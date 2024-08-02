Олимпиада-2024. Плавание. Дрессел, Макэвой, Маршан, Фостер, Скотт, Маккиоун, Реган Смит и Шкурдай выступят в финалах

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2 августа на Олимпиаде в Париже разыграют три комплекта наград в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

50 м, вольный стиль

21:30

Фавориты: Кэмерон Макэвой (Австралия), Калеб Дрессел (США), Флоран Маноду (Франция), Бен Прауд (Великобритания).

200 м, комплекс

21:45

Фавориты: Леон Маршан (Франция), Карсон Фостер (США), Данкан Скотт (Великобритания), Дайя Сэто (Япония).

Женщины

200 м, спина

21:37

Фавориты: Кэйли Маккиоун (Австралия), Реган Смит (США), Кайли Масс (Канада), Фиби Бэкон (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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