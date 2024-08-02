«Спартак» хочет расстаться с Мартинсом этим летом и ищет ему клуб (Metaratings)

Кристофер Мартинс может покинуть «Спартак» этим летом.

Как стало известно Metaratings.ru, московский клуб хочет расстаться с 27-летним полузащитником этим летом и активно ищет варианты трудоустройства для игрока.

По словам источника, существует вероятность, что игрок сборной Люксембурга покинет красно-белых в текущее трансферное окно, если удастся найти предложение, которое устроит футболиста и клуб.

перешел в « » в июле 2022 года из «Янг Бойз». В прошлом сезоне Мир он сыграл 26 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.