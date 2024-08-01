Новичок «МЮ» Йоро выбыл на 3 месяца, Хейлунд – на 6 недель. Рэшфорд получил повреждение в игре с «Бетисом»
Игроки «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро и Расмус Хейлунд выбыли из-за травм.
Оба футболиста были заменены по ходу товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2).
Sky Sports сообщает, что 18-летний Йоро, перешедший за 62 миллиона евро из «Лилля», получил перелом плюсневой кости и пропустит около трех месяцев.
Датский форвард Хейлунд не будет участвовать в матчах порядка шести недель из-за травмы бедра.
Во вчерашней товарищеской игре против «Бетиса» (3:2) из-за повреждения правой лодыжки был заменен нападающий Маркус Рэшфорд.
Характер травмы не раскрывается, но отмечается, что замена была вызвана мерами предосторожности.
P.S. Очередной сюрреализм на ветке. Новость о травме игроков МЮ, а в комментариях про отмазки Тен Хага пишут и плюсуют. И опять по случайному совпадению весь тот же самый контингент ребят "не фанат Роналду, НО!". Жесть какая, никак не могут простить голландцу вывод кумира из основы
Тебя че в арсейку забрали?
С одной стороны есть игроки которые не ломались вообще - Бруну и Далот
С другой стороны ломались все остальные, кроме этих двоих
Виноват ли тренер что дает такую нагрузку? Или виноват мед штаб, что позволяет давать такую нагрузку?
Скорее всего проблема и там и там