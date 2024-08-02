Станкович просит купить защитника Абену из «Ференцвароша». «Спартак» раздумывает о трансфере суринамца (Metaratings)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Миенти Абена Футбол

Миенти Абена может перейти в «Спартак» из «Ференцвароша».

Главный тренер красно-белых Деян Станкович настаивает на покупке 29-летнего футболиста, об этом сообщает Metaratings.

«Спартак» на данный момент размышляет касательно этого трансфера.

Миенти Абена играет на позиции центрального защитника. Его контракт с «Ференцварошом» рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне футболист из Суринама провел 17 матчей в чемпионате Венгрии, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, что в «Спартак» из венгерского клуба также может перейти вингер Маркиньос.

39 комментариев
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Сербский Тен Хаг
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+36
Может надо было тогда вернуться и тренировать Ференц? О чем тут думать, в Спартаке есть Бабич и Дуарте. Вроде никто из них уходить не собирается. Для подмены есть Чернов и Маслов, плюс опционально Литвинов. Так еще и иностранец. Тогда уж проще о переходе Переса договориться из Оренбурга. Или условного Александрова, если учитывать лимит
А еще лучше проводить Зобнина и взять Мирко Топича, либо Виллагре.
+32
-4
+28
Ответ Кирилл Демченко
Иметь три цз защитника типо ок? Учитывая что один из них Чернов который не стабилен и вообще уровня средника и Дуарте который тоже бывает выдает
Можно подумать 29 летний защитник из чемпионата Венгрии с пиковой стоимостью в миллион будет играть лучше и стабильнее?
+14
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+14
Селекционный отдел вообще в Спартаке есть? Если Станкович уйдет, то куда они денут его любимчиков, которых он подписал? Они опять будут ездить по бесплатным арендам с полной оплатой ЗП?
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29 лет.Ничем не примечателен.Нигде не блистал.Вопрос,а нам он точно нужен!?Тут в центре поля Умяров а ему еще одного ноунейма надо🙈
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Через полгода уйдет, а кто-то потом будет это разгребать. Знаем, проходили уже
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зачем? Дуарте вполне достаточно.
+3
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Есть Бабич, Дуарте, Чернов, может там сыграть Литвинов. Нафига этот суринамец нам
+3
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Ответ Кирилл Демченко
Иметь три цз защитника типо ок? Учитывая что один из них Чернов который не стабилен и вообще уровня средника и Дуарте который тоже бывает выдает
Чернов за последний год сильно прибавил, играет достаточно стабильно и Дуарте тоже, надо матчи смотреть
+3
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+2
Игрока из Суринама как раз не хватило для яркой игры команды 😂
+1
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+1
Хочу, ###, сказать этому ####ому Абене.
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Бред
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Послушайте его
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Ответ Евгений Кошелек
Есть Бабич, Дуарте, Чернов, может там сыграть Литвинов. Нафига этот суринамец нам
Иметь три цз защитника типо ок?
Учитывая что один из них Чернов который не стабилен и вообще уровня средника и Дуарте который тоже бывает выдает
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Требует, примем. Ну зовите - зовите скорее © 🤣😅
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Ответ Евгений Кошелек
Есть Бабич, Дуарте, Чернов, может там сыграть Литвинов. Нафига этот суринамец нам
Маслов даже может играть Левого ЦЗ.
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Ответ Peter Parker
Может надо было тогда вернуться и тренировать Ференц? О чем тут думать, в Спартаке есть Бабич и Дуарте. Вроде никто из них уходить не собирается. Для подмены есть Чернов и Маслов, плюс опционально Литвинов. Так еще и иностранец. Тогда уж проще о переходе Переса договориться из Оренбурга. Или условного Александрова, если учитывать лимит А еще лучше проводить Зобнина и взять Мирко Топича, либо Виллагре.
Он как бы Бабича задумал сплавить?
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Ответ Иван Кардашевский
Он как бы Бабича задумал сплавить?
Без понятия. Но если бы, вдруг, такое произошло в самом деле, то менять явно не на «это»
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Ответ Peter Parker
Может надо было тогда вернуться и тренировать Ференц? О чем тут думать, в Спартаке есть Бабич и Дуарте. Вроде никто из них уходить не собирается. Для подмены есть Чернов и Маслов, плюс опционально Литвинов. Так еще и иностранец. Тогда уж проще о переходе Переса договориться из Оренбурга. Или условного Александрова, если учитывать лимит А еще лучше проводить Зобнина и взять Мирко Топича, либо Виллагре.
Настораживает,что двоих уже хочет из Ференцвароша из низкопробного чемпионата. Это засада для Спартака. Уверен ,что Станкович хорошо заработает и получит левака в карман от венгерского агента по 20 процентов за каждого. Дойная корова Лукойл манит Станковича. Лучше купить аргентинца,как Барко
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Ответ Бонд0077
Настораживает,что двоих уже хочет из Ференцвароша из низкопробного чемпионата. Это засада для Спартака. Уверен ,что Станкович хорошо заработает и получит левака в карман от венгерского агента по 20 процентов за каждого. Дойная корова Лукойл манит Станковича. Лучше купить аргентинца,как Барко
Ну, одного игрока еще можно как-то понять. Больше уже перебор.
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Ответ Алексей Зай
Своих надо воспитывать. А эти чужие .
Литвинов.
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Ответ alexey102rus
Селекционный отдел вообще в Спартаке есть? Если Станкович уйдет, то куда они денут его любимчиков, которых он подписал? Они опять будут ездить по бесплатным арендам с полной оплатой ЗП?
Да не хочет он никого взять, это все агенты цену набивают
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Ответ alexey102rus
Селекционный отдел вообще в Спартаке есть? Если Станкович уйдет, то куда они денут его любимчиков, которых он подписал? Они опять будут ездить по бесплатным арендам с полной оплатой ЗП?
обратно в Ференц бесплатно отдадут, бизнес по федуновски
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Сейчас из за того что Станкевич оттуда перешел, будут лупить, якобы он хочет купить) агенты, что с них взять
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Вопрос, нафига нам ещё один Бонифаций из Ференца? По ЦЗ вроде ж комплект?!
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Абена , по колено, нахрен он нужен.
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везде или хорошо или нормально, но правый защитник это слабое звено
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Переса надо покупать из Оренбурга и ставить в опорку
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Звездежь
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зачем брали этого сербского недобратушку?
бюджет пилить по братски? и ведь подпишут черти. нищеброд амарал, после спартака, станет долларовым миллионером. да и с такими братьями, врагов не надо.
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