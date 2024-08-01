Новичок «МЮ» Йоро выбыл на 3 месяца, Хейлунд – на 6 недель. Рэшфорд получил повреждение в игре с «Бетисом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы товарищеские матчи (клубы) Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Лени Йоро Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро и Расмус Хейлунд выбыли из-за травм.

Оба футболиста были заменены по ходу товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2).

Sky Sports сообщает, что 18-летний Йоро, перешедший за 62 миллиона евро из «Лилля», получил перелом плюсневой кости и пропустит около трех месяцев.

Датский форвард Хейлунд не будет участвовать в матчах порядка шести недель из-за травмы бедра.

Во вчерашней товарищеской игре против «Бетиса» (3:2) из-за повреждения правой лодыжки был заменен нападающий Маркус Рэшфорд.

Характер травмы не раскрывается, но отмечается, что замена была вызвана мерами предосторожности.

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34 комментария
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Это уже похоже на проклятие. Весь прошлый сезон МЮ в травмах ключевых игроков, этот начаться не успел, как снова по лазаретам. Медицинскому штабу пора задуматься о собственной профессиональной пригодности, имхо
P.S. Очередной сюрреализм на ветке. Новость о травме игроков МЮ, а в комментариях про отмазки Тен Хага пишут и плюсуют. И опять по случайному совпадению весь тот же самый контингент ребят "не фанат Роналду, НО!". Жесть какая, никак не могут простить голландцу вывод кумира из основы
+37
-9
+28
Ответ maximkamraz
Это уже похоже на проклятие. Весь прошлый сезон МЮ в травмах ключевых игроков, этот начаться не успел, как снова по лазаретам. Медицинскому штабу пора задуматься о собственной профессиональной пригодности, имхо P.S. Очередной сюрреализм на ветке. Новость о травме игроков МЮ, а в комментариях про отмазки Тен Хага пишут и плюсуют. И опять по случайному совпадению весь тот же самый контингент ребят "не фанат Роналду, НО!". Жесть какая, никак не могут простить голландцу вывод кумира из основы
А как медики могут повлиять на перелом?
+21
-4
+17
Поменяли главного доктора, физиотерапевта, почти весь тренерский штаб, даже в другую страну уже уехали, а проклятье с травмами все не уйдет. Остается только позвать муллу и священника, чтобы почитали на них) и каждый раз при упоминании здоровых футболистов стучать по Антони
+11
-2
+9
Пропускаем сезон, давай следующий
+11
-2
+9
вот и подоспел вагон отмазок 7Хага за будущие результаты МЮ.
+28
-22
+6
Шанс для Зиркзее, а в паре ЦЗ все равно Йоро пока не основной выбор. Травма Мартинеса в прошлом сезоне была ощутимее
+5
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+5
Ответ Женя Дерунов
А как медики могут повлиять на перелом?
Плюсневая кость обычно ломается или из-за удара относительно острым предметом, или если связки/обувь не держат кости вместе, из-за чего идёт локальная перегрузка при неправильной постановки стопы. И вот тут причин может быть миллион, в том числе если тренер загонял беговой или анаэробной статичной нагрузкой. Судя по травме Хейлунда, скорее второе.
+6
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Ответ Barsenoga
Я бы посмотрел как сейчас моя барсилона перешагнет через мюмю думаю будет 6-0 хед-трик лео.
Лучше думай как последний месяц лета проведёшь, 1 сентября не за горами
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Ответ maximkamraz
Ты же это не серьезно спрашиваешь? Склонность к травмам от многих факторов зависит, в том числе от качества медицинского сопровождения. Если в команде эпидемия травм уже не первый год, то это вряд ли может быть просто чередой несчастий.
Как медики помогут избежать перелома?
+6
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+3
Ответ Made-in-Russia
А почему люди не должны наваливать на Тен Хага? Если он стоит у руля ТШ и сам набирает себе команду
По этой логике в 3 «крестах» Реала в прошлом сезоне виноват единолично Анчелотти, да?
+4
-1
+3
Ответ Женя Дерунов
А как медики могут повлиять на перелом?
Бывают разные переломы. Один из видов стрессовый, вот он и получается при чрезмерных повторяющихся нагрузках
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Что то много травм на предсезонке (
+3
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Ответ А.В.Бубнов
Костоломы орсенальские
Ахренеть. Спустя целый год ты вернулся на спортс.
Тебя че в арсейку забрали?
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Фанатики Роналду это, конечно, совершенно удивительные в своём двуличии люди. По их мнению в травмах футболистов МЮ виноват главный тренер, но не виноват медицинский штаб 😄
+2
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Физиотерапевта смените!
+1
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Ответ Женя Дерунов
А как медики могут повлиять на перелом?
Ты же это не серьезно спрашиваешь? Склонность к травмам от многих факторов зависит, в том числе от качества медицинского сопровождения. Если в команде эпидемия травм уже не первый год, то это вряд ли может быть просто чередой несчастий.
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Ответ Xm.md
Главного тренера забыли поменять
тише, сейчас набегут адепты святого и будут говорить, что кубок Англии и 8 место это отличный сезон:)
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Печально это всё. Если руководство "МЮ" переманит к себе медицинский штаб "Милана" начала "нулевых" (при котором, как кажется Мальдини, Кафу, Костакурта и т.д. могли бы и до 45 лет играть) и это всё равно не поможет, то тогда точно - проклятие!
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Заепись
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Ответ maximkamraz
Это уже похоже на проклятие. Весь прошлый сезон МЮ в травмах ключевых игроков, этот начаться не успел, как снова по лазаретам. Медицинскому штабу пора задуматься о собственной профессиональной пригодности, имхо P.S. Очередной сюрреализм на ветке. Новость о травме игроков МЮ, а в комментариях про отмазки Тен Хага пишут и плюсуют. И опять по случайному совпадению весь тот же самый контингент ребят "не фанат Роналду, НО!". Жесть какая, никак не могут простить голландцу вывод кумира из основы
Длится уже лет 10
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Ответ Marcus-light
Плюсневая кость обычно ломается или из-за удара относительно острым предметом, или если связки/обувь не держат кости вместе, из-за чего идёт локальная перегрузка при неправильной постановки стопы. И вот тут причин может быть миллион, в том числе если тренер загонял беговой или анаэробной статичной нагрузкой. Судя по травме Хейлунда, скорее второе.
Ну так медики не причём. Я бы понял мышечные травмы и тогда были бы вопросы, но тут от медиков ничего не зависит.
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Ответ Marcus-light
Плюсневая кость обычно ломается или из-за удара относительно острым предметом, или если связки/обувь не держат кости вместе, из-за чего идёт локальная перегрузка при неправильной постановки стопы. И вот тут причин может быть миллион, в том числе если тренер загонял беговой или анаэробной статичной нагрузкой. Судя по травме Хейлунда, скорее второе.
Доля правды в этом есть, но у Хойлунда, если верить информации из других источников, растяжение задней поверхности бедра, а это чаще всего вызвано неправильной разминкой, а не чрезмерной нагрузкой. Йоро в команде всего пару недель - сомнительно что его ушатали тренировки до такого состояния. Скорее всего несчастный случай
С одной стороны есть игроки которые не ломались вообще - Бруну и Далот
С другой стороны ломались все остальные, кроме этих двоих
Виноват ли тренер что дает такую нагрузку? Или виноват мед штаб, что позволяет давать такую нагрузку?
Скорее всего проблема и там и там
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