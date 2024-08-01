💥 Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА

Федор Чалов продолжит карьеру в Греции.

Футболист ЦСКА подписал контракт с . Соглашение рассчитано на три года.

«Наш клуб и греческий ПАОК достигли договоренностей по трансферу нападающего. Федя, спасибо за все, удачи, и не прощаемся!» – сказано в заявлении армейцев.

будет играть за греческий клуб под 9-м номером.

Российский футболист провел за ЦСКА 263 матча во всех турнирах и забил 89 голов. Полная статистика 26-летнего форварда доступна здесь.

Уход Чалова поможет всем: и ему, и ЦСКА