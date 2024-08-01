Геннадий Орлов: «Сейчас многие говорят «требл», но это нерусское слово. Плеймейкеры – английское название, в Советском Союзе таких игроков называли диспетчерами»
Геннадию Орлову не нравятся заимствованные слова в футбольной лексике.
– Есть игроки-художники, например, Глушенков. Или был, например, Аршавин. Им тренеры особенно ничего не говорили. Они сами решали, что им делать. Вот такие выдающиеся «десятки» так называемые, понимаете? Плеймейкеры. Английское название, но мы называли таких футболистов в Советском Союзе диспетчерами. Он же атакой управляет как минимум.
– А потом пришло это странное слово «треквартиста», например.
– Ну это все иностранные слова. Вот «требл» говорят сейчас, и многие говорят. Но это слово-то, оно нерусское. Ну раз говорят и говорят, что сделаешь.
– Ну или там по-разному – вся охапка трофеев или «Большой шлем» иногда называют, когда берут все трофеи за сезон.
– Ну «Большой шлем» – это все-таки красиво, это образ. Это выигрыш нескольких турниров в теннисе. Это красиво, но «требл» когда говорят... Но никуда не деться, понимаете. Не все же филологи, болельщики тем более имеют право говорить.
Вообще люди, которые говорят со стороны, могут ошибаться. Но профессионалы, которые получают деньги за радио, за телевидение, они так не должны говорить. Но это на мой взгляд, я, наверное, ошибаюсь, – сказал футбольный комментатор.
Филолог - Языковед
Атака - Нападение
Геннадий Сергеевич, говорите правильно, а не вот этими вот, как вы говорите, нерусскими словами.
Тренер - наставник.
Профессионал - умелец.
Вицин.
Дер вар Сар.
Руд Волнистыйрой.
Заболотнов.
Емельянов - Пантелеев.
Бруно Алвеш передаст.
"А ещё раньше футболистов по номерам называли"
Г. Орлов.
Футбол тоже нам нужно иначе называть?
Ногомяч?
Пас - Передача
Бутса - Сапог
Соболев - Дельфин
Да уж!!!
диспетчер - исконно русское слово :) :) :)
Нет Гена так не победим(((
Только распределитель !
Никаких флангов,только края!
Никаких штанг ,
только стойки и перекладины !
И никаких голов и офсайдов
только взятия ворот и вне игры спасут наш ногомяч!