💥 Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА
Федор Чалов продолжит карьеру в Греции.
Футболист ЦСКА подписал контракт с ПАОК. Соглашение рассчитано на три года.
«Наш клуб и греческий ПАОК достигли договоренностей по трансферу нападающего. Федя, спасибо за все, удачи, и не прощаемся!» – сказано в заявлении армейцев.
Чалов будет играть за греческий клуб под 9-м номером.
Российский футболист провел за ЦСКА 263 матча во всех турнирах и забил 89 голов. Полная статистика 26-летнего форварда доступна здесь.
чтож, успехов!
у нас много нападающих с паспортом, которые за карьеру под 100 голов забили за 260 игр?
и плюс не забывай, что он не наконечник, он очень много играл в подыгрыше и отдавал партнерам, 44 ассиста за основу.