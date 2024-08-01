Олимпиада-2024. Пары. Матч Андреевой и Шнайдер против Крейчиковой и Синяковой отложен из-за дождя, Мухова и Носкова, Паолини и Эррани вышли в 1/2 финала

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют в паре в четвертьфинале Олимпиады.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия) Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
1 августа, 18.15
Онлайн матча

 

Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия) Су-Вэй Се (Тайвань) / Цао Чиа И (Тайвань)
1:6|6:4|14:12
Дата проведения
1 августа, 13.11
Онлайн матча

 

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) Хизер Уотсон (Великобритания) / Кэти Болтер (Великобритания)
6:3|6:1
Дата проведения
1 августа, 14.08
Онлайн матча

 

Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина)
Дата проведения
1 августа, 18.15
Онлайн матча
20 комментариев
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Понятна вера в наших, особенно после двух побед. Но объективно, те, кто следит за парным теннисом понимают, что тут шансов практически нет. Только чудо поможет пройти дальше.

Буду так же верить в чудо)) но в любом случае, учитывая мизерный опыт, наша пара уже большие молодцы, что дошли до этой стадии
+14
-2
+12
Эх… шансов почти нет, но, надеюсь, девочки поборются. Терять им нечего:)
+10
-3
+7
Ответ Nottingham Forest
удачи нашим славяночкам Крейчиковой и Синяковой против француженки и американки
Жалко тебя…
+6
-2
+4
За Мирру и Диану 🙏🙏🙏
+5
-2
+3
Ответ Nottingham Forest
удачи нашим славяночкам Крейчиковой и Синяковой против француженки и американки
Швентек выиграет ОИ золото в Париже, как думаешь?
+3
-1
+2
Тут все так трясутся перед чешским дуэтом. А японки им вчера кровь попортили прилично. Все думают, что Мирра с Дианой хуже японок? Давайте сохранять оптимизм! Кстати, на сайте АТП написано, начало матча в 16:15
+3
-2
+1
эх, жаль, тайванки выбыли, очень люблю Су-Вей Се, хотелось, чтобы она дальше прошла
+3
-2
+1
Шансов может и мало, но они есть. Камон Мира, Диана!
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Удачи нашим девчонкам🤞
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Шансов мало у наших
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Скорее всего перенесут матч на корт под крышей.
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Алькарас в блестящем стиле освободил корт.
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И Музетти освободил корт. Один корт под крышей точно пока свободен.
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Вроде скоро начнётся. Полотно сняли, сетку подтянули
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