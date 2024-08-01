Олимпиада-2024. 1/2 финала. Швентек играет с Циньвэнь Чжэн, Векич встретится со Шмидловой

Теги результаты WTA Олимпийский теннисный турнир Теннис

Ига Швентек борется с Циньвэнь Чжэн в полуфинале Олимпиады.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Швентек (Польша) Циньвэнь Чжэн (Китай)
1:2
Дата проведения
1 августа, 13.10
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
1 августа, 21.30
Онлайн матча
4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Победят Швентек и Шмидлова, потому что они на Ш, имхо)
+2
0
+2
Кербер конечно погоняла Женг да и с Наварро сложный затяжной матч был. Швентек несмотря на 3 сета с Колинс выглядит бодрячком перед сегодняшней игрой.

Если Швентек сегодня выиграет, должна проставиться Кербер, считай серебро уже в кармане будет.

Не удивлюсь, если Шмидлова выйдет в финал, хотя Векич умрет, но выйдет в финал и затем легко проиграет Швентек. Такой вот расклад.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий