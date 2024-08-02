«Барса» готова подписать Уильямса следующим летом – при условии, что его отступные в 58 млн евро не вырастут до 100 млн

«Барселона» готова подписать Нико Уильямса следующим летом, но за ту же сумму.

Как пишет Mundo Deportivo, в каталонском клубе признают, что переговоры по трансферу испанца не продвигаются так, как ожидалось, поскольку игрок находится под давлением « », а также из-за предложения от « ».

В «блаугране» уверены, что Уильямс хочет перейти к ним, но также осознают, что он хочет сохранить хорошие отношения с нынешним клубом за ту поддержку, которую он и его семья получили от них.

Один из возможных вариантов, который Нико обсуждал со своим окружением, заключается в том, чтобы остаться в «Атлетике» еще на год и перейти в «Барсу» в 2025 году. Такой сценарий рассматривается и в «Барселоне», но при условии, что игрок не продлит контракт и его текущие отступные в 58 миллионов евро не увеличатся.

Приоритетом каталонцев остается подписание его в этом сезоне, и в клубе отмечают, что до официального закрытия трансферного окна 30 августа еще остается много времени. Однако президент ясно дал понять, что если он продлит контракт и его клаусула вырастет до ста миллионов, как того хочет «Атлетик», то шансы Нико подписать контракт с «Барсой» сведутся к нулю.

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