Анжела Бладцева: «Я ехала за золотом. Это самое тяжелое поражение в жизни»

Анжела Бладцева назвала пятое место на Олимпиаде самым тяжелым поражением в жизни.

Бладцева выступает в прыжках на батуте. Сегодня она стала пятой на Играх в Париже.

«На душе пусто. С самого начала все пошло не так. Мне стыдно смотреть. День не мой.

Я не скажу, что я волновалась. Обычно меня сразу трясет. Я ехала за золотом», — сказала .

Россиянка поделилась впечатлениями от Олимпийских игр.

«Мне понравилась , на нас никто не давил, никто в деревне против нас не был. Это самое тяжелое поражение в жизни», — цитирует Бладцеву «СЭ».

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