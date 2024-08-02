Российских фигуристов не будут награждать за командник ОИ-2022 в Париже из-за отстранения ОКР и проблем с логистикой

Теги сборная России МОК ОКР CAS сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

Российским фигуристам не будут вручать в Париже бронзовые награды за командник.

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.

Церемония награждения за командный турнир пройдет 7 августа в Париже. Медали вручат только американским и японским фигуристам.

«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию [в Париже], поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) в настоящее время отстранен.

По этой причине и из‑за проблем с логистикой не может быть проведена церемония награждения здесь, в Париже, для команды Олимпийского комитета России, которая получила бронзовую медаль», – сообщили в Международном олимпийском комитете. 

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

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51 комментарий
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Тут должны быть слова Баха про радость, взаимопонимание, равноправие и прочие сладости ОИ для всех спортсменов мира...
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Что там за проблемы "с логистикой"?? Самолёты летать перестали? 😁😁
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А ещё кольца Сатурна в знаке Тельца, поэтому возможны колебания ауры.
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Ответ tzasasa
А ещё кольца Сатурна в знаке Тельца, поэтому возможны колебания ауры.
ретроградный Меркурий)
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Ответ Russ Ivan
Тут должны быть слова Баха про радость, взаимопонимание, равноправие и прочие сладости ОИ для всех спортсменов мира...
Бах-клоун
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Какой сердобольный Бах и его контора. Ночей не спит, всё за российских спортсменов переживает...То за их безопасность, то за транспорт с логистикой...
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Замечательные новости с ОИ, наконец то адекватное решение, что редкость в последнее время... Поздравляю ребят с бронзой и с концом этой кошмарной истории.
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Ответ Potapson
Это всё словоблудие. На самом деле на награждении они должны будут поднять российский флаг. На это они не могут пойти. Вот и несут всякую ахинею.
Почему российский? На ОИ тогда поднимали флаг МОК, поскольку не было сборной России, а была команда ОКР.
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нашу команду унижают, как только могут(((( бедные ребята, быть лучше всех и перенести такое чудовищное отношение к себе.
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Ответ Dmona1
Они не представляют Россию. Поэтому всё-равно.
Они как раз представляют
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Ответ Garik_new
Мирра и Диана вроде завоевали серебряную медаль. Сатанинскую жаль...
Минимум серебро. Вышли в финал. Есть шанс на золото.
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Ответ Марьяж
И Слава Богу. Рассадник сатанизма эти ваши ОИ.
Мирра и Диана вроде завоевали серебряную медаль. Сатанинскую жаль...
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Ответ Russ Ivan
Тут должны быть слова Баха про радость, взаимопонимание, равноправие и прочие сладости ОИ для всех спортсменов мира...
Как точно сказали.
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Но не летят в Парижек больше самолеты и не едут больше поезда.Тогда только в Тамбов.
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Думаю, что никто не сомневается, в том числе и американцы с канадцами, что если бы положительная допинг-проба была обнародована вовремя, а не после завершения командного турнира, то хоть со Щербаковой, хоть с Трусовой. хоть с Туктамышевой, наша команда всё равно брала бы это золото.
Поэтому данная бронза как подачка с барского стола. Единственный приятный момент от неё это подрыв у канадцев, вон Меган уже полыхает.
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0
+4
Ответ Potapson
Это всё словоблудие. На самом деле на награждении они должны будут поднять российский флаг. На это они не могут пойти. Вот и несут всякую ахинею.
Наши без флага выступали.
+3
0
+3
И Слава Богу. Рассадник сатанизма эти ваши ОИ.
+11
-8
+3
Это всё словоблудие. На самом деле на награждении они должны будут поднять российский флаг. На это они не могут пойти. Вот и несут всякую ахинею.
+3
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Ответ Блинчик
А что если Шома не приедет на награждение в знак солидарности с канадцами?
Шома точно не будет на награждение , он уже давно объяснил, что не сможет быть в Париже в связи с большой загруженностью .
Так что сам по себе Шома . При этом никакой солидарности с канадцами , в то время ещё результат был неизвестен
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Угу-угу, кто бы сомневался
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Ответ Arraches
Секретаря посольства бы пригласили и ему вручили . В чем проблема ? Посольство рядом .
Так наверное и сделают, но уже после церемонии награждения команд Америки и Японии.
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Секретаря посольства бы пригласили и ему вручили . В чем проблема ? Посольство рядом .
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А три года назад смеялись над Северной Кореей...
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Все имеет свой конец, свое начало
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Довольно неубедительное оправдание, потому что отстранение не может иметь обратной силы. Про проблемы с логистикой вообще смешно: долететь до Париже при наличии желания и денег не трудно.
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Они имели ввиду проблем с логикой?
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Какие могут быть проблемы с логистикой? Самолёты летают, как и прежде. Клоуны. Опозорились уже дальше некуда и продолжают позориться.
Может, хоть парижская Олимпиада кому-то откроет глаза на работу МОКа. Отравления после плавания в Сене, воровство, участие трансгендеров и пр. не должны пройти бесследно. Рано или поздно спортивное сообщество должно обратить внимание на весь этот бардак.
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Позорники
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Ответ Russ Ivan
Тут должны быть слова Баха про радость, взаимопонимание, равноправие и прочие сладости ОИ для всех спортсменов мира...
хотя стоп ...
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Пошлют медали по почте
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