Кузнецов о возвращении в НХЛ: «Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. Потом «Трактор» ждет. Вообще моя задача – пойти работать на «Матч ТВ»
Евгений Кузнецов заявил, что уже не вернется в НХЛ.
32-летний нападающий после 11 сезонов в североамериканской лиге вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.
– И в НХЛ вы уже не вернетесь…
– Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. И меня потом «Трактор» ждет.
А вообще моя задача – пойти на «Матч ТВ» работать, чтобы новости про себя самого писать. Вас тогда уволят, вы ведь без работы останетесь.
– Вам надо в кадр идти. Будете замечательным ведущим.
– После того, как я вас на пенсию отправлю, обязательно пойду в прямой эфир «Все на матч!», – ответил со смехом Евгений Кузнецов.
Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?
Променял Челябинск на Питер и Рому....
Так же и Трактор сделает, СКА сейчас выжмет все, что осталось от Кузнецова, а потом Трактор примет баласт к себе.
Ахахах, классная стратегия 👌
Он сделал свой выбор
На хрена Трактору будут непонятные старичманы, которые вначале на заработки в СКА отправились, а потом, что бы с честью провожали в Трактор типа возвращение челябинской легенды в виде дряхлого не нужного старика...