Олимпиада-2024. 1/2 финала. Швентек играет с Циньвэнь Чжэн, Векич встретится со Шмидловой
Ига Швентек борется с Циньвэнь Чжэн в полуфинале Олимпиады.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
- Дата проведения
- 1 августа, 13.10
- Дата проведения
- 1 августа, 21.30
Если Швентек сегодня выиграет, должна проставиться Кербер, считай серебро уже в кармане будет.
Не удивлюсь, если Шмидлова выйдет в финал, хотя Векич умрет, но выйдет в финал и затем легко проиграет Швентек. Такой вот расклад.