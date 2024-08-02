Станкович просит купить защитника Абену из «Ференцвароша». «Спартак» раздумывает о трансфере суринамца (Metaratings)
Миенти Абена может перейти в «Спартак» из «Ференцвароша».
Главный тренер красно-белых Деян Станкович настаивает на покупке 29-летнего футболиста, об этом сообщает Metaratings.
«Спартак» на данный момент размышляет касательно этого трансфера.
Миенти Абена играет на позиции центрального защитника. Его контракт с «Ференцварошом» рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне футболист из Суринама провел 17 матчей в чемпионате Венгрии, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Напомним, что в «Спартак» из венгерского клуба также может перейти вингер Маркиньос.
А еще лучше проводить Зобнина и взять Мирко Топича, либо Виллагре.
Учитывая что один из них Чернов который не стабилен и вообще уровня средника и Дуарте который тоже бывает выдает
бюджет пилить по братски? и ведь подпишут черти. нищеброд амарал, после спартака, станет долларовым миллионером. да и с такими братьями, врагов не надо.