Чикунова заработала еще 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России. Она превзошла результат Дугласс, которая победила на ОИ-2024

Теги плавание сборная России жен Кубок России сборная США жен Олимпиада-2024 Евгения Чикунова деньги Кейт Дугласс Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова заработала еще 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России.

Чикунова на дистанции 200 м брассом показала результат 2.18,98. Она превзошла результат американки Кейт Дугласс, победившей на этой дистанции на Олимпиаде в Париже – 2.19,24.  

Всероссийская федерация плавания пообещала российским спортсменам выплату в размере 2 миллионов рублей, если они превзойдут на Кубке России результаты победителей Олимпиады. 

Ранее Чикунова превзошла результат победительницы Игр-2024 на дистанции 100 м брассом Татьяны Смит.

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16 комментариев
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И без олипиадки бабло стрижёт.
Молодчина!
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Предлагаю Басманному суду объявить её Олимпийской чемпионкой
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Ответ Юрий Плотников
Предлагаю Басманному суду объявить её Олимпийской чемпионкой
На территории России как Зубкова
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Высокооплачиваемый цирк.
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Профит просто. Лавэ стрижет за просто так. Из воздуха деньги рубит
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Жалко девочку.Наверняка, она сама это понимает.
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Золотые медали ОИ бесценны, для всего остального есть карта Мир
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Жаль безусловно что не выступила и не забрала эти медали
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За ранение больше дают .Такие вот приоритеты
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Ну только Дугласс олимпийская чемпионка и всегда ей будет, а Чикунова выиграла кубок водокачки и получила карманных денег на мороженое
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