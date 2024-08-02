«Спартак» хочет расстаться с Мартинсом этим летом и ищет ему клуб (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Кристофер Мартинс Перейра Футбол

Кристофер Мартинс может покинуть «Спартак» этим летом.

Как стало известно Metaratings.ru, московский клуб хочет расстаться с 27-летним полузащитником этим летом и активно ищет варианты трудоустройства для игрока.

По словам источника, существует вероятность, что игрок сборной Люксембурга покинет красно-белых в текущее трансферное окно, если удастся найти предложение, которое устроит футболиста и клуб.

Мартинс перешел в «Спартак» в июле 2022 года из «Янг Бойз». В прошлом сезоне Мир РПЛ он сыграл 26 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.

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58 комментариев
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дураки..лучший атакующий опорник, с потрясающими физич. данными (вроде самый высокий в группе атаки) и скоростью. Но вместо него играет мертвый фнлщик умяров.
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Ответ Zver
дураки..лучший атакующий опорник, с потрясающими физич. данными (вроде самый высокий в группе атаки) и скоростью. Но вместо него играет мертвый фнлщик умяров.
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Мартинс ну явно не худший в команде, непонятно почему хотят избавиться именно от него
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Странное решение, если так, там есть кого убирать из брёвен.
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Ответ Zver
дураки..лучший атакующий опорник, с потрясающими физич. данными (вроде самый высокий в группе атаки) и скоростью. Но вместо него играет мертвый фнлщик умяров.
Атакующим опорником был Фернандо. А Мартинс нулевой в и продвижении мяча, и в отборах. Т.е. на позиции опорника он хуже Умярова, который хотябы умеет отбирать мяч. В том то и дело что Мартинс только атлетизмом отмечается(но футбол это не легкая атлетика), при этом 0 голов головой. На позиции 8ки и Зобнин и Пруцев выглядят сильнее. В итоге на обеих позициях, на которых он может играть есть паспортисты сильнее. Какой смысл держать легионера? Надо продать и купить профильного опорника, а Умярова на лавку.
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Лучше бы от Умярова избавились
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Ответ Леонид Вилькин
Зря.Не худший.
...Или единственный за кого деньги дадут))
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Зря.Не худший.
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отдали Тавареша, теперь хотят избавиться от Мартинса... Логика покинула чат)) Но зато, 4е всадника Апокалипсиса: Умяров, Хлусевич, Денисов и Маслов и дальше с завидным постоянством будут обрезать и привозить, периодически забивать в свои ворота и против сильных сопов исполнять роль манекенов. Молодцы, чо сказать.
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вот прям жалко, хороший футболист.
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Менеджеры Спартака- вы идиоты!
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Ответ Caniball
Минус Мартинса в том, что являясь легионером, он не сильно сильнее: Зобнина, Пруцева и Литвинова.
Пруцев может двигать мяч и заполнять зоны, Литвинов получше в обороне и имеет длинный пас, Зобнин более универсальный. Из всех центрхавов только Умяров откровенно слабее.
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Мартинс сильный игрок и должен играть в центре в основе в паре с Пруцевым, Зобниным, Литвиновым. Если его продадут, то будет очень сложно. Чисто русский центр поля будет слабым звеном команды. Если только на замену придет другой опорник. Надеюсь, что остается еще на сезон.
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В полузащиту есть Барко, Пруцев, Умяров, Зобнин, Зорин, Литвинов (он должен быть в их числе, по крайней мере). Ну и сам Мартинс, который вряд ли слабее любого из перечисленных.

Если будут продавать, то и внутри РПЛ могут найтись желающие
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Очередное явление гениальной трансферной политики Спартака.
Раньше винили Лёню, кого теперь?
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Когда его покупали изначально был вопрос. Не по качеству игры. Он не опорник, должен играть выше. Мяч он двигает хорошо, впереди полезен. Это вроде всем очевидно. Просто используйте человека правильно
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Фишка в том, что Мартинса в Спартак продавали именно как опорника, но в ходе дела выяснилось, что как опорник он ноль полный и может играть только бокс-ту-бокса.... а на эту позицию у нас минимум 4 человека своих и не особо хуже, если не лучше.... так что вполне логичное решение.
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Пруцев, Умяров, Зобнин, Зорин, Литвинов,Маслов,Зинковский,любого можно ,погоду не делают,совсем.
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Ответ Ебздрогыч
Мартинс ну явно не худший в команде, непонятно почему хотят избавиться именно от него
Но про этом в матче с Динамо выпадал из прессинга и общекомандной игры именно он. Другое дело , что если пропадут Мартинса и не купят вместо легионера опорника то это ужас
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Неужели так сложно привезти нормального опорника. После Фернандо не было никого. В центре защищаться некому. Защитники отрезаны. Литвинов кроме своей дисциплинированности ничего толком не умеет.
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Лучше бы умярову команду нашли а то он бессмертный какой-то
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Ответ Evgeny Valyaev
Мартинс сильный игрок и должен играть в центре в основе в паре с Пруцевым, Зобниным, Литвиновым. Если его продадут, то будет очень сложно. Чисто русский центр поля будет слабым звеном команды. Если только на замену придет другой опорник. Надеюсь, что остается еще на сезон.
Весь в извинениях, а кто при таком составе в полузащите будет атакующие действия организовывать? Все четверо, кого Вы перечислили, слабы в атакующей игре...
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Ответ Gordon Freeman
Умяров единственный игрок в команде, который может опорника сыграть. Мартинс вообще бесполезен на этой позиции. У него нет навыков ни держания, ни продвижения, ни отбора. Он чистая 8ка без головы, при этом на позиции 8ки и Пруцев и Зобнин сильнее его. Сравнивать с центральным защитником Масловым и правым защитником Денисовым, конечно "умно". Что касается Хлусевича, так это с отрывом лучший российский игрок Спартака последних 2х сезонов, что ты вообще такое несешь.
Ты читать не пробовал? я ещё аренду Тавареша упомянул, "умный" ты наш.
Пусть будет так, как ты считаешь, но ты отпишись не стесняйся, когда кто-нибудь из этих кудесников в очередной раз привезёт, а они привезут) Кста, я не против ни Хлусевича, ни Маслова, ни Денисова, ни даже Умярова, но их стабильные результативные ошибки прям бесят.
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Ответ Wekil
Пруцев может двигать мяч и заполнять зоны, Литвинов получше в обороне и имеет длинный пас, Зобнин более универсальный. Из всех центрхавов только Умяров откровенно слабее.
Полностью согласен, но играет почему-то именно Умяров. Загадка.
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Ответ natetinain
нелепые трансферы это бальде, угальде, рябчук. а этот чувак трудится вполне себе на поле, на полчаса не пропадает как бонгонда с мединой. вполне себе боевая единица. продадут - в центре одни мелкие останутся. хорошо ли это?
Угальде пока кот в мешке и он катируется так как еще молод очень,Рябчук...,от части ты прав,но пока тоже не понятен..., и с Динамо играл он хорошо.С Мартинсом и его уровнем же,все уже понятно,он не прибавит, а самое главное,что его везли как долгожданную опорно’’собаку’’,но он вобще не опорник,у него по отборам за прошлый сезон, самая низкая статистика из всех полузащитников,даже у Умярова % отбора выше.
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Ответ Zver
дураки..лучший атакующий опорник, с потрясающими физич. данными (вроде самый высокий в группе атаки) и скоростью. Но вместо него играет мертвый фнлщик умяров.
А что это за новая позиция на поле "атакующий опорник"?! Как "восьмерка" Мартинс неплох при смещениях ближе к правому флангу, в подыгрыше в последней трети атаки - не особо, при отборе мяча на своей половине - плох как и Умяров...
На мой взгляд, подчеркну - субъективный, в РПЛ один чистый опорный полузащитник, который выгрызает мячи в центре поля и начинает атаку, - это Барриос. Всё, на этом закончились наследники Онопко и Вернблума. Баринов, Глебов, Литвинов, Глушаков и все-все другие на этой позиции - не игроки оборонительного плана, они типичные "восьмерки" или, как их еще называют, "бокс-ту-бокс".
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Ответ Zver
дураки..лучший атакующий опорник, с потрясающими физич. данными (вроде самый высокий в группе атаки) и скоростью. Но вместо него играет мертвый фнлщик умяров.
Атакующий опорник, это как?
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Ответ Gordon Freeman
Так Мартинс хуже Умярова. Умяров хотя бы отбирать мяч умеет. Мартинс ничего кроме беготни не может. Абсолютно бестолковый футболист. На его место надо наконец купить профильного опорника.
опомнись, пока не поздно)) Какой Умяров? Ты о чём, сильнее кого он может быть? Умяров и эти ещё трое, за своё время в Спартаке, напривозили, наобрезали и назабивали в свои ворота столько, что даже страшно представить.
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Ответ Gordon Freeman
Ты матчи то смотришь? Мартинс не опорник! В этом и проблема. Купили очередную восьмерку без царя в голове под видом опорника. Ни продвинуть мяч, ни отобрать. Только бестолковая беготня и высокий рост - вот и весь Мартинс. При этом Пруцев, который гораздо слабее физически, гораздо больше полезной работы совершает.
не переживай. следующим пруцева сбагрят. потом литвинова. команда будет состоять из умярова и латиносов.
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Ответ natetinain
не переживай. следующим пруцева сбагрят. потом литвинова. команда будет состоять из умярова и латиносов.
Почти чемпионская формула.
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