«Спартак» хочет расстаться с Мартинсом этим летом и ищет ему клуб (Metaratings)
Кристофер Мартинс может покинуть «Спартак» этим летом.
Как стало известно Metaratings.ru, московский клуб хочет расстаться с 27-летним полузащитником этим летом и активно ищет варианты трудоустройства для игрока.
По словам источника, существует вероятность, что игрок сборной Люксембурга покинет красно-белых в текущее трансферное окно, если удастся найти предложение, которое устроит футболиста и клуб.
Мартинс перешел в «Спартак» в июле 2022 года из «Янг Бойз». В прошлом сезоне Мир РПЛ он сыграл 26 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.
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Пусть будет так, как ты считаешь, но ты отпишись не стесняйся, когда кто-нибудь из этих кудесников в очередной раз привезёт, а они привезут) Кста, я не против ни Хлусевича, ни Маслова, ни Денисова, ни даже Умярова, но их стабильные результативные ошибки прям бесят.
На мой взгляд, подчеркну - субъективный, в РПЛ один чистый опорный полузащитник, который выгрызает мячи в центре поля и начинает атаку, - это Барриос. Всё, на этом закончились наследники Онопко и Вернблума. Баринов, Глебов, Литвинов, Глушаков и все-все другие на этой позиции - не игроки оборонительного плана, они типичные "восьмерки" или, как их еще называют, "бокс-ту-бокс".