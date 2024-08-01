Новичок «МЮ» Йоро выбыл на 3 месяца, Хейлунд – на 6 недель. Рэшфорд получил повреждение в игре с «Бетисом»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро и Расмус Хейлунд выбыли из-за травм.

Оба футболиста были заменены по ходу товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2).

Sky Sports сообщает, что 18-летний Йоро, перешедший за 62 миллиона евро из «Лилля», получил перелом плюсневой кости и пропустит около трех месяцев.

Датский форвард Хейлунд не будет участвовать в матчах порядка шести недель из-за травмы бедра.

Во вчерашней товарищеской игре против «Бетиса» (3:2) из-за повреждения правой лодыжки был заменен нападающий Маркус Рэшфорд.

Характер травмы не раскрывается, но отмечается, что замена была вызвана мерами предосторожности.