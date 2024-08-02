Российские легкоатлеты получат 1 млн рублей за выполнение олимпийского норматива

Теги ВФЛА чемпионат России Петр Иванов деньги Легкая атлетика

Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выделит дополнительные призовые для соревнований «Королева спорта» в Екатеринбурге.

Спортсмены, которые выполнят олимпийские квалификационные нормативы в соответствующих дисциплинах, получат по 1 миллиону рублей. Старты пройдут 15-18 августа.

Такую же сумму получат легкоатлеты, чей результат будет соответствовать или превышать рекорд России – в случае, если их дисциплина не входит в олимпийскую программу.

«Решение призвано мотивировать спортсменов показывать более высокие результаты, что способствует развитию легкой атлетики в нашей стране», – сообщил председатель ВФЛА Петр Иванов.

Ни один российский легкоатлет не получил допуск до Олимпиады-2024, которая сейчас проходит в Париже.

Легкая атлетика – пример, как деградирует наш спорт без мировых стартов

18 комментариев
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Полнейшее подтверждение.
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А токарям за выполнение норматива???
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Не пошли по пути плавательной федерации давать денежку за превышение-повторение олимпийского результата. Адекватно оценивают нынешние возможности легкоатлетов. Хотя и тут почти не рискуют потратиться.
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Почему не дают миллион за выполнение норм гто?
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16 человек ориентировочно выполнят. Вот сколько поехали бы на ОИ. Для сравнения в Лондоне было 95
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Ответ Carasa
Почему не дают миллион за выполнение норм гто?
Это в следующем году.
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Баблом швыряются, а бьёт по обычным людям - цены на всё летят в космос. Много ума не надо печатать...
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Шприцы на изготовку!
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Тут вчера статья была, как ужасно живётся бегунам и прыгунам.
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За что?
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На фоне повышения налогов для обычных семей это конечно здорово.
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Ответ Юрий Костыгин
Не пошли по пути плавательной федерации давать денежку за превышение-повторение олимпийского результата. Адекватно оценивают нынешние возможности легкоатлетов. Хотя и тут почти не рискуют потратиться.
У легкоатлетов вообще шансов нет нигде выступать, кроме России. Ознакомься кто президент Ворлд Атлетик.
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Ответ hh88_88
Баблом швыряются, а бьёт по обычным людям - цены на всё летят в космос. Много ума не надо печатать...
Не это раскручивает инфляционный маховик.
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