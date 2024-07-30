Фонбет Кубок России стартует! Путь РПЛ. «Локо» примет «Ростов», «Зенит» против «Факела», в среду «Спартак» сыграет с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА

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Фонбет Кубок России стартует матчами 1-го тура в Пути РПЛ.

Во вторник «Локомотив» примет «Ростов», «Зенит» – «Факел».

В среду «Спартак» сыграет дома с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

Рубин – Акрон
Дата проведения
30 июля, 18:30, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча

 

Локомотив – Ростов
Дата проведения
30 июля, 18:30, «РЖД Арена»
Онлайн матча

 

Зенит – Факел
Дата проведения
30 июля, 21:00, «Стадион Санкт-Петербург»
Онлайн матча

 

Химки – Оренбург
Дата проведения
31 июля, 16:00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Спартак – Динамо
Дата проведения
31 июля, 18:30, «Лукойл Арена»
Онлайн матча

 

Ахмат – Пари НН
Дата проведения
31 июля, 21:00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
31 июля, 21:00, «Краснодар»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Крылья Советов
Дата проведения
1 августа, 19:30, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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25 комментариев
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Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Москва не Россия!!!
+11
-4
+7
Ответ Dinamik1
Интересно а на матче Зенит-Факел вывесят знаменитый банер"Зенит-позор российского футбола"или нет. Везде вывешивают а Питер чем хуже? Я конечно же осуждаю его но почему то он на всех стадионах где играет Зенит.
Интересно, а динамо в этом или следующем сезоне вылетит в ФНЛ?
+4
-1
+3
Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Так кому конкретно сегодня 4 забьют?
+4
-1
+3
Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Эти команды вылетят в этом сезоне в лучшую лигу Мира - ФНЛ. Спасибо.
+4
-1
+3
Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Эти команды давно заждалась первая лига России - ФНЛ
+3
0
+3
Ответ Dinamik1
Интересно а на матче Зенит-Факел вывесят знаменитый банер"Зенит-позор российского футбола"или нет. Везде вывешивают а Питер чем хуже? Я конечно же осуждаю его но почему то он на всех стадионах где играет Зенит.
Вроде у вас на носу матч со "Спартаком", а все о чемпионе думаешь. Кстати, а интересно на матчи с "Динамо" будут вывешивать баннер с гербом клуба и монетой в рубль?
+2
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+2
В Петербурге встречаются самая готовая к сезону команда и самая неготовая. Вроде исход ясен, но Семак выпустит на поле Ерохина, Чистякова и прочих резервистов, а потому матч получится скучноватым с победой Зенита 2-0 или 2-1 на классе.
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не кубок, а хренотень какая то, одним можно проигрывать, другим нельзя...
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Вновь встреча с Факелом в группе Кубка, как и два года назад. Насколько Семак изменит состав, перед тяжёлой игрой с Ростовом?Или учитывая, что Факел и Ростов будут дома, основа, набравшая неплохую форму продолжит выходить? Будем посмотреть . Воронеж феерично открыл новый стадион игрой против новичка лиги. Любопытно, как они будут выглядеть сегодня. Вперед, Зенит!
Думаю выпустят 90% резерва в старте сегодня
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Ростов, победы!
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Ответ </c/>
матч с динамо будет очень сложным, но это тот матч который от части даст ответы на вопросы на сколько сейчас готов Спартак, не смотря на ротацию состава можно будет сравнить дубль и основу...не исключаю что 90 минут дадут Виллиану и хотелось бы игровой практики для Литвинова...по мне не заслуженно сидит на лавке...
И насколько готово Динамо.
+1
-1
0
Ответ M D
Лига чемпионов для гурманов
Для эстетов с тонким вкусом 🌝👌
+1
-1
0
Вновь встреча с Факелом в группе Кубка, как и два года назад.

Насколько Семак изменит состав, перед тяжёлой игрой с Ростовом?Или учитывая, что Факел и Ростов будут дома, основа, набравшая неплохую форму продолжит выходить?
Будем посмотреть .

Воронеж феерично открыл новый стадион игрой против новичка лиги.
Любопытно, как они будут выглядеть сегодня.

Вперед, Зенит!
+3
-3
0
Зенит-чемпион!Бериевскому Атталю страдать,жалости нет.
+4
-4
0
Лига чемпионов для гурманов
0
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Завтра интересно Спартак - Динамо. Мы-то все равно какой-то Факел обыграем 😤
+1
-1
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Победы Зениту!🏆
+6
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