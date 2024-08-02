Кузнецов о переходе в СКА: «Многие ждут, чтобы я обосрался. Так что у меня дополнительная мотивация доказать им, что еще многое могу»

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс брань контент Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о своей мотивации после перехода в СКА.

31 июля 32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

«Знаю, что многие от меня ждут, чтобы я обосрался.

Так что у меня дополнительная мотивация доказать им, что еще многое могу», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

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46 комментариев
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Что могу ещё и с подливой....
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многие ждут, что обосрётся СКА, а не один Кузнецов.
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Как в старом анекдоте: "... а я вовсе и не сплю☝🏻"👏🏻👏🏻👏🏻
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Кузя заблуждается, многие хотят и ждут, чтобы Рома в очередной раз капитально обосрался, а он в этой истории лишь инструмент. Женяй, ты так то парень неплохой, но так складывается жизнь)
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Так ты уже, когда выбрал Йозе
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Ты уже обосрался...
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Есть мнение, что он уже как минимум пукнул с крошками.
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Ответ Alexander Firsov
какой интеллигентный.
я о Кузнецове
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Кузя заблуждается. Все ждут яркой и красивой игры от Евгения, а поноса ждут у Ромы, который естественно своим дерьмом обмажет всех приглашённых в команду хоккеистов. Что говорить, он уже мажет
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Ты уже обосрался. Из НХЛ переехать в СКА... это днище просто. приехал завершать на пару сезонов... может он что-то ))) смешной такой.
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Нельзя обосраться, нельзя обосраться! Но я обосрался!
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Дык он уже в прошлом сезоне тоже самое заявлял. Кокаиновый Кузя обосрётся 100%.
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ты переходом в СКА уже сам доказал, что обосрался... так что дальше можно и не напрягаться, брат.
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Ответ Алексей Ларёв
По вашей логике значит что гусев и щипачев после возвращения обосрались?
нет, по моей логике Кузнецов вернулся уже с полными штанами, потому что "вернулся" в Питер
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да дело не в тебе так то , а в чудо тренере хоккейного клуба СКА. Ты то бегай себе по плащадке и радуй нас , а вот радость нa морде ротана видеть крайне не хочется, вот и все )
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Разве это уже не случилось?
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Кузнецов обосрется. :))))
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Кузя, проверь штаны, ты уже и так обосрался. Вернуться в 32 года , хотя тебя никто не выгонял.
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Птичку жалко.
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Жень ты прекрасно сам всё понимаешь. Теперь осталось признать это
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обсера ждут не от кузи, а от ромы
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Молодец, читает комменты на спортсе))
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Кузнецов после нескольких матчей: Я не хотел .....но так получилось ....:)
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Ты уже
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Так же как Каролине ?
Первые три матча рвал на площадке, а потом обосрался ...
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…обоссаться…
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Конечно ждут. Кузнецов ожидания не обманет. Он сделал это в Вашигтоне,Каролине,а СКА чем лучше.
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Засранец !!!
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Вообще непонятно, что покажет Кузнецов в СКА. Очень много переменных. С кем будет играть, как будет строиться игра, в каком состоянии физическом и эмоциональном будет, как будет реагировать Ротенберг на возможные неудачи. Это, конечно, применимо к любому игроку, но здесь будут такие завышенные ожидания и медийный ажиотаж, что большой вопрос - во что это всё выльется.
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Я даже не думал что игроки КХЛ такие большие деньги зарабатывают. После того как прочел сколько будет получать Кузнецов.
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