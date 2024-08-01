Вячеслав Фетисов: «Не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Неправильно это обсуждать – нас изгнали. Все равно, что там происходит»

Вячеслав Фетисов считает неправильным обсуждать Олимпиаду.

Олимпийские игры проходят во Франции.

«Я не слежу за и никому не советую. Я считаю, что неправильно обсуждать эту тему, потому что нас оттуда изгнали.

Не смотрел церемонию открытия. Не буду смотреть церемонию закрытия или любое другое соревнование.

Мне все равно, что там происходит», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы .

Депутат Госдумы ранее также выступал за то, чтобы не показывать Евро-2024 и чемпионат мира по хоккею в России.