Миранчук в «Атланте», победы «Зенита» и «Локо» в Кубке, Медведев прошел Офнера, 5-е золото Байлс, СКА представит Кузнецова в стиле Мбаппе, травма Захаряна и другие новости

1. Алексей Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты». Контракт с клубом МЛС – до 2027 года с опцией продления.

2. Стартовал групповой этап Фонбет Кубка России. В матчах Пути РПЛ «Зенит» уверенно разнес «Факел» (3:0), «Локомотив» одолел «Ростов» (1:0; не обошлось без судейского скандала), а «Рубин» забил 4 гола «Акрону». В Пути регионов медиафутбольный клуб 2Drots обыграл «Строгино» из LEON Второй лиги.

3. Даниил Медведев обыграл Себастьяна Офнера во втором круге Олимпиады в Париже. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг в парном разряде, победив австралийский дуэт Оливия Гадеки – Айла Томлянович. Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас выиграли во втором круге мужского парного турнира.

4. «Зенит» не планирует улучшать предложение «Спартаку» по Александру Соболеву.

5. Франция сыграет с Аргентиной в 1/4 финала Олимпиады, Испания – с Японией, Египет – с Парагваем, Марокко – с США. Украина не вышла из группы, которую выиграла команда Марокко.

6. Олимпиада-2024. Баскетбол. 24 очка Барретта помогли Канаде обыграть Австралию, Испания победила Грецию, Франция в овертайме одолела Японию и другие результаты.

7. СКА проведет презентацию Евгения Кузнецова в Петербурге 22 августа. За образец возьмут представление Мбаппе в «Реале». Также пишут, что клуб даст Кузнецову зарплату 92 млн рублей в год – в честь игрового номера.

8. Олимпиада-2024. Плавание. Маккиоун и Виффен одержали победы, Великобритания выиграла эстафету 4х200 м вольным стилем.

9. «Краснодар» и «Пятерочка» стали партнерами. Торговая сеть организует зону отдыха перед матчем с ЦСКА в Кубке России.

10. Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. США победили в женском командном многоборье – Симона Байлс выиграла 5-е золото. Американские гимнастки взяли золото олимпийского командного турнира в 4-й раз, у Бразилии – первая медаль в истории.

11. «Барса» обыграла «Ман Сити» по пенальти – 4:1. Грилиш сравнял на 60-й – 2:2, Филлипс не забил в послематчевой серии.

12. Два китайских пловца провалили допинг-тест на стероиды в 2022-м. Их оправдали, посчитав, что вещество попало в организм с бургерами.

13. Арсен Захарян пропустит 2-3 месяца из-за травмы голеностопа. Российский хавбек «Сосьедада» перенесет операцию.

14. Триатлон на Олимпиаде может пройти в формате дуатлона из‑за качества воды в Сене.

15. Даниэль Риккардо сохранил место в «Ред Булл» после летнего перерыва.

16. Участница церемонии открытия Олимпиады, диджей и активистка Барбара Буч, пожаловалась на кибербуллинг.

17. Энцо Фернандес извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам. Хавбек пожертвует деньги в благотворительную организацию по борьбе с дискриминацией

18. Египетская фехтовальщица Нада Хафез выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности.

19. Французского тренера по гребле арестовали за мочеиспускание на улице и драку с полицейскими в Париже.

Цитаты дня.

«История с «Зенитом» инициирована Соболевым. Там никогда бы не подумали, что он может к ним перейти». Журналист Никитин о форварде

Дональд Трамп об Олимпиаде-2024: «Церемония открытия была позором»

Представитель МОК: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде»

Актер, сыгравший Диониса на открытии Олимпиады: «Я прошу прощения, если кого-то обидел, и христиане мира, я уверен, простят меня и поймут»

Карпин о неназначенном пенальти за падение Комличенко в матче с «Локо»: «Если на белое говорят «черное», что я скажу? Удар по ноге был, люди на ВАР говорят, что нет»

Губерниев не считает Россию спортивной страной: «Мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим»