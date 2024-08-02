Российских фигуристов не будут награждать за командник ОИ-2022 в Париже из-за отстранения ОКР и проблем с логистикой
Российским фигуристам не будут вручать в Париже бронзовые награды за командник.
Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.
Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.
Церемония награждения за командный турнир пройдет 7 августа в Париже. Медали вручат только американским и японским фигуристам.
«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию [в Париже], поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) в настоящее время отстранен.
По этой причине и из‑за проблем с логистикой не может быть проведена церемония награждения здесь, в Париже, для команды Олимпийского комитета России, которая получила бронзовую медаль», – сообщили в Международном олимпийском комитете.
России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?
Поэтому данная бронза как подачка с барского стола. Единственный приятный момент от неё это подрыв у канадцев, вон Меган уже полыхает.
Так что сам по себе Шома . При этом никакой солидарности с канадцами , в то время ещё результат был неизвестен
Может, хоть парижская Олимпиада кому-то откроет глаза на работу МОКа. Отравления после плавания в Сене, воровство, участие трансгендеров и пр. не должны пройти бесследно. Рано или поздно спортивное сообщество должно обратить внимание на весь этот бардак.