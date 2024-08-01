Итальянка Карини отказалась от боя против Хелиф с повышенным тестостероном: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать»

Итальянская боксерша отказалась продолжать бой на Олимпиаде с соперницей с повышенным тестостероном.

Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. Карини отказалась от продолжения после первого раунда.

«Для меня это не поражение. Быть здесь, зайти на олимпийский ринг − большая честь», − сказала Карини.

La Gazzetta dello Sport добавляет, что после первого раунда Карини сказала: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать». Она отказалась жать руку сопернице и после оглашения результата выкрикнула: «Это несправедливо».

Хелиф принимала участие в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA. Тогда ее тест на тестостерон посчитали завышенным и дисквалифицировали с турнира.

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