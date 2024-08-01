Геннадий Орлов: «Сейчас многие говорят «требл», но это нерусское слово. Плеймейкеры – английское название, в Советском Союзе таких игроков называли диспетчерами»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Геннадий Орлов Максим Глушенков Футбол

Геннадию Орлову не нравятся заимствованные слова в футбольной лексике.

– Есть игроки-художники, например, Глушенков. Или был, например, Аршавин. Им тренеры особенно ничего не говорили. Они сами решали, что им делать. Вот такие выдающиеся «десятки» так называемые, понимаете? Плеймейкеры. Английское название, но мы называли таких футболистов в Советском Союзе диспетчерами. Он же атакой управляет как минимум.

– А потом пришло это странное слово «треквартиста», например.

– Ну это все иностранные слова. Вот «требл» говорят сейчас, и многие говорят. Но это слово-то, оно нерусское. Ну раз говорят и говорят, что сделаешь.

– Ну или там по-разному – вся охапка трофеев или «Большой шлем» иногда называют, когда берут все трофеи за сезон.

– Ну «Большой шлем» – это все-таки красиво, это образ. Это выигрыш нескольких турниров в теннисе. Это красиво, но «требл» когда говорят... Но никуда не деться, понимаете. Не все же филологи, болельщики тем более имеют право говорить.

Вообще люди, которые говорят со стороны, могут ошибаться. Но профессионалы, которые получают деньги за радио, за телевидение, они так не должны говорить. Но это на мой взгляд, я, наверное, ошибаюсь, – сказал футбольный комментатор. 

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97 комментариев
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Диспетчер (англ. dispatcher от to dispatch — отсылать, отправлять)
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да, плеймейкеры – это никуда не годится. то ли дело исконно русское слово диспетчер.
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Ответ Капибарбер
Диспетчер (англ. dispatcher от to dispatch — отсылать, отправлять)
Разве не ясно, что по-старославянски dispatch - иди спать?!
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Вот диспетчер - исконно русское слово! Посконное такое, домотканное... :)
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Флю́гер (нидерл. Vleugel, нем. Flügel — крыло) — метеорологический прибор для измерения направления (иногда и скорости) ветра или человек, который часто меняет своё мнение на прямо противоположное.
+51
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Говорят футбол, но оно не русское. Давай ногомяч.
+40
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Турнир - Соревнование
Филолог - Языковед
Атака - Нападение

Геннадий Сергеевич, говорите правильно, а не вот этими вот, как вы говорите, нерусскими словами.
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0
+26
Ответ Капибарбер
Диспетчер (англ. dispatcher от to dispatch — отсылать, отправлять)
достали своими англицизмами. есть же русские слова разводила и тройничок.
+23
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+23
Ответ Крыс Пол
Так как требл по-русски обозначать?
Тройничок
+16
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Ответ Циник Петербургский
Вот диспетчер - исконно русское слово! Посконное такое, домотканное... :)
Оно же сермяжное и кондовое©️
+16
0
+16
Ответ Overkiller
Турнир - Соревнование Филолог - Языковед Атака - Нападение Геннадий Сергеевич, говорите правильно, а не вот этими вот, как вы говорите, нерусскими словами.
Футбол - ногомяч.
Тренер - наставник.
Профессионал - умелец.
+14
0
+14
Ответ Артём Стёпин
да, плеймейкеры – это никуда не годится. то ли дело исконно русское слово диспетчер.
Ещё Зенит и Санкт-Петербург )
+17
-4
+13
Как будто "диспетчер" исконно русское слово)
+12
-2
+10
Хульк.
Вицин.
Дер вар Сар.
Руд Волнистыйрой.
Заболотнов.
Емельянов - Пантелеев.
Бруно Алвеш передаст.

"А ещё раньше футболистов по номерам называли"
Г. Орлов.
+10
-3
+7
Кто-нибудь скажите старику что диспетчер это тоже ниразу не русское слово.
+9
-2
+7
Ответ Капибарбер
Диспетчер (англ. dispatcher от to dispatch — отсылать, отправлять)
Пример - фанаты диспечерят дзюпу
+7
-1
+6
Сердце Челси, диспетчер Челси - Фрэнк Лэмпард!
+7
-2
+5
Ответ Иван Новиков
Говорят футбол, но оно не русское. Давай ногомяч.
ногомяч тоже подозрительное, надо совсем исконно-посконное, что-то про колобка
+5
0
+5
Россия - греческое слово, а Русь шведское
+8
-3
+5
Геннадий Орлов-великий специалист русских слов, мы уже поняли.
Футбол тоже нам нужно иначе называть?
Ногомяч?
+5
0
+5
Ответ Overkiller
Турнир - Соревнование Филолог - Языковед Атака - Нападение Геннадий Сергеевич, говорите правильно, а не вот этими вот, как вы говорите, нерусскими словами.
Комментатор - Ведущий
Пас - Передача
Бутса - Сапог
Соболев - Дельфин
+5
0
+5
У меня друган диспетчер в пожарной части, теперь буду его плеймейкером звать
+5
0
+5
== мы называли таких футболистов в Советском Союзе диспетчерами ==
Да уж!!!
диспетчер - исконно русское слово :) :) :)
+4
0
+4
И все это Ногамяч)
+4
0
+4
Ответ БУРЧАЛКИН
Диспетчер....ппффф Нет Гена так не победим((( Только распределитель ! Никаких флангов,только края! Никаких штанг , только стойки и перекладины ! И никаких голов и офсайдов только взятия ворот и вне игры спасут наш ногомяч!
Как представлю подачу с левого края, от углового знамени в район одиннадцатиаршинной. Да со взятием ворот, да с желтой бумагой за снятую рубаху, да празднование с товарищами по дружине на последней однойшестидесятой часа.. ухх
+4
0
+4
Диспетчер....ппффф
Нет Гена так не победим(((
Только распределитель !
Никаких флангов,только края!
Никаких штанг ,
только стойки и перекладины !
И никаких голов и офсайдов
только взятия ворот и вне игры спасут наш ногомяч!
+4
0
+4
Ответ Ser Kay
Ещё Зенит и Санкт-Петербург )
Геннадий Сергеевич тоже исконно славянское имя, да 😄
+4
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Ответ Капибарбер
Диспетчер (англ. dispatcher от to dispatch — отсылать, отправлять)
Тоже орнул. Какие же недалекие люди комментируют футбол и не имея никаких профессиональных знаний или навыков, получают площадку для высказывания своих глупозаключений.
+5
-2
+3
Ответ vulturecrow
достали своими англицизмами. есть же русские слова разводила и тройничок.
Еще есть каталы (каталонцы, тикитаковцы), барыги (агенты), кидалы (ауты), паханы (президенты) и много-много таких родных и близких слов
+3
0
+3
Ответ Николай Дьяченко
Геннадий Орлов-великий специалист русских слов, мы уже поняли. Футбол тоже нам нужно иначе называть? Ногомяч?
У хорватов ногомяч - им помогает.
+3
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+3
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