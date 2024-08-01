Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Байлс, Андраде, Суниса Ли, Чайлз, Немур выступят в личном многоборье

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1 августа на Олимпиаде в Париже гимнастки разыграют медали в личное многоборье.

Пятикратная олимпийская чемпионка Симона Байлс поборется за шестое золото.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Спортивная гимнастика

Женщины

Индивидуальное многоборье

Начало – 19:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт МОК.

Квалификация

1. Симона Байлс (США) – 59,566

2. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,700

3. Суниса Ли (США) – 56,132

4. Джордан Чайлз (США) – 56,065

5. Кайлия Немур (Алжир) – 55,966

6. Манила Эспозито (Италия) – 55,898

7. Аличе д’Амато (Италия) – 55,432

8. Цю Циюань (Китай) – 54,998

2 комментария
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Мой комент что Байлс допингистка удалили, интересно просто на каком основании, здесь она в призах, в в Токио провалилась, так как в Японию вообще нельзя ввозить препараты которые она принимает
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Ну тут без вариантов, понятно, что суровый американский мужчина Семён совершенно без допинга спокойно возьмёт золото.
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