Итальянка Карини отказалась от боя против Хелиф с повышенным тестостероном: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать»
Итальянская боксерша отказалась продолжать бой на Олимпиаде с соперницей с повышенным тестостероном.
Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. Карини отказалась от продолжения после первого раунда.
«Для меня это не поражение. Быть здесь, зайти на олимпийский ринг − большая честь», − сказала Карини.
La Gazzetta dello Sport добавляет, что после первого раунда Карини сказала: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать». Она отказалась жать руку сопернице и после оглашения результата выкрикнула: «Это несправедливо».
Хелиф принимала участие в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA. Тогда ее тест на тестостерон посчитали завышенным и дисквалифицировали с турнира.
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Тяжело, конечно, но очень хочется.
Но вообще это новый уровень игр: мужик женщину бьёт и его за это ещё награждают 🤣🤣🤣 и по телевидению показывают 🤣🤣🤣
Плохой коррумпированный Кремлев на основе гендерного теста запретил мужикам избивать женщин. Кристально честный МОК это делать разрешил.
Были две девушки, которые выступали на женских соревнованиях и почему-то всё было ок, потом у них нашли тестестерон и лишили их ЧМ, но теперь вернули и они всех выносят.
Так это девушки с повышенным тестестероном или трансы?
Если второе, то почему до сих пор не провели расследование?
Или уже разрешили и такое на Олимпиаде?
Серену Уильмс проверяли на хромосомы, не?!