Фонбет Кубок России стартует! Путь РПЛ. «Локо» примет «Ростов», «Зенит» против «Факела», в среду «Спартак» сыграет с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА

Фонбет Кубок России стартует матчами 1-го тура в Пути РПЛ.

Во вторник « » примет « », « » – « ».

В среду « » сыграет дома с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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