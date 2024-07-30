Фонбет Кубок России стартует! Путь РПЛ. «Локо» примет «Ростов», «Зенит» против «Факела», в среду «Спартак» сыграет с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА
Фонбет Кубок России стартует матчами 1-го тура в Пути РПЛ.
Во вторник «Локомотив» примет «Ростов», «Зенит» – «Факел».
В среду «Спартак» сыграет дома с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА.
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1-й тур
- Дата проведения
- 30 июля, 18:30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 30 июля, 18:30, «РЖД Арена»
- Дата проведения
- 30 июля, 21:00, «Стадион Санкт-Петербург»
- Дата проведения
- 31 июля, 16:00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 31 июля, 18:30, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 31 июля, 21:00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 31 июля, 21:00, «Краснодар»
- Дата проведения
- 1 августа, 19:30, «Анжи-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Насколько Семак изменит состав, перед тяжёлой игрой с Ростовом?Или учитывая, что Факел и Ростов будут дома, основа, набравшая неплохую форму продолжит выходить?
Будем посмотреть .
Воронеж феерично открыл новый стадион игрой против новичка лиги.
Любопытно, как они будут выглядеть сегодня.
Вперед, Зенит!