки будут разом играть в финале КГ?!
+1
0
+1
А хоть из чего спор? Сколько словаков играет в КХЛ? 3-4-5?
+4
-3
+1
Ответ Роберт_1116284422
Гашек чех
Но ждём его реакции 🤔🤔🤔
0
0
0
Ответ Andy
А кто должен решать? Их Третьяк в одном лице?
В идеале болельщики. Или президиум федерации. Клубы вообще не при делах.
0
0
0
Ответ Ильнур Хасанов
Видимо украина всё, начали переобуваться.
Просто прикинули и поняли, что без легионеров, их обыграет даже Сан -Марино в хоккей
0
0
0
Ответ гилберт
А при чём тут клубы?
А кто должен решать? Их Третьяк в одном лице?
0
0
0
Ответ bryzgun19
Дык Ихаф и есть палец, точнее - полботинка. Это их ни во что не ставят.
И те, и другие друг друга стоят ))) Поэтому не удивлюсь дальнейшей грызне ) Только ни российскому хоккею, ни мировому это на пользу не идёт. Прогресс возможен только при очном соперничестве, а не при унылой возне каждого в своей конуре.
0
0
0
Ответ Эд..19
Сравнил хрен с пальцем )))) ИИХФ давно на коленках ползает перед НХЛ, ибо там играют все сильнейшие игроки мира, и ИИХФ естественно хочется их заполучить на ЧМ и ОИ. А КХЛ они ни во что не ставят нынче, и легко её проигнорируют.
Дык Ихаф и есть палец, точнее - полботинка. Это их ни во что не ставят.
0
0
0
Ответ Юрий Костыгин
А хоть из чего спор? Сколько словаков играет в КХЛ? 3-4-5?
Ну так поэтому и играет 3-4-5
+1
-1
0
Есть версия что запрет мало кого останавливал. И потенциально мог привести к тому, что все у кого еще стоит ### в словацком хоккее могли быть недоступны для сборной.
0
0
0
Там новый ПМ Фицо
0
0
0
Видимо украина всё, начали переобуваться.
+1
-1
0
Гашек чех
+1
-1
0
Словаки наши братья оказывается
+2
-2
0
Адекватно.
0
0
0
Адекватных мней будет больше, дайте время.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий