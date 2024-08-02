Олимпиада-2024. Плавание. Дрессел, Макэвой, Маршан, Фостер, Скотт, Маккиоун, Реган Смит и Шкурдай выступят в финалах
2 августа на Олимпиаде в Париже разыграют три комплекта наград в плавании.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Мужчины
50 м, вольный стиль
21:30
Фавориты: Кэмерон Макэвой (Австралия), Калеб Дрессел (США), Флоран Маноду (Франция), Бен Прауд (Великобритания).
200 м, комплекс
21:45
Фавориты: Леон Маршан (Франция), Карсон Фостер (США), Данкан Скотт (Великобритания), Дайя Сэто (Япония).
Женщины
200 м, спина
21:37
Фавориты: Кэйли Маккиоун (Австралия), Реган Смит (США), Кайли Масс (Канада), Фиби Бэкон (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.