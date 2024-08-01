Итальянка Карини отказалась от боя против Хелиф с повышенным тестостероном: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать»

Теги Олимпиада-2024 бокс Бокс/MMA/UFC

Итальянская боксерша отказалась продолжать бой на Олимпиаде с соперницей с повышенным тестостероном.

Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. Карини отказалась от продолжения после первого раунда.

«Для меня это не поражение. Быть здесь, зайти на олимпийский ринг − большая честь», − сказала Карини.

La Gazzetta dello Sport добавляет, что после первого раунда Карини сказала: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать». Она отказалась жать руку сопернице и после оглашения результата выкрикнула: «Это несправедливо».

Хелиф принимала участие в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA. Тогда ее тест на тестостерон посчитали завышенным и дисквалифицировали с турнира.

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66 комментариев
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Неужели на всей Олимпиаде не найдется хотя бы одной настоящей женщины, которая отмудохает этого транса?
Тяжело, конечно, но очень хочется.
+65
-1
+64
Дала бы ему разок по яйцам..😁😯
+45
0
+45
Вообще, надо заканчивать эти дискриминационные пережитки прошлого, мужской спорт, женский. Весь спорт должен быть общим. Равноправие должно быть во всем. Почему ограничиваю права мужчин и не дают соревноваться с женщинами? Женщинам при этом с мужчинами можно. Им все, нам ничего.
+47
-10
+37
Ответ Ozz99
Вообще, надо заканчивать эти дискриминационные пережитки прошлого, мужской спорт, женский. Весь спорт должен быть общим. Равноправие должно быть во всем. Почему ограничиваю права мужчин и не дают соревноваться с женщинами? Женщинам при этом с мужчинами можно. Им все, нам ничего.
Жирно
+22
-1
+21
Почему она говорит ’несправедливо’? Она против голубых? Нетолерантно.

Но вообще это новый уровень игр: мужик женщину бьёт и его за это ещё награждают 🤣🤣🤣 и по телевидению показывают 🤣🤣🤣
+26
-6
+20
Жаль конечно Анжелу…
+20
0
+20
Ответ Влад Безруков
Я запутался в этой истории. Были две девушки, которые выступали на женских соревнованиях и почему-то всё было ок, потом у них нашли тестестерон и лишили их ЧМ, но теперь вернули и они всех выносят. Так это девушки с повышенным тестестероном или трансы? Если второе, то почему до сих пор не провели расследование? Или уже разрешили и такое на Олимпиаде?
Это мужики, но с дыркой вместо пениса
+16
0
+16
Рубрика "Только факты".

Плохой коррумпированный Кремлев на основе гендерного теста запретил мужикам избивать женщин. Кристально честный МОК это делать разрешил.
+28
-15
+13
Я запутался в этой истории.
Были две девушки, которые выступали на женских соревнованиях и почему-то всё было ок, потом у них нашли тестестерон и лишили их ЧМ, но теперь вернули и они всех выносят.
Так это девушки с повышенным тестестероном или трансы?
Если второе, то почему до сих пор не провели расследование?
Или уже разрешили и такое на Олимпиаде?
+13
-2
+11
Серия Саус Парка заиграла новыми красками. А вообще позорище. Французы со своей толерантностью совсем с катушек съехали. Не хочется говорить в унисон с нашими политиканами, но эта олимпиада позорище.
+17
-7
+10
Ответ Aleksei Kovalev
Серия Саус Парка заиграла новыми красками. А вообще позорище. Французы со своей толерантностью совсем с катушек съехали. Не хочется говорить в унисон с нашими политиканами, но эта олимпиада позорище.
Я точно не знаю, но по идее вопрос допуска решают не французы, а МОК, ВАДА, федерация бокса.
+8
0
+8
Абсурд. Если так пойдет, будет не мужской и женский бокс, а мужской бокс и бокс трансов.
+8
0
+8
Ответ 3a_3eHuT
Ну вроде как чисто технически пениса у них нет, так что это сильные женщины с мужеподобными лицами. Серену Уильмс проверяли на хромосомы, не?!
Серена Уильмс рожала. Просто в кости широкая.
+6
0
+6
Ответ Влад Безруков
Я запутался в этой истории. Были две девушки, которые выступали на женских соревнованиях и почему-то всё было ок, потом у них нашли тестестерон и лишили их ЧМ, но теперь вернули и они всех выносят. Так это девушки с повышенным тестестероном или трансы? Если второе, то почему до сих пор не провели расследование? Или уже разрешили и такое на Олимпиаде?
Да это два транса лол
+8
-2
+6
Ответ Singidunum1389
Она вроде как не трансгендер, а просто с рождения перебор тестостерона, как у Кастер Семени. В Алжире такое сложно было бы представить, там крайне радикальное исламское общество.
Анализы на хромосомы говорят что мужик.
+4
0
+4
Ответ АдминБЦ
Рубрика "Только факты". Плохой коррумпированный Кремлев на основе гендерного теста запретил мужикам избивать женщин. Кристально честный МОК это делать разрешил.
Не толерантный Кремлев и толератный МОк 🙈
+6
-2
+4
Ответ Alex1104
Неужели на всей Олимпиаде не найдется хотя бы одной настоящей женщины, которая отмудохает этого транса? Тяжело, конечно, но очень хочется.
Женщина никогда не победит мужчину с тем же уровнем в боксе, это не возможно
+4
0
+4
Ответ Alex1104
Неужели на всей Олимпиаде не найдется хотя бы одной настоящей женщины, которая отмудохает этого транса? Тяжело, конечно, но очень хочется.
Там их двое мужиков в женском боксе.
+11
-7
+4
Ответ Vitalii-Just
Кто нибудь может внятно объяснить что произошло??? Эта Иман, что не женщина что ли? Или у неё просто повышен тестостерон и об этом все знали? Что за гендерный скандал? Я не вьеду...
Короче у МОК позиция по определению гендера такая - пусть решают Федерации. И Федерации чтобы не терять аудиторию обычно очевидных транс женщин не допускают. Но AIBа лишили права проводить турнир из-за скандалов в судействе и поэтому сама МОК и федерация бокса Парижа определяет кто тут женщина а кто нет. И вероятно критерии не такие строгие как в других видах спорта
+3
0
+3
Продолжение тайной вечери и отчищенной Сены
+7
-4
+3
Ответ Влад Безруков
Я запутался в этой истории. Были две девушки, которые выступали на женских соревнованиях и почему-то всё было ок, потом у них нашли тестестерон и лишили их ЧМ, но теперь вернули и они всех выносят. Так это девушки с повышенным тестестероном или трансы? Если второе, то почему до сих пор не провели расследование? Или уже разрешили и такое на Олимпиаде?
Какие девушки ?! У них мужской набор хромосом (XY) ! Гугл в помощь !
+3
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+3
Ответ Бартоломью Робертс
Там их двое мужиков в женском боксе.
Я знаю. Второй вроде бы ещё не начал.
+3
0
+3
Ответ PJLby
Посмори на результаты мужчин и женщин в аналогичных соревнованиях- там разница космическая. Многие женщины рекордсменки мира не попадут даже на саму олимпиаду в ОБЩЕМ зачете, не говоря о медалях.
Вы против равноправия? Одному из полов будем делать поблажки? Сначала в спорте женщинам. Потом что? Мужчинам? Больше зарплату на работе?
+5
-2
+3
Она вроде как не трансгендер, а просто с рождения перебор тестостерона, как у Кастер Семени. В Алжире такое сложно было бы представить, там крайне радикальное исламское общество.
+5
-2
+3
Кто нибудь может внятно объяснить что произошло??? Эта Иман, что не женщина что ли? Или у неё просто повышен тестостерон и об этом все знали? Что за гендерный скандал? Я не вьеду...
+5
-2
+3
Сюткин аплодирует стоя
+4
-1
+3
Ну вроде как чисто технически пениса у них нет, так что это сильные женщины с мужеподобными лицами.
Серену Уильмс проверяли на хромосомы, не?!
+5
-3
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Камнями бы закидали? 😁
Ну съезди в алжирскую деревню и объяви себя трансгендером, вернешься-расскажешь)
+3
-1
+2
Да как она смеет ! Такие , как она - позорят эти великолепные игры ...
+4
-2
+2
Ответ Ozz99
Вообще, надо заканчивать эти дискриминационные пережитки прошлого, мужской спорт, женский. Весь спорт должен быть общим. Равноправие должно быть во всем. Почему ограничиваю права мужчин и не дают соревноваться с женщинами? Женщинам при этом с мужчинами можно. Им все, нам ничего.
Посмори на результаты мужчин и женщин в аналогичных соревнованиях- там разница космическая. Многие женщины рекордсменки мира не попадут даже на саму олимпиаду в ОБЩЕМ зачете, не говоря о медалях.
+3
-1
+2
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