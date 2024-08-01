Александра Трусова прыгнула четверной лутц на тренировке
Александра Трусова прыгнула четверной лутц на тренировке.
«Как и обещала 4Lz🥳», – написала серебряный призер Олимпиады-2022.
Ранее фигуристка заявила о намерении выступить на контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября.
А я очень радуюсь успехам Александры.
Очень рада, что есть желание вернуться в спорт, иначе я даже и не знаю, для чего ей стараться и восстанавливать свой контент. Раньше очень сильно сомневалась, теперь думаю, что Саша, как минимум, попробует.