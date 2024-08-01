Кузнецов о возвращении в НХЛ: «Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. Потом «Трактор» ждет. Вообще моя задача – пойти работать на «Матч ТВ»

Евгений Кузнецов заявил, что уже не вернется в НХЛ.

32-летний нападающий после 11 сезонов в североамериканской лиге вернулся в и подписал соглашение со СКА на четыре года.

– И в вы уже не вернетесь…

– Это точно нет. Впереди большая карьера в . И меня потом « » ждет.

А вообще моя задача – пойти на « » работать, чтобы новости про себя самого писать. Вас тогда уволят, вы ведь без работы останетесь.

– Вам надо в кадр идти. Будете замечательным ведущим.

– После того, как я вас на пенсию отправлю, обязательно пойду в прямой эфир «Все на матч!», – ответил со смехом Евгений Кузнецов.

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?