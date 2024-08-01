Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Байлс, Андраде, Суниса Ли, Чайлз, Немур выступят в личном многоборье
1 августа на Олимпиаде в Париже гимнастки разыграют медали в личное многоборье.
Пятикратная олимпийская чемпионка Симона Байлс поборется за шестое золото.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Спортивная гимнастика
Женщины
Индивидуальное многоборье
Начало – 19:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт МОК.
Квалификация
1. Симона Байлс (США) – 59,566
2. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,700
3. Суниса Ли (США) – 56,132
4. Джордан Чайлз (США) – 56,065
5. Кайлия Немур (Алжир) – 55,966
6. Манила Эспозито (Италия) – 55,898
7. Аличе д’Амато (Италия) – 55,432
8. Цю Циюань (Китай) – 54,998