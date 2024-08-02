«Милан» ввел политику поддержки материнства для футболисток и персонала – продление контракта в случае беременности в последнем сезоне, помощь с уходом за детьми

«Милан» представил политику поддержки материнства для женщин-игроков и персонала.

«Первым среди европейских топ-клубов «Милан» вводит инновационную политику материнства для женщин-игроков и персонала, официально гарантируя ряд защитных мер во время беременности и раннего детства, выходящих за рамки существующих правил.

Согласно глобальному отчету о занятости за 2017 год, исследующему условия труда в женском футболе, только 2% женщин-игроков, по результатам опроса на 4 континентах, имеют детей, а 47% заявили, что уйдут из футбола, чтобы создать семью.

С помощью этой политики «Милан» стремится поддерживать женщин-игроков и специалистов технического персонала на всем пути их развития, а не только в профессиональном росте, создавая среду, которая позволит им принимать значимые жизненные решения. В дополнение к уже предусмотренным мерам защиты, клуб также гарантирует:

– Автоматическое продление контракта на тех же финансовых условиях на один год в случае беременности в течение последнего сезона действия соглашения.

– Помощь с уходом за детьми во время мероприятий, поддержка расходов на перелеты, проживание и другие необходимые траты для детей футболистки, родившей ребенка или являющейся единственным опекуном, а также одного сопровождающего.

Игроки «россонери» также продолжат пользоваться действующими меры поддержки беременности, обязательным вознаграждением и возвращением к работе, что предусмотрено принципами ФИФА, коллективными договорами Ассоциации футболистов Италии (AIC) и внутренними правилами клуба.

«Милан» также предоставляет своим игрокам специалистов в области психопедагогики, физиотерапии и питания, оставляя за собой право привлекать внешних экспертов по мере необходимости», – говорится на сайте « ».

Изображение: acmilan.com