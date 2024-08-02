Российские легкоатлеты получат 1 млн рублей за выполнение олимпийского норматива

Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выделит дополнительные призовые для соревнований «Королева спорта» в Екатеринбурге.

Спортсмены, которые выполнят олимпийские квалификационные нормативы в соответствующих дисциплинах, получат по 1 миллиону рублей. Старты пройдут 15-18 августа.

Такую же сумму получат легкоатлеты, чей результат будет соответствовать или превышать рекорд России – в случае, если их дисциплина не входит в олимпийскую программу.

«Решение призвано мотивировать спортсменов показывать более высокие результаты, что способствует развитию легкой атлетики в нашей стране», – сообщил председатель ВФЛА Петр Иванов.

Ни один российский легкоатлет не получил допуск до Олимпиады-2024, которая сейчас проходит в Париже.

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