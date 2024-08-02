Кузнецов о переходе в СКА: «Многие ждут, чтобы я обосрался. Так что у меня дополнительная мотивация доказать им, что еще многое могу»
Евгений Кузнецов высказался о своей мотивации после перехода в СКА.
31 июля 32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.
«Знаю, что многие от меня ждут, чтобы я обосрался.
Так что у меня дополнительная мотивация доказать им, что еще многое могу», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Первые три матча рвал на площадке, а потом обосрался ...