Станкович просит купить защитника Абену из «Ференцвароша». «Спартак» раздумывает о трансфере суринамца (Metaratings)

Миенти Абена может перейти в «Спартак» из «Ференцвароша».

Главный тренер красно-белых настаивает на покупке 29-летнего футболиста, об этом сообщает Metaratings.

« » на данный момент размышляет касательно этого трансфера.

Миенти Абена играет на позиции центрального защитника. Его контракт с « » рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне футболист из Суринама провел 17 матчей в чемпионате Венгрии, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, что в «Спартак» из венгерского клуба также может перейти вингер Маркиньос.