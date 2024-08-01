Кузнецов о возвращении в НХЛ: «Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. Потом «Трактор» ждет. Вообще моя задача – пойти работать на «Матч ТВ»

Теги СКА Трактор Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов заявил, что уже не вернется в НХЛ.

32-летний нападающий после 11 сезонов в североамериканской лиге вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.

– И в НХЛ вы уже не вернетесь…

– Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. И меня потом «Трактор» ждет.

А вообще моя задача – пойти на «Матч ТВ» работать, чтобы новости про себя самого писать. Вас тогда уволят, вы ведь без работы останетесь.

– Вам надо в кадр идти. Будете замечательным ведущим.

– После того, как я вас на пенсию отправлю, обязательно пойду в прямой эфир «Все на матч!», – ответил со смехом Евгений Кузнецов.

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?

40 комментариев
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Трактор тебя не ждёт.
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+64
У него впереди как раз НХЛ. Только немного другая, кхе-кхе
+46
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+39
На матч тв и без тебя обдолбышей хватает
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Ответ Olenyuksi
почему такой негатив к нему?я правда не в курсе. объясните кто в теме. Насколько знаю игрок крутейший.
Да потому что жадный на деньги 💰..
Променял Челябинск на Питер и Рому....
+16
-2
+14
Ответ Olenyuksi
почему такой негатив к нему?я правда не в курсе. объясните кто в теме. Насколько знаю игрок крутейший.
Обещал, что вернётся в Россию только в родной Челябинск, в итоге едет в СКА за баблом. Это, конечно, его дело, но в Тракторе его теперь никто не ждёт.
+14
-3
+11
Помню, болелы Автомобилиста также были злы, что Дацюк выбрал СКА, а потом на руках были готовы носить уже ставшего баластом Павла в своей команде, когда он уже стал не нужен СКА и пользы не мог приносить клубу.

Так же и Трактор сделает, СКА сейчас выжмет все, что осталось от Кузнецова, а потом Трактор примет баласт к себе.

Ахахах, классная стратегия 👌
+13
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+10
Я бы в Трактор его уже не брал
Он сделал свой выбор
+10
-1
+9
У него будет другая дорожка
+9
-1
+8
Ответ Olenyuksi
почему такой негатив к нему?я правда не в курсе. объясните кто в теме. Насколько знаю игрок крутейший.
Последние несколько лет говорил, что в Москву и Питер не поедет, приезжал на матчи Трактора отдавая пятюни игрокам, устраивал акцию аля "мы едины", давал интервью и говорил, что когда поймет, что в НХЛ не получится, вернётся в родной город. А сейчас переходит в СКА за 4 млрд, так ещё и Челябинск оскорбил, сказав, что с Вашингтона переезжать в Челябинск сразу тяжело
+10
-3
+7
Ответ Olenyuksi
почему такой негатив к нему?я правда не в курсе. объясните кто в теме. Насколько знаю игрок крутейший.
Взяли заминусили за обычный вопрос.... Спасибо всем кто ответил по существу.
+3
0
+3
Надеюсь, руководству Трактора хватит ума и яиц его потом не брать к себе...
+3
-1
+2
Через год в хабаровске с гальченюком в звене
+2
0
+2
Донюхался.
+2
0
+2
Лучше бы молчал...
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
У него впереди как раз НХЛ. Только немного другая, кхе-кхе
Думаете, он потянет ХК Геленджик?
+2
-1
+1
Какой оригинальный способ самоубийства...
+2
-1
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Да-да, болелы Автомобилиста так же про Дацюка писали, потом сами писались от радости, что он последний год у них провел. Так же и болелы Трактора сделают.
Дацюк не говорил никогда, что вернётся в Россию только в Автомобилист в этом разница.
+4
-3
+1
Ответ Olenyuksi
Взяли заминусили за обычный вопрос.... Спасибо всем кто ответил по существу.
Да не горюй,лави +....😉.....
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Ответ Мадина Уйгурова
Последние несколько лет говорил, что в Москву и Питер не поедет, приезжал на матчи Трактора отдавая пятюни игрокам, устраивал акцию аля "мы едины", давал интервью и говорил, что когда поймет, что в НХЛ не получится, вернётся в родной город. А сейчас переходит в СКА за 4 млрд, так ещё и Челябинск оскорбил, сказав, что с Вашингтона переезжать в Челябинск сразу тяжело
Видел, что на завершение карьеры поедет в Трактор. Сейчас ему 32 года . Это завершение? А где он говорил, что ТОЛЬКО в Трактор вернется? Видел одно интервью, еще когда он только в Вашик уезжал, и то с поправкой, что права были еще у Трактора.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Помню, болелы Автомобилиста также были злы, что Дацюк выбрал СКА, а потом на руках были готовы носить уже ставшего баластом Павла в своей команде, когда он уже стал не нужен СКА и пользы не мог приносить клубу. Так же и Трактор сделает, СКА сейчас выжмет все, что осталось от Кузнецова, а потом Трактор примет баласт к себе. Ахахах, классная стратегия 👌
А что осталось-то, когда последний раз Кузю обсуждали за игру в хоккей в позитивном ключе? Если отбросить спорные буллиты, то уже и не вспоминается ничего. Сценарий Гальченюка тоже нельзя исключать.
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Ответ Crosby174
Трактор тебя не ждёт.
Может он про Минское Динамо?
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Ответ Ебздрогыч
У него впереди как раз НХЛ. Только немного другая, кхе-кхе
😁👍
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Помню, болелы Автомобилиста также были злы, что Дацюк выбрал СКА, а потом на руках были готовы носить уже ставшего баластом Павла в своей команде, когда он уже стал не нужен СКА и пользы не мог приносить клубу. Так же и Трактор сделает, СКА сейчас выжмет все, что осталось от Кузнецова, а потом Трактор примет баласт к себе. Ахахах, классная стратегия 👌
Очень хочется посмотреть что от него осталось. Он иногда в матче просто пропадал. Вроде он есть, а как будто нет. И так уже лет 5.
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Вот заливает. Какой Трактор,какой Матч ТВ,от газового бабла вообще разум потерял.
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Клоун
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Как то про Трактор - обидно.
На хрена Трактору будут непонятные старичманы, которые вначале на заработки в СКА отправились, а потом, что бы с честью провожали в Трактор типа возвращение челябинской легенды в виде дряхлого не нужного старика...
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Интересно, что пишут об этом американцы.
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плохой человек
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Годик в СКА, а потом к теплому морю - в ХК Сочи,
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Драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота...
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