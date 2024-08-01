Четвертьфинал ЧМ-2034 может принять стадион на высоте 350 метров над уровнем моря в Неоме, который еще не построен. Он задуман как город без автомобилей длиной 170 км и шириной 200 м
Один из матчей ЧМ-2034 может пройти в городе, который еще не построен.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести турнир с участием 48 сборных в 5 городах.
По информации BBC, ближневосточная страна планирует построить 11 новых стадионов, 8 из которых будут расположены в Эр-Рияде. Матчи также пройдут в городах Джидда, Аль-Хобар и Абха.
Одна из четвертьфинальных встреч может состояться в городе Неом – на стадионе, расположенном на высоте 350 метров над уровнем моря. В проекте утверждается, что арена будет «полностью работать на возобновляемых источниках энергии».
Сам Неом был задуман как город, свободный от автомобилей, шириной всего 200 м и длиной 170 км. Ожидается, что строительство большей части города будет завершено к 2039 году. Стоимость проекта оценивается в 1,5 триллиона долларов.
Я иду в этот город, которого нет...
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин…
И знаете, такие времена что я даже в принципе и не удивился
Когда кто-то возмущался, что в России построили стадионы, никому не нужные и неликвидные - в Аварии решили сразу город такой ввалить)