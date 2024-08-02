Анжела Бладцева: «Я ехала за золотом. Это самое тяжелое поражение в жизни»
Анжела Бладцева назвала пятое место на Олимпиаде самым тяжелым поражением в жизни.
Бладцева выступает в прыжках на батуте. Сегодня она стала пятой на Играх в Париже.
«На душе пусто. С самого начала все пошло не так. Мне стыдно смотреть. День не мой.
Я не скажу, что я волновалась. Обычно меня сразу трясет. Я ехала за золотом», — сказала Бладцева.
Россиянка поделилась впечатлениями от Олимпийских игр.
«Мне понравилась Олимпиада, на нас никто не давил, никто в деревне против нас не был. Это самое тяжелое поражение в жизни», — цитирует Бладцеву «СЭ».
Вы когда-нибудь рыдали из-за батута? Слезы Анжелы Бладцевой – боль этой Олимпиады
УДАЧИ !
Политической волны не гонит.
Все ещё возьмёт обязательно, теперь у нее на одного поклонника больше.
Но максимализм для спортсмена - это хорошо. Значит, через 4 года в ЛА будет золото.