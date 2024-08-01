Чикунова заработала еще 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России. Она превзошла результат Дугласс, которая победила на ОИ-2024

Пловчиха Евгения Чикунова заработала еще 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России.

Чикунова на дистанции 200 м брассом показала результат 2.18,98. Она превзошла результат американки Кейт Дугласс, победившей на этой дистанции на Олимпиаде в – 2.19,24.

Всероссийская федерация плавания пообещала российским спортсменам выплату в размере 2 миллионов рублей, если они превзойдут на Кубке России результаты победителей Олимпиады.

Ранее Чикунова превзошла результат победительницы Игр-2024 на дистанции 100 м брассом Татьяны Смит.

Чикунова заработала 2 млн благодаря Олимпиаде, хотя плыла в Екатеринбурге. Что за чудеса?

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