Вячеслав Фетисов: «Не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Неправильно это обсуждать – нас изгнали. Все равно, что там происходит»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ открытие Олимпиада-2024 Политика закрытие Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов считает неправильным обсуждать Олимпиаду.

Олимпийские игры проходят во Франции.

«Я не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Я считаю, что неправильно обсуждать эту тему, потому что нас оттуда изгнали.

Не смотрел церемонию открытия. Не буду смотреть церемонию закрытия или любое другое соревнование.

Мне все равно, что там происходит», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Депутат Госдумы ранее также выступал за то, чтобы не показывать Евро-2024 и чемпионат мира по хоккею в России.

90 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А я слежу
+100
-14
+86
Вот прямо в точку. Я тоже совершенно равнодушен к этой чертовой Олимпиаде. Ничего не смотрю и не собираюсь, кроме баскетбола, плавания, гребли, борьбы, стрельбы, фехтования, гимнастики, бокса, легкой атлетики, волейбола и синхронного плавания.
+82
-8
+74
Ответ atomio
Комментарий удален модератором
Не слежу за этой темой и никому не советую, неправильно обсуждать эту квартиру- нас оттуда изгнали
+60
-2
+58
Ответ cazzzo@yandex.ru
А я слежу
Получается вы не Вячеслав Фетисов
+53
-3
+50
Если бы на ОИ были соревнования по вылизыванию хозяйских сапог, то Фетисов шел бы у букмекеров с кэфом 1.25.
+54
-4
+50
Ответ Aleksey Yashin
Получается вы не Вячеслав Фетисов
Дело раскрыто )
+47
-4
+43
Ответ Dr. Heisenberg
Если бы на ОИ были соревнования по вылизыванию хозяйских сапог, то Фетисов шел бы у букмекеров с кэфом 1.25.
Ну у него много соперников: Кожевников, Роднина, Журова, Валуев и т. д.
+35
-3
+32
Что с человеком делает время... А ведь Слава Фетисов далеко не бедный человек
+31
-6
+25
Советуй своим американским детям, что надо смотреть, а что нет. А я обойдусь без советов Славика
+15
-1
+14
Ответ Alarich
Что с человеком делает время... А ведь Слава Фетисов далеко не бедный человек
Бедный умом
+15
-3
+12
Вчера включил финал BMX- фристайла, не интересовался и не следил за этим спортом, но тут прям орал, какой-то запредельный уровень, как компьютерная игра.
+13
-2
+11
Ответ serg wyxa
Ну у него много соперников: Кожевников, Роднина, Журова, Валуев и т. д.
Вяльбе
+10
-2
+8
Ответ cazzzo@yandex.ru
А я слежу
Вот и правильно. Запудрили людям мозги политотой. Если ты действительно любишь спорт, то будет плевать на слова всяких поехавших депутатов .
+6
0
+6
и никому не советую." --- А ты Хто, чтобы такие советы довать? Гений мысли? --- Просмотр спорта - это развлекаловка, кто может себе позволить так развлекаться и получать эмоции, тот чхал на фетисовых.
+7
-2
+5
Ответ Угараю_с_вас
Дело раскрыто )
пуаро снова на коне
+5
-1
+4
Советы Фетисова игнорирую, за ОИ слежу, много интересных событий.
+4
-1
+3
Ответ cazzzo@yandex.ru
А я слежу
И я.
+6
-3
+3
Тоже не слежу. Особенно не слежу за легкой атлетикой. Как раз сегодня она началась и придется отложить многие дела, что более тщательно не следить. Подписался на популярные телеграмм-каналы по ЛА, чтобы точно знать, за чем не следить.
+3
0
+3
Ответ serg wyxa
Ну у него много соперников: Кожевников, Роднина, Журова, Валуев и т. д.
Газзаев.
+4
-1
+3
Ответ cazzzo@yandex.ru
А я слежу
Ну Фетисову некогда следить за Олимпиадой- адский труд в думе, занят, а мне интересны легкая атлетика баскетбол и т. Д., ваш совет оставьте себе
+4
-1
+3
Ответ Семён Уральский
Вообще ни одного человека не знаю, кто бы следил за нынешней олимпиадой.
А что ты вообще знаешь, пацан?
+6
-3
+3
Я не смотрю и вам не советую, звучит, как угроза, а вообще своим близким и друзьям пусть советует, абс.болшинство в его дебильных советах не нуждается
+5
-2
+3
"Простите, не нас, а вас". Не слежу за чем не следит и не советует Фетисов.
+6
-3
+3
Ответ Олег25
Вяльбе
Явный фаворит титульной гонки.
+4
-1
+3
Неужели до этих тугодумов никак не дойдет факт того, что МОК сам бы нас никогда не "изгнал", если бы не давление от большинства федераций сборных? Спортсмены бы просто массово не выходили на старт (если покопаетесь в истории, найдете целый ряд прецедентов). Какой организатор на это пойдет? Проще выгнать одного, чем 9 из 10. Если уж обвинять, то именно тех, кто отказывается выступать при участии наших. Или слабо?
+2
0
+2
Ответ mold-cel
Вот прямо в точку. Я тоже совершенно равнодушен к этой чертовой Олимпиаде. Ничего не смотрю и не собираюсь, кроме баскетбола, плавания, гребли, борьбы, стрельбы, фехтования, гимнастики, бокса, легкой атлетики, волейбола и синхронного плавания.
Вот это прямо-таки лучший коммент! :)))
+2
0
+2
Ответ Угараю_с_вас
Дело раскрыто )
Ничего оно не раскрыто. Так как Солнце горячее, воздух прозрачный, а Фетисов звездопол, то он либо гонит, что не следит, и поэтому наверняка он cazzzo@yandex.ru, либо cazzzo@yandex.ru гонит, что он следит, потому что он Фетисов.
Короче Казззо это Фетисов!
+2
0
+2
Скажите Славе, что это летняя Олимпиада, без хоккея
+4
-2
+2
Тьфу на тебя, говоря словами одного небезызвестного олигарха. Ещё раз тьфу на тебя и на твои советы.
+2
0
+2
Ну и не смотри, простому народу только не надо свою волю навязывать
+7
-5
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий