Вячеслав Фетисов: «Не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Неправильно это обсуждать – нас изгнали. Все равно, что там происходит»
Вячеслав Фетисов считает неправильным обсуждать Олимпиаду.
Олимпийские игры проходят во Франции.
«Я не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Я считаю, что неправильно обсуждать эту тему, потому что нас оттуда изгнали.
Не смотрел церемонию открытия. Не буду смотреть церемонию закрытия или любое другое соревнование.
Мне все равно, что там происходит», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Депутат Госдумы ранее также выступал за то, чтобы не показывать Евро-2024 и чемпионат мира по хоккею в России.
Короче Казззо это Фетисов!