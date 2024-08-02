Мирра Андреева и Шнайдер поборются за золото Олимпиады в паре

и обыграли восьмых сеяных Кристину Букшу и в полуфинале Олимпиады в Париже – 6:1, 6:2.

С начала турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер победили австралиек Оливию Гадеки и Айлу Томлянович, канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес (5), чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову (2).

В воскресенье Андреева и Шнайдер поборются за золото с итальянками Жасмин Паолини и Саррой Эррани.