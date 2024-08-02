Анжела Бладцева: «Я ехала за золотом. Это самое тяжелое поражение в жизни»

Теги Прыжки на батуте сборная России по прыжкам на батуте Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Анжела Бладцева Гимнастика

Анжела Бладцева назвала пятое место на Олимпиаде самым тяжелым поражением в жизни.

Бладцева выступает в прыжках на батуте. Сегодня она стала пятой на Играх в Париже. 

«На душе пусто. С самого начала все пошло не так. Мне стыдно смотреть. День не мой.

Я не скажу, что я волновалась. Обычно меня сразу трясет. Я ехала за золотом», — сказала Бладцева.

Россиянка поделилась впечатлениями от Олимпийских игр. 

«Мне понравилась Олимпиада, на нас никто не давил, никто в деревне против нас не был. Это самое тяжелое поражение в жизни», — цитирует Бладцеву «СЭ».

Вы когда-нибудь рыдали из-за батута? Слезы Анжелы Бладцевой – боль этой Олимпиады

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28 комментариев
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Главное, молодец, что поехала. Это хороший опыт для будущих побед. Уж стыдно точно быть не должно, только гордость и восхищение!
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Победы ещё будут !
УДАЧИ !
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19 лет, обладатель Кукбка Мира, 5 место на Олимпиаде... Все хорошо, максималистка, это понятно.
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Ответ Геннадий
Комментарий скрыт
Это выглядит жалко, когда 63 летний дед пытается самоутвердиться ненавистью в адрес 19 летней спортсменки
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Ответ Пнин
Главное, молодец, что поехала. Это хороший опыт для будущих побед. Уж стыдно точно быть не должно, только гордость и восхищение!
Удивительные, конечно, люди. Как можно настолько ненавидеть эту прекрасную 19-летнюю девушку, свою соотечественницу, чтобы так заминусовать этот комментарий.
+21
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По квалификации было видно уже, что текущий результат не тянет на золото, так еще и ошиблась в финальной попытке. Будет шанс через 4 года.
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Не переживай Анжела . Мы тебя любим.
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Ответ Marina Niskanen
Народ, кто смотрел, в чём дело? Нервяк?
Нервы. И на сложность повыше в финале не пошла (во второй попытке квалификации сложность выше была)
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прям вот за золотом самоуверенно, учитывая как Пэйдж вбивала все прыжки в батут как гвозди один за другим
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Круто выступила. На полном серьезе.
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Победы еще будут! Не расстраивайся!
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Боюсь, что Родины нет именно для Вас.
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Ну ещё на 2-3 Олимпиады будет возможность съездить
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Ответ maripous
На золото ты в любом случае не тянешь. Но эти слезы ты заслужила. Предатели должны проиграть.
Кого она предала? Она что-то плохое о России говорила или делала? Или может, гостайну выдала?
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рядом не было хорошего психолога, хотя тренер была рядом - поглаживала по головке...короче - отстой...не было рядом команды, были они брошены на волю судьбе...хорошо. если Анжела трезво переживет этот опыт...удачи!
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Молодчинка, настрой боевой.
Политической волны не гонит.
Все ещё возьмёт обязательно, теперь у нее на одного поклонника больше.
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Жаль, очень жаль

Но максимализм для спортсмена - это хорошо. Значит, через 4 года в ЛА будет золото.
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Золото для России? В Париже? Нереально ни при каких обстоятельствах, причину нашли бы, но и без этого спортсменка не показала всего, на что способна...
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Народ, кто смотрел, в чём дело? Нервяк?
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