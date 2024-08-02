«Милан» ввел политику поддержки материнства для футболисток и персонала – продление контракта в случае беременности в последнем сезоне, помощь с уходом за детьми

Теги Милан серия А Италия женский футбол ФИФА FIFPro Политика девушки и спорт Здоровье Футбол

«Милан» представил политику поддержки материнства для женщин-игроков и персонала.

«Первым среди европейских топ-клубов «Милан» вводит инновационную политику материнства для женщин-игроков и персонала, официально гарантируя ряд защитных мер во время беременности и раннего детства, выходящих за рамки существующих правил.

Согласно глобальному отчету о занятости FIFPRO за 2017 год, исследующему условия труда в женском футболе, только 2% женщин-игроков, по результатам опроса на 4 континентах, имеют детей, а 47% заявили, что уйдут из футбола, чтобы создать семью.

С помощью этой политики «Милан» стремится поддерживать женщин-игроков и специалистов технического персонала на всем пути их развития, а не только в профессиональном росте, создавая среду, которая позволит им принимать значимые жизненные решения. В дополнение к уже предусмотренным мерам защиты, клуб также гарантирует:

– Автоматическое продление контракта на тех же финансовых условиях на один год в случае беременности в течение последнего сезона действия соглашения.

– Помощь с уходом за детьми во время мероприятий, поддержка расходов на перелеты, проживание и другие необходимые траты для детей футболистки, родившей ребенка или являющейся единственным опекуном, а также одного сопровождающего.

Игроки «россонери» также продолжат пользоваться действующими меры поддержки беременности, обязательным вознаграждением и возвращением к работе, что предусмотрено принципами ФИФА, коллективными договорами Ассоциации футболистов Италии (AIC) и внутренними правилами клуба.

«Милан» также предоставляет своим игрокам специалистов в области психопедагогики, физиотерапии и питания, оставляя за собой право привлекать внешних экспертов по мере необходимости», – говорится на сайте «Милана».

Изображение: acmilan.com

30 комментариев
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Красиво.
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молодцы! хорошее дело
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Милан= семья! Красавчики, это здорово👏✊👍!
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Ответ Андрей Балабаев
Ждëм массовых залëтов
От мужской команды Милана)
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Достойно. Не разнообразие, как в АПЛ, но тоже сойдёт.
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Милан = Забота
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Ответ Log in
Идея хорошая. Насчёт персонала, кстати, не знаю, разве у них нет отпуска, подобного декретному?
Есть, но он длится 2 месяца до родов и 3 - после. Для профессиональной футболистки 3 месяца после - это еще туда-сюда, а вот 2 до - это явно мало, с семимесячной беременностью играть в футбол невозможно.
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Это дискриминация футболистов))
+5
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Ждëм массовых залëтов
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Ответ red hikkikomori
От мужской команды Милана)
Ты что! Там никто на такое не пойдёт, иначе посадят!
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Уважаем 🙌
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Молодцы! Больше новых Мальдини)
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Хорошее начинание
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Идея хорошая. Насчёт персонала, кстати, не знаю, разве у них нет отпуска, подобного декретному?
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С каждым зарубежным стартом регалий будет прибавлятся.
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Уйдут на декрет с сохранением места в команде)))
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Ответ Фантом
Есть, но он длится 2 месяца до родов и 3 - после. Для профессиональной футболистки 3 месяца после - это еще туда-сюда, а вот 2 до - это явно мало, с семимесячной беременностью играть в футбол невозможно.
Ну так-то на олимпиаде фехтовала одна дама с семимесячной беременностью
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Ответ Виктор Войнов
Это дискриминация футболистов))
Верно. Надо добавить правило, если футболист усыновляет ребёнка - автоматическое продление контракта на один сезон.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Вспомни случаи Менди, Гринвуда и Рубиалеса, насиловать не обязательно, присесть можно и за поцелуй с сексом по согласию.
Ну если ты об этом, то да) а то я не совсем понял сразу твою мысль)
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Ответ Cristiano Ronaldo
На страпон, а потом в тюрьму)
В тюрьму то за что?) Не насиловать же их будут чтобы забеременели, или там незаконны внебрачные связи?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ты что! Там никто на такое не пойдёт, иначе посадят!
На лавку?)
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Дети наше будущее, надежда в старости, дай Бог чтоб так было всегда
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