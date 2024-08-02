Российских фигуристов не будут награждать за командник ОИ-2022 в Париже из-за отстранения ОКР и проблем с логистикой

Российским фигуристам не будут вручать в Париже бронзовые награды за командник.

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.

Церемония награждения за командный турнир пройдет 7 августа в Париже. Медали вручат только американским и японским фигуристам.

«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию [в Париже], поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) в настоящее время отстранен.

По этой причине и из‑за проблем с логистикой не может быть проведена церемония награждения здесь, в Париже, для команды Олимпийского комитета России, которая получила бронзовую медаль», – сообщили в Международном олимпийском комитете.

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