Четвертьфинал ЧМ-2034 может принять стадион на высоте 350 метров над уровнем моря в Неоме, который еще не построен. Он задуман как город без автомобилей длиной 170 км и шириной 200 м

Теги Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Футбол

Один из матчей ЧМ-2034 может пройти в городе, который еще не построен.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести турнир с участием 48 сборных в 5 городах.

По информации BBC, ближневосточная страна планирует построить 11 новых стадионов, 8 из которых будут расположены в Эр-Рияде. Матчи также пройдут в городах Джидда, Аль-Хобар и Абха.

Одна из четвертьфинальных встреч может состояться в городе Неом – на стадионе, расположенном на высоте 350 метров над уровнем моря. В проекте утверждается, что арена будет «полностью работать на возобновляемых источниках энергии». 

Сам Неом был задуман как город, свободный от автомобилей, шириной всего 200 м и длиной 170 км. Ожидается, что строительство большей части города будет завершено к 2039 году. Стоимость проекта оценивается в 1,5 триллиона долларов. 

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сыграют сборные, которые еще не существуют
+44
0
+44
День за днём, то теряя, то путая след,
Я иду в этот город, которого нет...
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин…
+13
-3
+10
Ответ Xm.md
Сыграют сборные, которые еще не существуют
Я вообще в начале прочитал «Четвертьфинал ЧМ 2034 примет сразу несколько стадионов».

И знаете, такие времена что я даже в принципе и не удивился
+8
-2
+6
"шириной всего 200 м и длиной 170 км".
Когда кто-то возмущался, что в России построили стадионы, никому не нужные и неликвидные - в Аварии решили сразу город такой ввалить)
+8
-3
+5
Ответ Xm.md
Сыграют сборные, которые еще не существуют
Остазия против Океании
+4
0
+4
Город свободный от автомобилей. Ну норм чё, пешком из одного конца города в другой за 10 дней)))
+2
-1
+1
саудовцы от бабла с ума сходят...верней - верхушка саудовцев...
+1
0
+1
Как преодолеть 170 км без автомобиля?
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"шириной всего 200 м и длиной 170 км". Когда кто-то возмущался, что в России построили стадионы, никому не нужные и неликвидные - в Аварии решили сразу город такой ввалить)
Любая монархия может зависить от прихоти одного человека.
+1
0
+1
Ответ Xm.md
Сыграют сборные, которые еще не существуют
Техас и Юта?
+3
-2
+1
Ответ Антидепрессанты для овощей
Этак армяне с москвичами завидовать начнут и Сочи до Одессы достроят.
Помощь российской армии пришла, откуда не ждали
0
0
0
Ответ combinator.vel
А общественный транспорт разве частично не из автомобилей состоит? Да и метро на 170 км копать так себе идея. Все равно автомобиль это личная мобильность
Там не будут копать метро. Погугли что это за проект и удивишься. Его уже начали строить, но пока вяло.
0
0
0
Ответ &_Bishep_&
Там предусмотрена какая та супер-современная электричка или метро. Две полоски- туда и сюда.
А допустим, купил человек себе диван или что-то в этом роде, его же все равно автомобиль привезет
0
0
0
Ответ combinator.vel
Как преодолеть 170 км без автомобиля?
Там предусмотрена какая та супер-современная электричка или метро. Две полоски- туда и сюда.
0
0
0
Ответ gollolosov
Общественный транспорт, метро
А общественный транспорт разве частично не из автомобилей состоит? Да и метро на 170 км копать так себе идея. Все равно автомобиль это личная мобильность
0
0
0
Ответ combinator.vel
Как преодолеть 170 км без автомобиля?
Общественный транспорт, метро
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"шириной всего 200 м и длиной 170 км". Когда кто-то возмущался, что в России построили стадионы, никому не нужные и неликвидные - в Аварии решили сразу город такой ввалить)
Имхо они перепутали с городом Line.
0
0
0
Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален модератором
А вы видать экстрасенс, во всем разбираетесь и в возрасте и уме) родители вами, уверен, гордятся)
+2
-2
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"шириной всего 200 м и длиной 170 км". Когда кто-то возмущался, что в России построили стадионы, никому не нужные и неликвидные - в Аварии решили сразу город такой ввалить)
Комментарий удален модератором
Ответ Георгий Большаков
Техас и Юта?
Каталония и Ичкерия
0
0
0
Ответ JohnnyMulka
Сборная Оставшейся части Украины?
Комментарий удален пользователем
Даже саудиты не вывозят такую бессмысленную трату денег: по данным Bloomberg, к 2030 году будет построено только 2,4 км проекта из 170 км.
0
0
0
Луисвил в Катаре построили со стадионом..,пустой -там не то что никто не живет ,там никого нет,только Rixos отель ..и все
0
0
0
А судить матч будут нейросети)
0
0
0
араыийцы без авто ???? это фаннтастика
0
0
0
У меня деревня была, свободная от автомобилей, потому как автомобили по таким дорогам проехать не могли)
0
0
0
Забавно, что ни Мекки, не Медины не будет. Свободная страна конечно
0
0
0
Этак армяне с москвичами завидовать начнут и Сочи до Одессы достроят.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий