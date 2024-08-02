«Челси» отстранил Галлахера после отказа продлить контракт. Конор готов остаться, но договор должен быть долгосрочным, а не по схеме «2+1»

Конор Галлахер не сможет тренироваться с основной командой «Челси».

По сведениям Daily Mail и журналиста The Sun Тома Баркли, отпуск полузащитника был прерван, и игроку во время встречи сообщили, что в понедельник, когда он должен будет прибыть на базу для начала предсезонной подготовки, работать в общей группе ему будет нельзя.

Ранее англичанин отказался продлевать контракт на два года с опцией на третий. Он готов остаться в «Челси», но при условии заключения долгосрочного договора.

Сообщалось, что приобрести его хочет «Атлетико», однако, как пишет Daily Mail, на данном этапе заключение сделки кажется маловероятным.