Александра Трусова прыгнула четверной лутц на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова прыгнула четверной лутц на тренировке.

«Как и обещала 4Lz🥳», – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Ранее фигуристка заявила о намерении выступить на контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября.

Трусова возвращается! Кому это вообще выгодно?


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33 комментария
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Ну тут только снять шляпу, после пары лет шоу, в 20 лет вернуть квад, молодец Саша!
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Спортивный характер и умение работать у Саши не отнять.
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Хейтеры скажут, что не в программе не считается)
А я очень радуюсь успехам Александры.
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На самом деле, реально классно, спору нет. Да, пока присутствует недокрут в галку, но тем не менее - результат. После такого перерыва восстановить четверной, довольно мощно. Конечно это не соревновательный прокат, но как минимум Александра достойна уважения.
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Королева квадов, конечно. Неважно, будет выступать в сезоне или нет, квады Саши настоящие, не кракозябры в цыплячьем весе. Жаль, что на международных стартах не может выступать, она не сказала своего слова в ФК до конца еще.
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Ответ Александр Шульгин
Он пониженный, оценивается как тройной
Там четверть недокрут. Но уж точно не половина.
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Саша слов на ветер не бросает. Сказала восстановит - восстановила. Утерла нос хейтеркам, которые кричали, что мол "вот она с таким-то весом да никогда больше".
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Топ спортсменка.
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Классно! Может и правда Саша вернётся к соревнованиям, по крайней мере на контрольных должна быть. А дальше как получится - желание, настроение, форма, муж и т. д.
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Саша лучшая спортсменка в истории этого вида спорта!
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ОГОНЬ! 🔥
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Саша реально королева квадов! Сложение работоспособности, таланта и недюжинного здоровья.
Очень рада, что есть желание вернуться в спорт, иначе я даже и не знаю, для чего ей стараться и восстанавливать свой контент. Раньше очень сильно сомневалась, теперь думаю, что Саша, как минимум, попробует.
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А вот это уже — моя мечта сбывается! Трусова реально возвращается! В прыжке чувствуются мощь и уаеренность.
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Я вообще боком к ФК, я про хоккей, и тем более не фанат Трусовой. Но это же реально круто в любом случае. Теперь только клюшку в руки осталось (вот здесь уже шучу). Молодчина! Просто молодчина!
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Пиар компания продолжается выложили пониженный прыжок выполненный не известно с какой попытки теперь пойдут опросы всех и вся и так по кругу. Рудеовская работает.
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Саша молодец🔥🔥🔥
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Ответ conorval
На соревнованиях, на которых она победила, пшик?
Какие соревнования??? Слабейший состав. И даже там Самоделкина в короткой проиграла. Ужасная форма. А пыжились то все как. ))) интервью раздают! Смешно смотреть на эту пиар компанию Самоделкиной
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Ну молодец
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В 20 лет с таким весом - впечатляет!
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Просто супер! Какие у Саши красивые прыжки!
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Ответ VictoriaK
Там четверть недокрут. Но уж точно не половина.
Там галка, а не четверть
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Ответ VictoriaK
Там четверть недокрут. Но уж точно не половина.
100 процентно пониженный
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Ответ conorval
значит и правда тренируется. Рудковская снова оказалась права.
так и Самоделкина год пахала, тренировалась в поте лица, трикселек и квады на тренировках лепила как горячие пирожки.А на соревнованиях пшик.Это уже давняя традиция академии-много пыли в глаза, мало результата.
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Ответ conorval
На соревнованиях, на которых она победила, пшик?
У Самоделкиной - да, пшик. А Саша - молодец. Осталось повторить на прокатах. Единственное, что изрядно мешает лично мне поверить в её соревновательные перспективы - загруженный шоу график.
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Ответ Александр Шульгин
Пиар компания продолжается выложили пониженный прыжок выполненный не известно с какой попытки теперь пойдут опросы всех и вся и так по кругу. Рудеовская работает.
Кому и что вы пытаетесь доказать? 10 одинаковых комментариев настрочили)
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