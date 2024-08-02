Мирра Андреева и Шнайдер поборются за золото Олимпиады в паре

Теги WTA Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Сара Соррибес-Тормо Кристина Букша Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли восьмых сеяных Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале Олимпиады в Париже – 6:1, 6:2.

С начала турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер победили австралиек Оливию Гадеки и Айлу Томлянович, канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес (5), чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову (2).

В воскресенье Андреева и Шнайдер поборются за золото с итальянками Жасмин Паолини и Саррой Эррани.

75 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МОЛОДЦЫ! Просто разнесли испанок. Надеюсь, останется такой же запал на финал!
+56
-1
+55
Единственная медаль сборной получилась в теннисе. Да ещё и от тех, от кого наверное меньше всего это ждали. Девочки молодцы, сегодня получалось почти все. Хоть и концовка была немного сазана, но надеюсь в финале будет все примерно также. Удачи.
+42
-2
+40
Красотки)
+25
0
+25
Открытие Олимпиады - пара Мирры и Дианы) Поздравляю болельщиков с победой. Хочется, чтобы эта сказка закончилась золотой медалью для девушек.
+22
0
+22
Ой, порадовали девчули! Ди-богиня, с неё хоть статуи ваяй. И на Мирру прям очень хорошо влияет.
+17
-1
+16
Ответ dedushka
редакторы, вы задолбали! опять "мирра андреева и шнайдер". у шнайдер что, имени нет???
Потому что у Мирры еще сестра есть, поэтому ее пишут с именем
+10
0
+10
Самое время взять реванш у Паолини
+7
0
+7
Нет, я в это не верю. Девочки просто шедевральны. Они в прекрасной форме, молодые, задорные. Я знаю, что они смогут взять золото финала!!!
+7
0
+7
Молодость против опыта. Эррани столько же лет, сколько Мирре и Диане вместе ))))
+6
0
+6
Диана у сетки - просто богиня! С победой!
+5
0
+5
Во малышки дают. Хочу "зоито".
+5
0
+5
Красотки, химия налажена, коммуникация, друг другу подсказывают. Удачи в финале, там будут очень опытные соперницы!
+4
0
+4
редакторы, вы задолбали! опять "мирра андреева и шнайдер". у шнайдер что, имени нет???
+4
0
+4
когдапо мск и во сколько финал?
+4
0
+4
уверенность поражает. минимум анфорсов, ну а диана у сетки - просто чертов терминатор)
+4
0
+4
Будет тяжело. Бабушке Саре одной столько лет сколько нашим на двоих))
+3
0
+3
Какой валидольный был последний розыгрыш, но всё равно наши девчонки выиграли, поздравляю!
+3
0
+3
Шнайдер прирожденная парница прям, уничтожила испанок, Мирра тоже умница. Порадовали прям девчонки)
+3
0
+3
Любо дорого смотреть на них🥰, Шнайдер просто бомба, 👍убивашка😉
+3
0
+3
Ответ Тюмен ДL
Хм, а кто ещё может взять медаль? Оо
Каноисты.
+2
0
+2
Как минимум одна медаль у России есть👍‼️
+2
0
+2
Ответ Тюмен ДL
Хм, а кто ещё может взять медаль? Оо
В теории ещё велосипедисты могут в групповой,и в гребле будут ещё выступления
+2
0
+2
просто без шаов для испанок. Жаль, что мы представлены как AIN. надо было или NAХ или POX. вся публика девчонкам аплодировала, зная, что они русские.
+2
0
+2
В данной ситуации Эррани/Паолини гораздо сложнее Крейчи и Синяковой. Будет очень непросто, очень тяжело, но есть день отдыха и шансы есть все равно
+2
0
+2
Ответ Maratik1982
бабоньки вы просто прелесть!!!!!!
Какие тебе бабоньки, девчушки совсем молодые
+2
0
+2
Вот так новенькие, только и выносят готовеньких. Пара образовалась просто феерическая. Быстро сыгрались Диана с Миррой и здорово играют. Дебют на ОИ получился очень удачным.
+3
-1
+2
Последний гейм это было валидольно. Эмоций от этого ещё больше. Без футбола как раз сейчас эмоциям не где взяться
+2
0
+2
Ответ Фёдор Кузнецов
Не факт что единственная
Хм, а кто ещё может взять медаль? Оо
+2
0
+2
Девчули просто космос 🚀
+2
0
+2
Удачи в Финале, Мирра и Диана!
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий