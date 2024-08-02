«Барса» готова подписать Уильямса следующим летом – при условии, что его отступные в 58 млн евро не вырастут до 100 млн

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Нико Уильямс Футбол

«Барселона» готова подписать Нико Уильямса следующим летом, но за ту же сумму.

Как пишет Mundo Deportivo, в каталонском клубе признают, что переговоры по трансферу испанца не продвигаются так, как ожидалось, поскольку игрок находится под давлением «Атлетика», а также из-за предложения от «ПСЖ».

В «блаугране» уверены, что Уильямс хочет перейти к ним, но также осознают, что он хочет сохранить хорошие отношения с нынешним клубом за ту поддержку, которую он и его семья получили от них.

Один из возможных вариантов, который Нико обсуждал со своим окружением, заключается в том, чтобы остаться в «Атлетике» еще на год и перейти в «Барсу» в 2025 году. Такой сценарий рассматривается и в «Барселоне», но при условии, что игрок не продлит контракт и его текущие отступные в 58 миллионов евро не увеличатся.

Приоритетом каталонцев остается подписание его в этом сезоне, и в клубе отмечают, что до официального закрытия трансферного окна 30 августа еще остается много времени. Однако президент Жоан Лапорта ясно дал понять, что если он продлит контракт и его клаусула вырастет до ста миллионов, как того хочет «Атлетик», то шансы Нико подписать контракт с «Барсой» сведутся к нулю.

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45 комментариев
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Атлетик мог бы войти в положение Барселоны и не просить отступные, а только подписку спотифай. Неужели так сложно 🤷‍♂️
+146
-20
+126
Ответ Streetbor
Атлетик мог бы войти в положение Барселоны и не просить отступные, а только подписку спотифай. Неужели так сложно 🤷‍♂️
У Атлетика просто уже есть подписка СберПрайм, а туда помимо ОККО, ещё входит музыкальный сервис "Звук", так что им Спотифай не нужен)
+44
-5
+39
а как же бесплатная аренда без обязательства выкупа с оплатой половины зп?
+36
-3
+33
Если Нико Уильямс заиграет в Атлетик на таком же уровне, как в борной, то и цена будет другая и желающих купить еще больше
+21
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+19
Они еще условия выставляют, ахаха
+21
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+18
Ответ superbro
Если Нико Уильямс заиграет в Атлетик на таком же уровне, как в борной, то и цена будет другая и желающих купить еще больше
Не заиграет. В сборной он отыграл всего несколько матчей на топ уровне. Даже не весь Евро(половину примерно) а играть также весь сезон он не сможет, не его уровень. Иначе его ещё в прошлом сезоне забрали бы топ клубы. А он в прошлом году только в некоторых матчах сверкал, да и то отрезками.
+13
-5
+8
встречаются как то в 90 ые два начинающих бизнесмена .договариваются о покупке нефти,расходятся....один пошёл нефть искать,другой деньги
+7
-1
+6
Ответ Asmodeusav@yandex.ru
В Атлетико ему делать нечего. Тащить якорей не его специализация
Так он и не в Атлетико
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+5
как Лапорта не выпендривался, а бабла как не было, так и - нет...
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Не заиграет. В сборной он отыграл всего несколько матчей на топ уровне. Даже не весь Евро(половину примерно) а играть также весь сезон он не сможет, не его уровень. Иначе его ещё в прошлом сезоне забрали бы топ клубы. А он в прошлом году только в некоторых матчах сверкал, да и то отрезками.
Ты сезон прошедший смотрел? Он отлично играет.
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Ответ superbro
Если Нико Уильямс заиграет в Атлетик на таком же уровне, как в борной, то и цена будет другая и желающих купить еще больше
даже заголовок до конца не дочитал, красавчик. почитай че такое отступные, может дойдёт.
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Звучит скорее как шизофрения
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Ответ red hikkikomori
У Атлетика просто уже есть подписка СберПрайм, а туда помимо ОККО, ещё входит музыкальный сервис "Звук", так что им Спотифай не нужен)
не знаю кто ты, но я даже захотел сменить споти на сберпрайм
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Ответ Streetbor
Атлетик мог бы войти в положение Барселоны и не просить отступные, а только подписку спотифай. Неужели так сложно 🤷‍♂️
Переговоры по трансферу непродвигается как ожидалось,изза давления Атлетика. Он же игрок Атлетика! Барселона чего хочет то?
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Ответ Streetbor
Атлетик мог бы войти в положение Барселоны и не просить отступные, а только подписку спотифай. Неужели так сложно 🤷‍♂️
58 млн бесплатных минут в спотифай
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Какие вопросы, если не хочет переходить то и не нужно откладывать, забыть и искать другие варианты
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Голая статистика ни о чём не говорит. В команде он играет как правило на чистых мячах, в обороне вообще не работает и довольно часто даже исчезал как будто вообще на поле его нет. Поэтому его и меняли не редко. Стабильности сильно не хватает, даже в Атлетик.
Меняли его потому что он совершает огромное количество рывков и выдыхается после 70-й минуты, а на скамейке сидит очень умный и хитрый Беренгер, который приносит большое количество очков, пользуясь усталостью защитников.
В обороне он не отрабатывает потому что приносит больше пользы в атаке. Месси в обороне еще меньше отрабатывал
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Ответ Streetbor
Атлетик мог бы войти в положение Барселоны и не просить отступные, а только подписку спотифай. Неужели так сложно 🤷‍♂️
Яжебарселона
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А почему не предложить Атлетику самим выкупить трансфер Нико? По моему неплохой вариант. Барса итак всю его ЗП будет тянуть. Совесть то иметь надо Бильбао.
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Какие еще условия будут?
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Только отступные вырастут
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это они атлетику еще и условия ставят? 😀
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Ответ Asmodeusav@yandex.ru
В Атлетико ему делать нечего. Тащить якорей не его специализация
так он дотащил якорей ямаля родри и прочих педри до победы на евро
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Комментарий удален пользователем
Ответ V l a d
Комментарий удален пользователем
тут дело лично в Нико, отступные выплатят все но баски используют семью Нико, чтоб убедить игрока остаться на год и подписать новый контракт с повышеним ЗП и отступные до 100. то есть баски через год хотят заработать 100 млн. Нико же не раз говорил что благодарен клубу и что семья главное, а значит убедить его будет чертовски трудной задачей. но в то же время Нико должен определиться сейчас всем, если останется и отступные увеличится до 100 то Барса на 100% к нему не придут, а у Реала эта позиция забита битком, а тут останется лишь варианты за границей, АПЛ или псг, так вот, семья которая на год хочет оставить его рядом, придется отпустить его за бугром, далеко далеко от дома или же Нико останется в Бильбао, это хорошо для клуба и семьи, но это погасит большой потенциал Нико. остаться как Фалькао, который тоже не понятно за что выбрал сначала АТМ а потом Монако когда епта ТОПЫ стояли в очереди чтоб его подписать.. в итоге 1 травма и.. все, конец!
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Ответ Lookeys
Ты сезон прошедший смотрел? Он отлично играет.
Играет хорошо, но не отлично.
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Ответ AsGardiel
Уже заигал. Это лучший ассистент сезона в Испании, если брать чемпионат+кубок
Голая статистика ни о чём не говорит. В команде он играет как правило на чистых мячах, в обороне вообще не работает и довольно часто даже исчезал как будто вообще на поле его нет. Поэтому его и меняли не редко. Стабильности сильно не хватает, даже в Атлетик.
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Ответ Asmodeusav@yandex.ru
Понятно же,что Уильямс не Месси. И тащить якорей не его специализация Ему нужны партнеры высого уровня, тогда и он играет как топ игрок. Что касается ЧЕ,он все игры отыграл как ТОП.
Ещё раз повторяю - НЕ ВСЕ.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Не заиграет. В сборной он отыграл всего несколько матчей на топ уровне. Даже не весь Евро(половину примерно) а играть также весь сезон он не сможет, не его уровень. Иначе его ещё в прошлом сезоне забрали бы топ клубы. А он в прошлом году только в некоторых матчах сверкал, да и то отрезками.
Уже заигал. Это лучший ассистент сезона в Испании, если брать чемпионат+кубок
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Ответ Бегемотик
А Фаны Барсы в сети Икс писали "В Барсу два раза не зовут". А тут как с РМ, могут и 10 раз звать)
так разные ситуации, Уильямс вроде не отказывал Барсе, тут клуб тупит
сову на глобус натягиваете
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