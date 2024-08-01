Олимпиада-2024. Пары. Матч Андреевой и Шнайдер против Крейчиковой и Синяковой отложен из-за дождя, Мухова и Носкова, Паолини и Эррани вышли в 1/2 финала
Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют в паре в четвертьфинале Олимпиады.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)
- Дата проведения
- 1 августа, 18.15
Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия) – Су-Вэй Се (Тайвань) / Цао Чиа И (Тайвань)
1:6|6:4|14:12
1:6|6:4|14:12
- Дата проведения
- 1 августа, 13.11
Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Хизер Уотсон (Великобритания) / Кэти Болтер (Великобритания)
6:3|6:1
6:3|6:1
- Дата проведения
- 1 августа, 14.08
Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина)
- Дата проведения
- 1 августа, 18.15
Буду так же верить в чудо)) но в любом случае, учитывая мизерный опыт, наша пара уже большие молодцы, что дошли до этой стадии