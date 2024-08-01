💥 Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Футбол

Федор Чалов продолжит карьеру в Греции.

Футболист ЦСКА подписал контракт с ПАОК. Соглашение рассчитано на три года.

«Наш клуб и греческий ПАОК достигли договоренностей по трансферу нападающего. Федя, спасибо за все, удачи, и не прощаемся!» – сказано в заявлении армейцев.

Чалов будет играть за греческий клуб под 9-м номером.

Российский футболист провел за ЦСКА 263 матча во всех турнирах и забил 89 голов. Полная статистика 26-летнего форварда доступна здесь.

Уход Чалова поможет всем: и ему, и ЦСКА

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138 комментариев
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Успехов Чалову в Греции! 🇬🇷
+125
-5
+120
В любом случае правильно сделал, попробовать себя надо в Европе.
+78
-10
+68
Ответ cektor
В любом случае правильно сделал, попробовать себя надо в Европе.
Ещё лет 5 назад из России в Грецию ехали доигрывать)
+55
-7
+48
оздоев раздает, чалов забивает
+31
-2
+29
Ответ Ростовский
Перешел в европейский чемпионат, который слабее РПЛ 😂
в РПЛ есть еврокубки?
+32
-8
+24
Ответ Пердёж
Комментарий скрыт
Пишу на русском: ваш никнейм соответствует вашему комментарию
+23
-2
+21
Вот,вроде и правильно,но осталось чуство,что мог и поприличнее команду выбрать.
+20
0
+20
Зря смеётесь, Олимпиакос недавно выиграл лигу конференций. Если правильно помню, Рубин и Сочи даже квалификацию не смогли пройти, проиграв раккуву и партизану
+18
-3
+15
Из Москвы в Европу. Жизнь с Нуля
+12
0
+12
Ответ Пердёж
Комментарий скрыт
Какой дерзкий, я почти испугался
+13
-1
+12
исполнил свою мечту - поиграть в Европе и турнирах уровня ЛЧ/ЛЕ.

чтож, успехов!
+18
-8
+10
Ответ cektor
В любом случае правильно сделал, попробовать себя надо в Европе.
Конечно же могучая греческая Суперлига лучше рпл. Я просто не понимаю восторгов, почему трансфер в маге престижную лигу, но с правом на еврокубки это повышения, какие легионеры в Греции затем выстрелили в Европе из недавнего времени?
+29
-19
+10
Ответ Человек из футбола
Конечно же могучая греческая Суперлига лучше рпл. Я просто не понимаю восторгов, почему трансфер в маге престижную лигу, но с правом на еврокубки это повышения, какие легионеры в Греции затем выстрелили в Европе из недавнего времени?
Да тут дурачки бы радовались и тому что Чалов перешел бы в 5 чемпионат Лихтенштейна лишь бы не РПЛ
+15
-9
+6
Ответ arthur morg@n
В Пэлас не отпустили, а в паок- пожалуйста. Ну посмотрим. В любом случае молодец
Он уже никого не спрашивал.
+5
0
+5
Ответ Egor Aleksandrovich
исполнил свою мечту - поиграть в Европе и турнирах уровня ЛЧ/ЛЕ. чтож, успехов!
Перешел в европейский чемпионат, который слабее РПЛ 😂
+33
-28
+5
Ответ Человек из футбола
Конечно же могучая греческая Суперлига лучше рпл. Я просто не понимаю восторгов, почему трансфер в маге престижную лигу, но с правом на еврокубки это повышения, какие легионеры в Греции затем выстрелили в Европе из недавнего времени?
Может он в ЛЧ хочет поиграть? почему нет? Квалы пройти вполне реально
+4
0
+4
Ответ Trixi
Да тут больные людишки сидят..На полном серьезе воспринимают переход в данный чемпионат водокачки - успехом.12-ое почетное место в рейтинге Лиг ,уступают даже чемпионату Чехии где такое дерево как Комличенко был звездой и выдал 30 голевых действий в лиге за сезон...
То есть перейти из лиги без рейтинга в 12 лигу это плохо?
+8
-5
+3
Голов тебе, Федя. Голов и побед❤️💙
+4
-1
+3
Ответ cektor
В любом случае правильно сделал, попробовать себя надо в Европе.
Для чего?
+4
-1
+3
Наконец-то!!! Свершилось!!! Хоть бы куда-то он перешёл!!! Федька измученный РПЛ готов был даже на ПАОК... Флаг ему в руки, барабан на шею... Успехов!!! С благодарностью за 18 лет в ЦСКА!!!
+3
0
+3
Успехов Чалову в ПАОКе Чалова!
+4
-1
+3
Ответ Папа Футбола
Успехов Чалову в Греции! 🇬🇷
τύχη
+7
-5
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
89 голов в 263 матчах. То есть в среднем один гол за три матча. То есть на дистанции чемпионата 10 голов в среднем. И это в годы, когда РПЛ самая слабая за всю историю с начала 90-х. Прямо скажем, статистика адового середняка.
лол, что?

у нас много нападающих с паспортом, которые за карьеру под 100 голов забили за 260 игр?

и плюс не забывай, что он не наконечник, он очень много играл в подыгрыше и отдавал партнерам, 44 ассиста за основу.
+3
-1
+2
По плюшевому Феденьке видно, что он немного, скажем так, на своей волне. В итоге будет как в Базеле.
+2
0
+2
Ответ Человек из футбола
Конечно же могучая греческая Суперлига лучше рпл. Я просто не понимаю восторгов, почему трансфер в маге престижную лигу, но с правом на еврокубки это повышения, какие легионеры в Греции затем выстрелили в Европе из недавнего времени?
Да тут больные людишки сидят..На полном серьезе воспринимают переход в данный чемпионат водокачки - успехом.12-ое почетное место в рейтинге Лиг ,уступают даже чемпионату Чехии где такое дерево как Комличенко был звездой и выдал 30 голевых действий в лиге за сезон...
+4
-2
+2
Ответ SSS1
Ещё лет 5 назад из России в Грецию ехали доигрывать)
Так Чалов тоже доигрывать едет)
+5
-3
+2
Удачи Федор! 👏
+3
-1
+2
Ответ Xm.md
То есть перейти из лиги без рейтинга в 12 лигу это плохо?
Эта лига без рейтинга очевидно сильнее великого чемпионата Греции))
+3
-1
+2
Ответ Viruzz3
Из Москвы в Европу. Жизнь с Нуля
Увожение, камрад.
+2
0
+2
Ответ Alex Rhea
Зря смеётесь, Олимпиакос недавно выиграл лигу конференций. Если правильно помню, Рубин и Сочи даже квалификацию не смогли пройти, проиграв раккуву и партизану
И о чём это говорит?
+2
0
+2
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