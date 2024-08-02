«Челси» отстранил Галлахера после отказа продлить контракт. Конор готов остаться, но договор должен быть долгосрочным, а не по схеме «2+1»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы происшествия Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер не сможет тренироваться с основной командой «Челси».

По сведениям Daily Mail и журналиста The Sun Тома Баркли, отпуск полузащитника был прерван, и игроку во время встречи сообщили, что в понедельник, когда он должен будет прибыть на базу для начала предсезонной подготовки, работать в общей группе ему будет нельзя.

Ранее англичанин отказался продлевать контракт на два года с опцией на третий. Он готов остаться в «Челси», но при условии заключения долгосрочного договора.

Сообщалось, что приобрести его хочет «Атлетико», однако, как пишет Daily Mail, на данном этапе заключение сделки кажется маловероятным.

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59 комментариев
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Как с ноунеймами 7 летние договоры заключать - так пожалуйста, с воспитанником, которому есть дело до клубных цветов, поступаем так
+158
0
+158
Пусть наденет вратарские перчатки и сразу же предложат длинный контракт.)
+41
0
+41
Это просто трындец товарищи)
+31
0
+31
Ответ Тралл из Питера
Как с ноунеймами 7 летние договоры заключать - так пожалуйста, с воспитанником, которому есть дело до клубных цветов, поступаем так
Тоже об этом сразу подумал)) кому-то и 9 лет)) а своему воспитаннику и игроку, который хорошо провел сезон 2+1)) ну там самодур Боули, че еще от него ожидать)
+23
0
+23
Если это правда, то Боули окончательно показал, что на клуб ему плевать. Главная цель, накупить кучу непонятных игроков, чтобы на этом навариться (способы есть), ценой продажи воспитанников. Не удивлюсь, если дальше последуют Чилли и Джеймс. Интересно, отреагируют ли как-то фанаты в Англии на это

Ну а Коннору желаю одно из двух, либо перейти в другой клуб и добиться успеха, либо дотерпеть до конца и оставить Боули без денег
+22
0
+22
Ответ Тралл из Питера
Как с ноунеймами 7 летние договоры заключать - так пожалуйста, с воспитанником, которому есть дело до клубных цветов, поступаем так
В последнее время челси поступает так подло со всеми своими воспитанниками. Видимо, пора привыкать
+23
-2
+21
К пришлым французам и прочему молодняку отношение лучше чем к своему воспитаннику и одному из лучших игроков синих прошлого сезона. Мда.
+13
0
+13
Ответ Gutter
болел за Челси больше 20 лет, но нет ничего постыдного в отказе от некогда любимого клуба. из сильной отлаженной структуры сделать убогого середняка, при этом потратив абсолютно немыслимое баблище; выгнать просто так весь персонал и всех качественных игроков, заменив их, беспричинно и самодурственно, лишь "потенциальными" и "перспективными", из которых дай бог один из десяти себя оправдает; наплевать на элементарную корпоративную этику, здравый смысл и опыт... подумал, что просто болеть за некогда любимые цвета будет как-то инфантильно и самообманчиво, дерьмо и гниль надо называть дерьмом и гнилью, даже если оно получилось из некогда любимого объекта.
Это решение Всех адекватных болельщиков Челси 👍
того Клуба больше нет, есть какой то клоунский цирк с мудриком
+11
-4
+7
болел за Челси больше 20 лет, но нет ничего постыдного в отказе от некогда любимого клуба. из сильной отлаженной структуры сделать убогого середняка, при этом потратив абсолютно немыслимое баблище; выгнать просто так весь персонал и всех качественных игроков, заменив их, беспричинно и самодурственно, лишь "потенциальными" и "перспективными", из которых дай бог один из десяти себя оправдает; наплевать на элементарную корпоративную этику, здравый смысл и опыт... подумал, что просто болеть за некогда любимые цвета будет как-то инфантильно и самообманчиво, дерьмо и гниль надо называть дерьмом и гнилью, даже если оно получилось из некогда любимого объекта.
+11
-4
+7
Щас глорики Боули вам порасскажут что как они перехвачивали Мадуэк и Укучекв с лап Реала и Барселоны ахаха
+7
-1
+6
Ответ HellLight
это не челси так поступает а боули
Окей, а кто есть Челси на данный момент времени если не боули и ко?
+5
0
+5
Видимо подталкивают к уходу. Челси надо продавать воспитанников, иначе могут быть проблемы с ФФП.
+4
0
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Но на интернет деньги есть)) гуляй, Васян
+4
-1
+3
Ответ Gutter
болел за Челси больше 20 лет, но нет ничего постыдного в отказе от некогда любимого клуба. из сильной отлаженной структуры сделать убогого середняка, при этом потратив абсолютно немыслимое баблище; выгнать просто так весь персонал и всех качественных игроков, заменив их, беспричинно и самодурственно, лишь "потенциальными" и "перспективными", из которых дай бог один из десяти себя оправдает; наплевать на элементарную корпоративную этику, здравый смысл и опыт... подумал, что просто болеть за некогда любимые цвета будет как-то инфантильно и самообманчиво, дерьмо и гниль надо называть дерьмом и гнилью, даже если оно получилось из некогда любимого объекта.
Перефразируя немного великую цитату. Болеть за клуб когда все хорошо может любой дурак, но только истинный болельщик остается с клубом в тяжелые времена
+3
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+3
И это с фактически лучшим игроком прошлого сезона...
+4
-2
+2
Ответ Бегемотик
Атлетико как то продлил Сауля на долгие годы, он дико сдал и до сих пор висит балластом. А ведь свой воспитанник, Вы так же хотите? Сколько обычно воспитанников при Абрамовиче играло? И какую роль они в победах выполняли?
Реал как-то купил Азара за огромные деньги, но он был просто балластом лет 5. Значит новых футболистлв покупать не надо если также не хотим?
Почему-то 7 лет Мудрику норм, а Галлахеру нельзя - вот в чем претензия.
+2
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+2
Ответ Тралл из Питера
Как с ноунеймами 7 летние договоры заключать - так пожалуйста, с воспитанником, которому есть дело до клубных цветов, поступаем так
Причем который при ЛЮБОМ тренере, любой системе будет полезным игроком обоймы, это не какой то узкопрофильный игрок, свинство просто
+2
0
+2
Желаю ему побыстрее перейти в клуб, где его будут ценить по заслугам
+2
0
+2
Ответ Куба99
Это решение Всех адекватных болельщиков Челси 👍 того Клуба больше нет, есть какой то клоунский цирк с мудриком
Зря вы так. Болею за клуб с 2003 года, еще до прихода Абрамовича, рад, что удалось застать золотую эпоху, превращение в топ-клуб. То, что сейчас происходит, ранит очень сильно, но отказываться от любимого клуба не буду. После такого мрака будет рассвет, верю в это💙
+1
0
+1
Ответ Gutter
болел за Челси больше 20 лет, но нет ничего постыдного в отказе от некогда любимого клуба. из сильной отлаженной структуры сделать убогого середняка, при этом потратив абсолютно немыслимое баблище; выгнать просто так весь персонал и всех качественных игроков, заменив их, беспричинно и самодурственно, лишь "потенциальными" и "перспективными", из которых дай бог один из десяти себя оправдает; наплевать на элементарную корпоративную этику, здравый смысл и опыт... подумал, что просто болеть за некогда любимые цвета будет как-то инфантильно и самообманчиво, дерьмо и гниль надо называть дерьмом и гнилью, даже если оно получилось из некогда любимого объекта.
Абсолютно так же,просто под каждым коментом (хотя это ничего не изменит) дурачка Боули пишу что он дурак ,превратили Челси в посмешище следил ,глорил,с приходом Абрамовича,а дальше с 2006 можно сказать и болел,в Англии только за этот клуб,но сейчас просто воротит от этого всего от тройняшки укучекв,мадуэк,чуквуэмек ,Мудриков и прочих дисасей...убили клуб ,и конца края этому нет
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Ответ headmaster
Если это правда, то Боули окончательно показал, что на клуб ему плевать. Главная цель, накупить кучу непонятных игроков, чтобы на этом навариться (способы есть), ценой продажи воспитанников. Не удивлюсь, если дальше последуют Чилли и Джеймс. Интересно, отреагируют ли как-то фанаты в Англии на это Ну а Коннору желаю одно из двух, либо перейти в другой клуб и добиться успеха, либо дотерпеть до конца и оставить Боули без денег
а теперь Атлетико придет и скажет 20 млн евро и все больше не дадим, и Челси придется продавать, хотя могли до этой ситуации получить 30-35.
странный тип этот Боули
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Ответ Gutter
болел за Челси больше 20 лет, но нет ничего постыдного в отказе от некогда любимого клуба. из сильной отлаженной структуры сделать убогого середняка, при этом потратив абсолютно немыслимое баблище; выгнать просто так весь персонал и всех качественных игроков, заменив их, беспричинно и самодурственно, лишь "потенциальными" и "перспективными", из которых дай бог один из десяти себя оправдает; наплевать на элементарную корпоративную этику, здравый смысл и опыт... подумал, что просто болеть за некогда любимые цвета будет как-то инфантильно и самообманчиво, дерьмо и гниль надо называть дерьмом и гнилью, даже если оно получилось из некогда любимого объекта.
Я тоже для себя решил если продадут Галлахера я перестану болеть и следить за этим клубом, пора будет завязывать
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Я просто в шоке, во что превратили мой любимый клуб. Это уже не команда, а какое-то сборище футболистов, которых в любой момент могут продать, купить новых игроков, и так по кругу. Нет больше того костяка, как раньше, не за кого больше болеть персонально:(
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Челси дурачка Боула в своем репертуаре,там должен Корниманиуэка подъехать на 8 лет ахаха
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Твари! Так нельзя
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- Но какой ценой?
- Ценой всего..
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Ответ headmaster
Если это правда, то Боули окончательно показал, что на клуб ему плевать. Главная цель, накупить кучу непонятных игроков, чтобы на этом навариться (способы есть), ценой продажи воспитанников. Не удивлюсь, если дальше последуют Чилли и Джеймс. Интересно, отреагируют ли как-то фанаты в Англии на это Ну а Коннору желаю одно из двух, либо перейти в другой клуб и добиться успеха, либо дотерпеть до конца и оставить Боули без денег
А что фанаты сделать могут? На стадион все равно абонементы куплены, тут тотальный бойкот нужен, а протесты у стэмфорда как слону дробина. В мю 20 лет уже такое, а воз и ныне там
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Ответ Я Не ПоНял
В последнее время челси поступает так подло со всеми своими воспитанниками. Видимо, пора привыкать
Да, при Абрамовиче такого не было.
Клуб был ориентирован на воспитанников.
Сейчас, конечно, совсем всё иначе и приходится привыкать.
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Ответ TravenS
Вот серьёзно, включите, блин, остатки логики в своих головах! Откровенно средний игрок, берущий работоспособностью, без особой техники (умеренно деревянный), грубый (постоянно на желтых сидит) — не зря у него прозвище "курица без головы". ЗАЧЕМ он в клубе с комбинационной игрой в приоритете? И да, ребята, я фанат синих, и да утверждаю, что надо продавать, замену среднему игроку найти несложно, а вот деньги от продажи воспитанника будут полезны. Точно так же вы верещали про Маунта и Хавертца, блин) до сих пор угораю, как мы умудрились задорого продать этот неликвид)))
...чему удивляться? Клуб на подъёме, без отбора возглавил список команд на клубный чемп мира-2025, вместе с МС и Реалом... а они не только тут, а и в любой теме по Челси устраиваю конец света и показательные порки. Раньше тут никогда такого не было, откуда они все выползли?
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Ответ Gutter
болел за Челси больше 20 лет, но нет ничего постыдного в отказе от некогда любимого клуба. из сильной отлаженной структуры сделать убогого середняка, при этом потратив абсолютно немыслимое баблище; выгнать просто так весь персонал и всех качественных игроков, заменив их, беспричинно и самодурственно, лишь "потенциальными" и "перспективными", из которых дай бог один из десяти себя оправдает; наплевать на элементарную корпоративную этику, здравый смысл и опыт... подумал, что просто болеть за некогда любимые цвета будет как-то инфантильно и самообманчиво, дерьмо и гниль надо называть дерьмом и гнилью, даже если оно получилось из некогда любимого объекта.
🤝👍
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